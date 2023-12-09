Третьяк о допуске на ОИ-2024 в нейтральном статусе: «Они россияне. Все знали, что хоккейная команда на ОИ-2018 – россияне, золотая медаль для России»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк МОК КХЛ Париж-2024 Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк оценил допуск россиян на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Я рад за тех спортсменов, которые поедут. В каком бы статусе они ни выступали, они россияне.

Конечно, хотелось бы с гимном, флагом, но наша хоккейная команда в Южной Корее тоже выступала (без национального флага и гимна), но все знали, что это россияне, что это золотая медаль для России», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

21 комментарий
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ну ничего себе, раньше самого высказался. посмотрим, как переобуваться будет.
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Хочу в старости смотреть нормальную Олимпиаду и не читать заговоры от Третьяка . Из письма Деду Морозу .
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А вдруг кто-то подумает, что Ковальчук польская фамилия
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олимпиада 2018 без НХЛ-туфта.
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Ответ Отличник Ослов
Хочу в старости смотреть нормальную Олимпиаду и не читать заговоры от Третьяка . Из письма Деду Морозу .
Хотелось бы посмотреть Олимпиаду с Панариным, Кучеровым, Капризовым. Вратари наши лучшие именно сейчас. Могли бы зажечь.
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Хоккейной команды России, или ОКР, или ОАР под флагом МОК, на ОИ-2026 не будет. По причине - не отобралась.
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Ответ La Gushka
Хоккейной команды России, или ОКР, или ОАР под флагом МОК, на ОИ-2026 не будет. По причине - не отобралась.
А в чем проблема? Не будет и не будет. Там еще многих команд не будет.
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Мне барыня прислала 100 рублей.
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Год Чемпион
2022 Финляндия
2018 Россия
2014 Канада
2010 Канада
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Комментарий удален пользователем
кто о чем, а владик все с этой олимпиадой носится, лучше старыйдурак вспомнил про сочи и ванкувер.
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На тебя гадят, а ты радуешься. Прелестно.
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Ответ Отличник Ослов
Хочу в старости смотреть нормальную Олимпиаду и не читать заговоры от Третьяка . Из письма Деду Морозу .
Здесь многое зависит от того , одногодки ли вы.
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Ответ MosesPray
А вдруг кто-то подумает, что Ковальчук польская фамилия
Это не помешает правительству РФ выплатить Ковальчуку заслуженные премиальные за медаль.
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Ответ MosesPray
А вдруг кто-то подумает, что Ковальчук польская фамилия
БОБЕРовский
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Ответ MosesPray
А вдруг кто-то подумает, что Ковальчук польская фамилия
Или, не дай Бог, украинская...
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