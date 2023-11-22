Скалони намекнул, что может уйти из сборной Аргентины: «Становится очень сложно продолжать, а этой команде нужен тренер с энергией. Нужно подумать»

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Лионель Скалони намекнул, что может покинуть пост тренера сборной Аргентины.

Сегодня ночью Аргентина на выезде выиграла у Бразилии (1:0) в рамках квалификации ЧМ-2026. Команда занимает 1-е место в таблице отбора, набрав 15 очков в 6 матчах.

Когда послематчевая пресс-конференция закончилась, Скалони попросил о возможности выступить с коротким заявлением.

«Я хотел бы сказать одну важную вещь: мне нужно подумать о времени в сборной. Эти игроки многое мне дали. Они многое дали всему тренерскому штабу. Нужно подумать. Мне нужно крепко подумать о том, что я собираюсь делать.

Это не прощание или что-то в таком роде, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока. Становится очень сложно продолжать побеждать, и эти парни делают все еще сложнее. Пришло время подумать. Я скажу это президенту [Ассоциации футбола Аргентины] и игрокам, потому что этой сборной нужен тренер, обладающий всей возможной энергией. Нужен тренер, который в порядке», – сказал Скалони и покинул пресс-центр.

Журналист TyC Sports Хоакин Бруно, работавший от кромки поля на матче Аргентины с Бразилией, рассказал, что после окончания матча Скалони попросил весь свой тренерский штаб вернуться на поле, чтобы сделать фотографию, и сказал: «Последнее фото».

Скалони работает со сборной Аргентины с августа 2018-го. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2021, Финалиссиму-2022 и ЧМ-2022.

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20 комментариев

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Отец Абду
Если это правда, то очень жаль... Пришёл, сделал ротацию среди игроков, пригласил новых молодых парней ( Альварес, Энцо, Молина, МакАлисстер и др) и выстроил крепкую команду во главе с Месси. И в итоге за полтора года выиграли: ЧМ, Копа Америка, Финалиссима. Напоминает ситуацию с Пеп Гвардиолой, когда от него тоже ожидали все гораздо больше, после требла и 2 ЛЧ за 4 сезона...

В целом мне кажется, что после Копа Америка 24 Месси, Скалони, Ди Мария, Отаменди уйдут из сборной...
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sashka.loker
выгорел после достижения максимального результата. Можно понять
+13
-3
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Кино Музыка
Надо искать преемника. После такого успешного цикла смена курса нежелательна.
+4
-1
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Universal1000
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
Один из самых чистых чемпионов содержательно.
Ни одного матча на равных за весь ЧМ, во всех семи были лучше соперников. С 2019-ого года всё карма не настигнет бгг. Считай пятилетка закрыта уже из одних побед и рекордов от Копы-19 до Копы-24. Такие дела.

Не плакай так хех.

Знаешь что такое реально карма? То что Милан с 2007-ого середняк беспросветный. Как думаешь доживешь хотя бы еще до одной команды черно-красной хоть отдаленно на реального топа смахивающую, ну хоть немного фаворита ЛЧ? Сомневаюсь.)
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Ювентиниус
РЕСПЕКТ! На мажорной ноте пора уходить. Со сборной больше нечего выиграть.
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sticky fingers
Логично. Добился максимума, а в будущем рано или поздно случится спад. К тому же, Месси скоро уйдет, и команду придется перестраивать.
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El_Ilusionista
Думаю, многие ветераны тоже уйдут, если Скалони действительно решится на этот шаг. на фейсбуке видел, как они фоткаются после матча. вроде Скалони сказал что-то в роде "давайте сделаем последнюю фотку вместе" своему тренерскому штабу.
а так интересно, куда он уйдет и получится ли у него в клубном футболе что-нибудь.
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Universal1000
Ответ kaka10
когда Аргентина идёт фаворитом во всех матчах (даже в финале шла небольшим фаворитом), тут как бы не удивительно. В том чтобы выиграть матч, в котором ты должен побеждать, нет ничего героического. А сборные, с которыми могли быть проблемы оказались в другой сетке либо слились. В этом и заключается везение. Тебе как всегда нужно всё разжёвывать.
Ну так она и до турнира была вторым фаворитом после Бразилии. Бразилии, которую Скалони превратил в свою вещь уже давным давно.
Не было там сборных, с которыми проблем могло быть больше, чем с Францией от слова совсем.
То что сетка задним числом из "пути смерти" превратилась в легкую т.к. австралийцы банально сильнее распиаренных датчан оказались, а бразилы логично завязли в середине поля с Пакетами против вице-ЧМов действующих Ковачичей-Модричей-Брозовичей- ну...это бывает. Задним числом без б изи вахах.
А по факту у аргов за 53 матча и 4,5 года аж 2 слива. И это регулярно играя в ЮА, а не против Люксембургов-Фарер-Гибралтаров вшивых. Это команда войдет в историю как династийная и точно лучшая в истории Аргентины, первая с ЧМ и КА в одном цикле, заодно опозорив еврочемпионов итальяшек 3-0 в межконтиненталке, чисто для галочки.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Universal1000
Один из самых чистых чемпионов содержательно. Ни одного матча на равных за весь ЧМ, во всех семи были лучше соперников. С 2019-ого года всё карма не настигнет бгг. Считай пятилетка закрыта уже из одних побед и рекордов от Копы-19 до Копы-24. Такие дела. Не плакай так хех. Знаешь что такое реально карма? То что Милан с 2007-ого середняк беспросветный. Как думаешь доживешь хотя бы еще до одной команды черно-красной хоть отдаленно на реального топа смахивающую, ну хоть немного фаворита ЛЧ? Сомневаюсь.)
А за что такая карма Милану?
Причин тут карма? Если весь итальянский чемпионат идеи по одному месту, года так с 2004-2005.
Ладно, был Ювентус , который в лч, хоть что то показывал, но тут спасибо семье Аньели.
Может я чего то не знаю?
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vfhmsqqp7v
Ответ Universal1000
Один из самых чистых чемпионов содержательно. Ни одного матча на равных за весь ЧМ, во всех семи были лучше соперников. С 2019-ого года всё карма не настигнет бгг. Считай пятилетка закрыта уже из одних побед и рекордов от Копы-19 до Копы-24. Такие дела. Не плакай так хех. Знаешь что такое реально карма? То что Милан с 2007-ого середняк беспросветный. Как думаешь доживешь хотя бы еще до одной команды черно-красной хоть отдаленно на реального топа смахивающую, ну хоть немного фаворита ЛЧ? Сомневаюсь.)
С 10-ю пенками. Не позорься. Уровень Аргентины без судей был виден всему миру в первом мачте. Дальше ни одного честного матча она не играла. Живи с этим.
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Universal1000
Ответ feelthedroom@mail.ru
А за что такая карма Милану? Причин тут карма? Если весь итальянский чемпионат идеи по одному месту, года так с 2004-2005. Ладно, был Ювентус , который в лч, хоть что то показывал, но тут спасибо семье Аньели. Может я чего то не знаю?
Ну обычная такая карма.
Повеселились на деньги Берлускони и хватит.
Клуб оказался тотально несамодостаточным и несамостоятельным, по сути завалив тест на величие.
Ни школы своей, ни способности заработать деньги, ничего.
16 лет это диагноз уже.
И очевидно, что пока не лягут под какого-нить шейха или вдруг в Италии не появится еще один магнат-фанат клуба - так и останутся на уровне Наполи плюс-минус. С нулем шансов на успех ЛЧ(т.е. даже ноль шансов на фарте, ибо класса нет вообще в составе), с чемпионствами раз в 10 лет на безрыбье и так далее. Увы.
С т.з. фанатов это именно карма. Надо ставить свечки за приход в клуб арабов. Иначе уровня до 2007-го не видать. Никогда. Сам клуб оказался полным нулем.
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Montenegro Serbian
Ответ Милдронат Бромантанов
Ну конечно, такой выдуманный повод, когда у тебя самая сильная Аргентина за очень много лет. Как и всегда, полагаю, дело в политике. Смена власти в стране ведёт и к смене вектора в спорте, неизбежно. Жаль конечно, эта сборная выиграла всё и подарила много радости болельщикам, но всё когда-нибудь заканчивается, увы. И жаль, что вот так это происходит.
Причём тут политика?
Футбол в Аргентине - это религия. Ни одному президенту (даже новому) невыгодно вставлять палки в колёса сборной страны,, которая только что победила на ЧМ и идёт на 1-ом месте в группе отбора.
Просто как верно уже отметили в комментах: Скалони понимает что нужно уходить на пике, оставив о себе максимально положительную память.
Месси скоро завершит карьеру в сборной и команду ждёт перестройка, а многие будут требовать повторение триумфа. Лучше уйти сейчас на "максимальных ништяках и респекте".

Политика тут вообще ни причём.
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кuraakula belov
Ответ Милдронат Бромантанов
Ну конечно, такой выдуманный повод, когда у тебя самая сильная Аргентина за очень много лет. Как и всегда, полагаю, дело в политике. Смена власти в стране ведёт и к смене вектора в спорте, неизбежно. Жаль конечно, эта сборная выиграла всё и подарила много радости болельщикам, но всё когда-нибудь заканчивается, увы. И жаль, что вот так это происходит.
А как новый президент может сменить вектор применительно к национальной сборной, чемпионов мира к тому же? Разогнать сборную, запретить футбол?) возможно в Федерации перестановки будут, чуть урежут финансирование, но как на игроков то это повлияет? Они ж миллионеры все, не африканцы которые за премок в сборной скандалы устраивают
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