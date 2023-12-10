Губерниев о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Будем болеть за тех, кто поедет. Если чудаки их будут хейтить, мы возьмем их под защиту»

Теги плавание сборная России МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 Климент Колесников Биатлон

Дмитрий Губерниев поддержал россиян, которые решат выступить на Олимпиаде-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до Игр-2024 в Париже.

– Никто никого не ждет. Думаю, они (МОК) лукавят. Там абсолютно драконовские методы допуска. Но будем болеть за тех, кто поедет, хоть и будет немного.

– Не станут ли они врагами народа?

– Не станут, и не надо так говорить. Я их буду поддерживать. Если чудаки их будут хейтить, мы возьмем их под защиту. Обращать внимание на диванных пердунов, которые рассказывают, как они любят родину, не надо. Родина любит людей, а для спортсмена главное выступать. Пусть они и в статусе нейтральных спортсменов, но победят.

Климент Колесников сказал, что пропустит Игры, потому что его не устраивает процедура доступа.

– Уважаю его позицию, но он две медали завоевал в нейтральном статусе, – сказал спортивный комментатор Губерниев.

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27 комментариев
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Зря Димон. Дождался бы позиции Кремля, чтобы не пришлось потом переобуваться.
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+29
Ответ artpal
Объясните, почему простой российский человек должен болеть за спортсменов, выступающих в нейтральном статусе? Что меня объединяет с этими людьми? Хотят выступать - пусть выступают, это их право и личное дело, но почему за них нужно болеть?
Я простой русский человек. И я буду болеть. И почему кто-то мне запрещает болеть за русских?
+24
-5
+19
Ответ artpal
Объясните, почему простой российский человек должен болеть за спортсменов, выступающих в нейтральном статусе? Что меня объединяет с этими людьми? Хотят выступать - пусть выступают, это их право и личное дело, но почему за них нужно болеть?
Простой Российский человек вправе выбирать замкого болеть. Я буду топить за всех кто поедет. Это мой выбор.
+11
-1
+10
Дима, а чем ты отличаешься от диванных пердунов? Они это делают на диване, ты в эфире и соцсетях. В чем разница? Твоя позиция - флюгер. Власть потребует, переобуешься.
+5
-1
+4
Ответ artpal
Объясните, почему простой российский человек должен болеть за спортсменов, выступающих в нейтральном статусе? Что меня объединяет с этими людьми? Хотят выступать - пусть выступают, это их право и личное дело, но почему за них нужно болеть?
А что тебя объединяет со спортсменами, когда они выступают с флажочками? Никто не обязан ни за кого болеть. Но включать лживый лицемерный патриотизм это смешно. Если ты типа патриот и болеешь за русских, то ты русских должен поддерживать и с флажочком и без флажочка, да хоть они за сборную Белоруссии или Казахстана выступают.
+6
-2
+4
Ответ artpal
Объясните, почему простой российский человек должен болеть за спортсменов, выступающих в нейтральном статусе? Что меня объединяет с этими людьми? Хотят выступать - пусть выступают, это их право и личное дело, но почему за них нужно болеть?
Зачем болеть можно за них умереть в окопе под купянском
+3
0
+3
Ответ artpal
Объясните, почему простой российский человек должен болеть за спортсменов, выступающих в нейтральном статусе? Что меня объединяет с этими людьми? Хотят выступать - пусть выступают, это их право и личное дело, но почему за них нужно болеть?
Никто никого не принуждает болеть или нет.
+4
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+3
Ответ pashapavel
Димон вроде не такой. Верим.
Как будто ведущий митингов и доверенное лицо без оглядки на Кремль что-то скажет.
+4
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Если такая ситуация, правильно он говорит, победит Иванов или Сидоров, мы будем следить и болеть за них. Как будто это первый раз.
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0
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Ответ Тухель
Зря Димон. Дождался бы позиции Кремля, чтобы не пришлось потом переобуваться.
Позиция кремля простая кто хочет быть нейтралом пусть едет, по приезду повестка и делов то
+5
-3
+2
С Искандерами на олимпиаду поедут?
+2
-1
+1
Ведь под описание чудаков, диванных... очень подходят чинуши
+4
-3
+1
Да, кто их будет хейтить? ОИ только летом, люди хотят частичку обычной жизни, поэтому с радостью восприиут любого российского участника, а всякие официальные злобные спикеры нужны лишь за тем, чтобы главное лицо выглядело самым здравомыслящим.
+1
0
+1
Ответ artpal
Объясните, почему простой российский человек должен болеть за спортсменов, выступающих в нейтральном статусе? Что меня объединяет с этими людьми? Хотят выступать - пусть выступают, это их право и личное дело, но почему за них нужно болеть?
ты не кому не нужен, успокойся.
нас волнует человек из нашей культурной среды, с нашими понятиями о жизни, о добре и зле.
цвета тряпки над головой вторичны.
+1
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0
Ответ Тухель
Зря Димон. Дождался бы позиции Кремля, чтобы не пришлось потом переобуваться.
Димон вроде не такой. Верим.
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Кто поедет? Кто? Все хотят, но, не поедут. Причина известна. Болтун.
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Губерниев ещё пожалеет о сказанном.Впрочем это не проблема для него, не впервой, ему переобуваться на лету.Ибо репутация балабола и клоуна
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Димон защитничек)))
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чудаки на букву М
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Кого их то? Чудаков?
следи за порядком слов
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Да не болеет он за россиян он думает как бы ему самому туда пролезть.
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это клоун привык, что надо знать когда лизнуть, когда лезьть.. Пока он и ему подобные решают за Великий народ, ничего хорошего не будет! Пока губер -- великий эксперт по спорту, дзюба футболист великий, так и будем жить
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