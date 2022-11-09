Фердинанд о расизме в футболе: «Когда у тебя все хорошо, люди не обращают внимания на цвет кожи. Но когда делаешь что-то не так – тебя воспринимают как черного»

поделился мыслями о расизме в футболе.

– Что думаешь об акценте на цвете кожи темнокожего игрока, когда дела идут не очень хорошо?

– Я заметил это, когда играл. Когда у тебя все идет хорошо – все в порядке, люди не обращают внимания на цвет кожи. Но в тот момент, когда ты делаешь что-то не так или у тебя что-то не получается, например, ты не забиваешь пенальти, тебя воспринимают как черного.

Тон меняется, восприятие, то, как люди видят тебя. Это было видно по тому, как к ребятам [из сборной Англии] относились после серии пенальти [в финале Евро-2020]. До этого они были героями, все выкрикивали их имена, – сказал бывший игрок .