Навка о нейтральном статусе: «Если у МОК появляются условия, где наши спортсмены должны быть против страны, то каждый должен думать своей головой»
Татьяна Навка высказалась о допуске россиян на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.
«Если спортсмены имеют возможность участвовать под нейтральным статусом, без флага и гимна, что было и ранее, то они могут ехать на Олимпиаду.
Однако если у МОК появляются дополнительные условия, где наши спортсмены должны высказываться и быть против своей страны, то каждый из наших спортсменов должен думать своей головой, сердцем и душой.
Спортивная жизнь каждого атлета очень коротка, поэтому он должен использовать любую возможность. Наша страна должна поддерживать возможности продвигать и развивать профессиональный спорт на мировом уровне, чтобы его не потерять», — сказала Навка.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр
Наверное, более продуктивно было бы тесное взаимодействие министерства спорта РФ (поскольку ОКР вроде бы забанен) с МОК по теме пресловутого "подписания отказа от страны". Может быть такой диалог и ведётся, но все молчат..
Надеюсь, что текст декларации будет опубликован в открытом доступе, чтобы любой гражданин понимал мотивы отказа от подписания или наоборот согласия с условиями, без всяких домыслов.