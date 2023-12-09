Навка о нейтральном статусе: «Если у МОК появляются условия, где наши спортсмены должны быть против страны, то каждый должен думать своей головой»

Татьяна Навка высказалась о допуске россиян на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

«Если спортсмены имеют возможность участвовать под нейтральным статусом, без флага и гимна, что было и ранее, то они могут ехать на Олимпиаду.

Однако если у появляются дополнительные условия, где наши спортсмены должны высказываться и быть против своей страны, то каждый из наших спортсменов должен думать своей головой, сердцем и душой.

Спортивная жизнь каждого атлета очень коротка, поэтому он должен использовать любую возможность. Наша страна должна поддерживать возможности продвигать и развивать профессиональный спорт на мировом уровне, чтобы его не потерять», — сказала .

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр