Навка о нейтральном статусе: «Если у МОК появляются условия, где наши спортсмены должны быть против страны, то каждый должен думать своей головой»

Теги Татьяна Навка МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Навка высказалась о допуске россиян на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

«Если спортсмены имеют возможность участвовать под нейтральным статусом, без флага и гимна, что было и ранее, то они могут ехать на Олимпиаду.

Однако если у МОК появляются дополнительные условия, где наши спортсмены должны высказываться и быть против своей страны, то каждый из наших спортсменов должен думать своей головой, сердцем и душой.

Спортивная жизнь каждого атлета очень коротка, поэтому он должен использовать любую возможность. Наша страна должна поддерживать возможности продвигать и развивать профессиональный спорт на мировом уровне, чтобы его не потерять», — сказала Навка

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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3 комментария
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Дополнительные условия - это не общаться с прессой и не надевать символику с георгиевской лентой и буквой зю. И где тут высказывания против своей страны?
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МОК никак не сформулирует окончательно условия допуска, но чиновники и эксперты активно комментируют в стиле "если...", причём обсуждают самый негативный вариант.
Наверное, более продуктивно было бы тесное взаимодействие министерства спорта РФ (поскольку ОКР вроде бы забанен) с МОК по теме пресловутого "подписания отказа от страны". Может быть такой диалог и ведётся, но все молчат..
Надеюсь, что текст декларации будет опубликован в открытом доступе, чтобы любой гражданин понимал мотивы отказа от подписания или наоборот согласия с условиями, без всяких домыслов.
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Ответ Ебздрогыч
Дополнительные условия - это не общаться с прессой и не надевать символику с георгиевской лентой и буквой зю. И где тут высказывания против своей страны?
Не лгите.
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