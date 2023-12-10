Дарья Клишина: «В легкой атлетике мы настолько давно погружены в нейтральный статус, что даже не помним, когда выходили под эгидой сборной России»

Дарья Клишина считает, что российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до соревнований в Париже в нейтральном статусе.

«По моему мнению, это прекрасная новость, хотя ничего нового мы не услышали. Так же остается нейтральный статус. Как бы грубо это ни звучало, в легкой атлетике мы настолько давно погружены в статус нейтрального спортсмена, что уже даже не помним, когда в принципе выходили под эгидой сборной России.

С другой стороны, сейчас у всех возобновится огромная мотивация тренироваться и готовиться к Олимпийским играм, потому что каждый спортсмен достоин иметь шанс воплотить в жизнь свою мечту.

Все-таки этот шанс не такой частый – раз в четыре года, и я считаю, что каждый должен воспользоваться им и реализовать себя», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2017 по прыжкам в длину Дарья Клишина.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр