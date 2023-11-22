Скалони намекнул, что может уйти из сборной Аргентины: «Становится очень сложно продолжать, а этой команде нужен тренер с энергией. Нужно подумать»

Лионель Скалони намекнул, что может покинуть пост тренера сборной Аргентины.

Сегодня ночью на выезде выиграла у Бразилии (1:0) в рамках квалификации ЧМ-2026. Команда занимает 1-е место в таблице отбора, набрав 15 очков в 6 матчах.

Когда послематчевая пресс-конференция закончилась, Скалони попросил о возможности выступить с коротким заявлением.

«Я хотел бы сказать одну важную вещь: мне нужно подумать о времени в сборной. Эти игроки многое мне дали. Они многое дали всему тренерскому штабу. Нужно подумать. Мне нужно крепко подумать о том, что я собираюсь делать.

Это не прощание или что-то в таком роде, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока. Становится очень сложно продолжать побеждать, и эти парни делают все еще сложнее. Пришло время подумать. Я скажу это президенту [Ассоциации футбола Аргентины] и игрокам, потому что этой сборной нужен тренер, обладающий всей возможной энергией. Нужен тренер, который в порядке», – сказал Скалони и покинул пресс-центр.

Журналист TyC Sports Хоакин Бруно, работавший от кромки поля на матче Аргентины с Бразилией, рассказал, что после окончания матча Скалони попросил весь свой тренерский штаб вернуться на поле, чтобы сделать фотографию, и сказал: «Последнее фото».

работает со сборной Аргентины с августа 2018-го. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2021, Финалиссиму-2022 и ЧМ-2022.

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