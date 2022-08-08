Фанат «Вулвс» за слова «гребаная обезьяна» в адрес Фердинанда и гомофобию в отношении судьи Дина предстал перед судом

Фаната «Вулверхэмптона» судят за расизм в отношении Рио Фердинанда.

Джейми Арнольд из Стаффордшира обвиняется в использовании угрожающих, расистских, абьюзивных и оскорбительных слов в адрес бывшего защитника сборной Англии и «Манчестер Юнайтед». Инцидент произошел в мае 2021 года, когда «Вулвс» принимали «МЮ».

Сегодня в Королевском суде Вулверхэмптона прошло слушание по делу 32-летнего фаната, который назвал Рио «гребаной обезьяной», сунул руки под мышки и запрыгал, изображая животное. На кадрах с камер видеонаблюдения, показанных в суде, видно, как Арнольд делает это.

Также утверждается, что болельщик скандировал: «Один Джон Терри, есть только один Джон Терри». У Рио был конфликт с Терри в связи с оскорблениями экс-капитана «Челси» в адрес брата Фердинанда – Антона.

В суде также были заслушаны показания о том, что Арнольд допустил ряд гомофобных комментариев в адрес судьи Майка Дина и назвал его «гребаным мальчиком-геем».

Арнольд не признал себя виновным по предъявленным обвинениям в августе и был отпущен под залог при условии, что не будет посещать домашние игры «Вулверхэмптона». Судебный процесс продолжается.