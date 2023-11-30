Скалони о Месси: «Ему не хватало победы на ЧМ. В Катаре он играл сердцем, а в таком случае его не остановить»

Лионель Скалони рассказал, как важна была победа на ЧМ-2022 для Лионеля Месси.

«Все говорят, что чемпионат мира – это самое главное для любого игрока. Месси не хватало победы на чемпионате мира. Думаю, учитывая то, как он хорош, в Катаре он играл сердцем. В таком случае его просто не остановить.

Думаю, он может продолжать играть за сборную, но решение зависит от него. Он может играть где угодно, а команда сама собой выстравивается вокруг него», – сказал тренер сборной в интервью Кристиану Вьери на Twitch.

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