Третьяк о допуске на ОИ-2024 в нейтральном статусе: «Они россияне. Все знали, что хоккейная команда на ОИ-2018 – россияне, золотая медаль для России»

Владислав Третьяк оценил допуск россиян на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Я рад за тех спортсменов, которые поедут. В каком бы статусе они ни выступали, они россияне.

Конечно, хотелось бы с гимном, флагом, но наша хоккейная команда в Южной Корее тоже выступала (без национального флага и гимна), но все знали, что это россияне, что это золотая медаль для России», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.