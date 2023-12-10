Губерниев о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Будем болеть за тех, кто поедет. Если чудаки их будут хейтить, мы возьмем их под защиту»

Дмитрий Губерниев поддержал россиян, которые решат выступить на Олимпиаде-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до Игр-2024 в Париже.

– Никто никого не ждет. Думаю, они (МОК) лукавят. Там абсолютно драконовские методы допуска. Но будем болеть за тех, кто поедет, хоть и будет немного.

– Не станут ли они врагами народа?

– Не станут, и не надо так говорить. Я их буду поддерживать. Если чудаки их будут хейтить, мы возьмем их под защиту. Обращать внимание на диванных пердунов, которые рассказывают, как они любят родину, не надо. Родина любит людей, а для спортсмена главное выступать. Пусть они и в статусе нейтральных спортсменов, но победят.

– Климент Колесников сказал, что пропустит Игры, потому что его не устраивает процедура доступа.

– Уважаю его позицию, но он две медали завоевал в нейтральном статусе, – сказал спортивный комментатор Губерниев.