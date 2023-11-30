Скалони о Месси: «Ему не хватало победы на ЧМ. В Катаре он играл сердцем, а в таком случае его не остановить»
Лионель Скалони рассказал, как важна была победа на ЧМ-2022 для Лионеля Месси.
«Все говорят, что чемпионат мира – это самое главное для любого игрока. Месси не хватало победы на чемпионате мира. Думаю, учитывая то, как он хорош, в Катаре он играл сердцем. В таком случае его просто не остановить.
Думаю, он может продолжать играть за сборную, но решение зависит от него. Он может играть где угодно, а команда сама собой выстравивается вокруг него», – сказал тренер сборной Аргентины в интервью Кристиану Вьери на Twitch.
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Но и Месси в каждом матче приносил много пользы и в финале забил в овертайме 👌🏻
Когда были неудачи, всегда ведь говорили, что нельзя, чтобы всё висело на одном игроке. Никто не побеждает в одно лицо.
Кстати, не забывайте, что Лео в 2014-2016 проиграл финал ЧМ в доп время и 2 финала Копы по пенальти. Если бы удача была на его стороне, он мог еще тогда выиграть все со сборной, а вы говорите, что до Скалони Лео ничего не показывал))
Но не шмогла она, не по Сеньке шапка.