Фердинанд дал показания о расистских оскорблениях в 2021-м: «От этого становится плохо. Идя на матч, не ждешь такого отношения – мы только вернулись на стадионы после пандемии»

Рио Фердинанд дал показания в суде о проявлении расизма в свой адрес.

Инцидент произошел в мае 2021 года во время матча « » и « » в – первой игры после пандемии с болельщиками на трибунах. Один из болельщиков «Вулвз» демонстрировал расистские жесты в адрес , работавшего на матче в качестве эксперта BT Sport.

Болельщика удалось вычислить по видеокамерам – им оказался 32-летний Джейми Арнолд. Отметим, что подозреваемый не признает свою вину.

По словам экс-защитника «МЮ», он не видел жестов болельщика в свой адрес – о произошедшем ему рассказал один из охранников.

– От этого становится плохо.

– Вам стало физически плохо?

– Да. Уверен, вы меня понимаете. Идя на матч, не ожидаешь такого отношения к себе.

Но особенно [плохо] из-за обстоятельств – мы впервые вернулись на стадион [после пандемии]. Волнение на стадионе быстро перешло в нечто другое, – сказал Фердинанд.

Показания также дал офицер охраны Стюарт Манден-Эдж, увидевший действия болельщика.

«Он ссутулился, засунул руки под мышки. Это продолжалось, может быть, 20-30 секунд. Мне стало противно, я спросил коллегу, видел ли он, – и он увидел. Мы попросили стюарда увести этого болельщика со стадиона», – сказал Манден-Эдж.

По словам свидетеля, находившегося рядом с оскорблявшим Фердинанда болельщиком, сидевшие рядом люди не одобряли его поведение. Кроме того, болельщик также выкрикивал гомофобные оскорбления в адрес арбитра, а затем выкрикивал имя Фердинанда и оскорбления в его адрес по расовому признаку.

«Он прыгал, пытаясь привлечь внимание. Фанатов, окружавшие его, испытывали шок, гнев и недоверие. Я поговорил с людьми позади меня, чтобы узнать, что они видели и слышали, и они недоверчиво покачали головами», – рассказал Марк Заммит.