Скалони о Месси: «Ему не хватало победы на ЧМ. В Катаре он играл сердцем, а в таком случае его не остановить»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Скалони рассказал, как важна была победа на ЧМ-2022 для Лионеля Месси.

«Все говорят, что чемпионат мира – это самое главное для любого игрока. Месси не хватало победы на чемпионате мира. Думаю, учитывая то, как он хорош, в Катаре он играл сердцем. В таком случае его просто не остановить.

Думаю, он может продолжать играть за сборную, но решение зависит от него. Он может играть где угодно, а команда сама собой выстравивается вокруг него», – сказал тренер сборной Аргентины в интервью Кристиану Вьери на Twitch.

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40 комментариев
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Ответ Sobachkin
Месси вытащил сборную и получил заслуженный трофей
Нет, он подкупил судью, ФИФА, Коло Муани, Тчуамени, Комана, Ван Дейка, Ливаковича ( и тот отразил удар Родриго в серии пенальти за бабки Месси):)
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Месси вытащил сборную и получил заслуженный трофей
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-21
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Месси играл сердцем, Роналду - волосами.. Итог известен.. 😄😂🤭
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Ответ Отец Абду
Нет, он подкупил судью, ФИФА, Коло Муани, Тчуамени, Комана, Ван Дейка, Ливаковича ( и тот отразил удар Родриго в серии пенальти за бабки Месси):)
Аргентина купила 2 пенальти в свои ворота, что бы не было подозрений:)
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Ответ Борис Александрович
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Это да, вратарь спас 💯
Но и Месси в каждом матче приносил много пользы и в финале забил в овертайме 👌🏻
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лучший игрок в истории футбола это факт.
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Ответ Отец Абду
Нет, он подкупил судью, ФИФА, Коло Муани, Тчуамени, Комана, Ван Дейка, Ливаковича ( и тот отразил удар Родриго в серии пенальти за бабки Месси):)
И нас с тобой тоже купили ,чтобы мы комменты с одной сутью писали ) Тебе сколько заплатила фифа ?))
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Ответ King_X
А другие играли с мусорным баком вместо сердца
С мусорным баком вообще на Мундиаль не отобрались)
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Ответ Борис Александрович
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Да никто не отрицает, что другие игроки тоже были молодцы.
Когда были неудачи, всегда ведь говорили, что нельзя, чтобы всё висело на одном игроке. Никто не побеждает в одно лицо.
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Ответ &_Bishep_&
Скалони образец благородства , достоинства и чести. Главный творец побед Аргентины последних 3-ех лет, год уже стоит скромно в сторонке от прожекторов и фанфарных лучей и все заслуги переадресовывает одному футболисту, который до него на 4 ЧМ и 5 КА не показал ровным счетом ничего.
Скалони тренировал сборную на КА-2019 и тогда Месси и Аргентина провели не очень удачный турнир) Может дело не только в Скалони? В 2021 у сборной наконец-то появился топовый вратарь, защита стала более надежной, Месси стал тем самым капитаном, которого болельщики хотели видеть, появились молодые топовые игроки, которые ради своего капитана готовы были на все) Думаю, успех сборной обусловлен многими факторами)

Кстати, не забывайте, что Лео в 2014-2016 проиграл финал ЧМ в доп время и 2 финала Копы по пенальти. Если бы удача была на его стороне, он мог еще тогда выиграть все со сборной, а вы говорите, что до Скалони Лео ничего не показывал))
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Ответ Отец Абду
Нет, он подкупил судью, ФИФА, Коло Муани, Тчуамени, Комана, Ван Дейка, Ливаковича ( и тот отразил удар Родриго в серии пенальти за бабки Месси):)
Богатый парень, этот Месси
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А другие играли с мусорным баком вместо сердца
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Ответ Ascar Shatmanov
В каждом матче полезные пенки. Странно что в финале арбитр не замечал как арги хватают за футболки французов
За нарушения в штрафной перестали наказывать пенками? Это правило отменили?
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Ответ Вальдано
Месси играл сердцем, Роналду - волосами.. Итог известен.. 😄😂🤭
А ведь у кринжа с Марокко 3 100% момента.
Но не шмогла она, не по Сеньке шапка.
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Ответ rigobersong
Аргентина купила 2 пенальти в свои ворота, что бы не было подозрений:)
Это кэшбэк
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Ответ VERBLYUD
Скалони тренировал сборную на КА-2019 и тогда Месси и Аргентина провели не очень удачный турнир) Может дело не только в Скалони? В 2021 у сборной наконец-то появился топовый вратарь, защита стала более надежной, Месси стал тем самым капитаном, которого болельщики хотели видеть, появились молодые топовые игроки, которые ради своего капитана готовы были на все) Думаю, успех сборной обусловлен многими факторами) Кстати, не забывайте, что Лео в 2014-2016 проиграл финал ЧМ в доп время и 2 финала Копы по пенальти. Если бы удача была на его стороне, он мог еще тогда выиграть все со сборной, а вы говорите, что до Скалони Лео ничего не показывал))
Составы бывали и по сильнее. А вот тренерская работа стала чувствоваться только последние годы.
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Ответ Гномович!
не хватало 5 пенальти в 7 матчах для победы на ЧМ...так даже Мальта выиграла бы ЧМ
Аргентина без пенальти забила 12 голов на ЧМ-2022. Для сравнения у Италии на ЧМ-2006 было 11 голов)
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Ответ Отец Абду
Нет, он подкупил судью, ФИФА, Коло Муани, Тчуамени, Комана, Ван Дейка, Ливаковича ( и тот отразил удар Родриго в серии пенальти за бабки Месси):)
Еще и Роналду подкупил, чтобы тот стал худшим игроком ЧМ.
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Ответ Борис Александрович
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Без Месси не вышли бы из группы.. Гол Мексике решил выход из группы..
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Ответ Борис Александрович
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тем и прекрасен футбол! при всех стараниях рояля , если б не лажал доннарумма алиссон и т д, Бензема не забивал бы такие курьёзные голы
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Ответ Борис Александрович
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Без Лео не было бы Эми не то чтобы в финале, а вообще на этом турнире. Лео вытащил сборную на ЧМ и дотащил ее до финала.
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Ответ Дмитрий Рабко
Ответит фан Хорватии - липовым пенальти в полуфинале.
Гвардиола тоже купили ,фан Хорватии ?)
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Ответ Отец Абду
Нет, он подкупил судью, ФИФА, Коло Муани, Тчуамени, Комана, Ван Дейка, Ливаковича ( и тот отразил удар Родриго в серии пенальти за бабки Месси):)
Месси и Переса купил, поэтому выиграл дохрена Ла Лиг, Пичичи и регулярно унижал наш Реал
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Ответ Vinnipukh Vinni
Да никто не отрицает, что другие игроки тоже были молодцы. Когда были неудачи, всегда ведь говорили, что нельзя, чтобы всё висело на одном игроке. Никто не побеждает в одно лицо.
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Комментарий удален пользователем
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Ответ King_X
А другие играли с мусорным баком вместо сердца
Другие играли с душой, за капитана и за Аргентину.
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