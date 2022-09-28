Фердинанд о расизме: «Футбол может сыграть хорошую роль в освещении проблемы, но этого не происходит. Это приводит в уныние»

высказался о расистском инциденте с участием Ришарлисона.

Напомним, в нападающего сборной бросили банан, когда он праздновал гол в ворота Туниса в товарищеском матче (5:1).

«Я не говорю, что футбол может изменить или излечить расизм, потому что я был бы идиотом, если бы так думал. Но когда твои собственные дети просыпаются и спрашивают: «Папа, ты видел, как в Ришарлисона бросили банан?» – это безумие.

Футбол может сыграть хорошую роль в освещении проблем и объединении усилий, чтобы заставить власть имущих принять меры для защиты людей. Но этого не происходит. Это приводит меня в уныние.

Вероятно, в социальных сетях и в средствах массовой информации в целом было столько же язвительности и истерии в связи с этим инцидентом с бананом, как и в том случае, когда разнесли за чеканку мяча (игрока обвиняли в провокациях после эпизода в матче с «Ноттингем Форест», когда бразилец начал чеканить мяч перед соперниками – прим. Sports.ru). Только вдумайтесь. Это безумно и ненормально.

Я не вижу, чтобы федерации футбола полностью поддерживали этих игроков и выступали категорически против расизма, или созывали большую пресс-конференцию и говорили: «У нас этого не будет», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на своем ютуб-канале.