Скалони намекнул, что может уйти из сборной Аргентины: «Становится очень сложно продолжать, а этой команде нужен тренер с энергией. Нужно подумать»
Лионель Скалони намекнул, что может покинуть пост тренера сборной Аргентины.
Сегодня ночью Аргентина на выезде выиграла у Бразилии (1:0) в рамках квалификации ЧМ-2026. Команда занимает 1-е место в таблице отбора, набрав 15 очков в 6 матчах.
Когда послематчевая пресс-конференция закончилась, Скалони попросил о возможности выступить с коротким заявлением.
«Я хотел бы сказать одну важную вещь: мне нужно подумать о времени в сборной. Эти игроки многое мне дали. Они многое дали всему тренерскому штабу. Нужно подумать. Мне нужно крепко подумать о том, что я собираюсь делать.
Это не прощание или что-то в таком роде, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока. Становится очень сложно продолжать побеждать, и эти парни делают все еще сложнее. Пришло время подумать. Я скажу это президенту [Ассоциации футбола Аргентины] и игрокам, потому что этой сборной нужен тренер, обладающий всей возможной энергией. Нужен тренер, который в порядке», – сказал Скалони и покинул пресс-центр.
Журналист TyC Sports Хоакин Бруно, работавший от кромки поля на матче Аргентины с Бразилией, рассказал, что после окончания матча Скалони попросил весь свой тренерский штаб вернуться на поле, чтобы сделать фотографию, и сказал: «Последнее фото».
Скалони работает со сборной Аргентины с августа 2018-го. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2021, Финалиссиму-2022 и ЧМ-2022.
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В целом мне кажется, что после Копа Америка 24 Месси, Скалони, Ди Мария, Отаменди уйдут из сборной...
Ни одного матча на равных за весь ЧМ, во всех семи были лучше соперников. С 2019-ого года всё карма не настигнет бгг. Считай пятилетка закрыта уже из одних побед и рекордов от Копы-19 до Копы-24. Такие дела.
Не плакай так хех.
Знаешь что такое реально карма? То что Милан с 2007-ого середняк беспросветный. Как думаешь доживешь хотя бы еще до одной команды черно-красной хоть отдаленно на реального топа смахивающую, ну хоть немного фаворита ЛЧ? Сомневаюсь.)
а так интересно, куда он уйдет и получится ли у него в клубном футболе что-нибудь.
Не было там сборных, с которыми проблем могло быть больше, чем с Францией от слова совсем.
То что сетка задним числом из "пути смерти" превратилась в легкую т.к. австралийцы банально сильнее распиаренных датчан оказались, а бразилы логично завязли в середине поля с Пакетами против вице-ЧМов действующих Ковачичей-Модричей-Брозовичей- ну...это бывает. Задним числом без б изи вахах.
А по факту у аргов за 53 матча и 4,5 года аж 2 слива. И это регулярно играя в ЮА, а не против Люксембургов-Фарер-Гибралтаров вшивых. Это команда войдет в историю как династийная и точно лучшая в истории Аргентины, первая с ЧМ и КА в одном цикле, заодно опозорив еврочемпионов итальяшек 3-0 в межконтиненталке, чисто для галочки.
Причин тут карма? Если весь итальянский чемпионат идеи по одному месту, года так с 2004-2005.
Ладно, был Ювентус , который в лч, хоть что то показывал, но тут спасибо семье Аньели.
Может я чего то не знаю?
Повеселились на деньги Берлускони и хватит.
Клуб оказался тотально несамодостаточным и несамостоятельным, по сути завалив тест на величие.
Ни школы своей, ни способности заработать деньги, ничего.
16 лет это диагноз уже.
И очевидно, что пока не лягут под какого-нить шейха или вдруг в Италии не появится еще один магнат-фанат клуба - так и останутся на уровне Наполи плюс-минус. С нулем шансов на успех ЛЧ(т.е. даже ноль шансов на фарте, ибо класса нет вообще в составе), с чемпионствами раз в 10 лет на безрыбье и так далее. Увы.
С т.з. фанатов это именно карма. Надо ставить свечки за приход в клуб арабов. Иначе уровня до 2007-го не видать. Никогда. Сам клуб оказался полным нулем.
Футбол в Аргентине - это религия. Ни одному президенту (даже новому) невыгодно вставлять палки в колёса сборной страны,, которая только что победила на ЧМ и идёт на 1-ом месте в группе отбора.
Просто как верно уже отметили в комментах: Скалони понимает что нужно уходить на пике, оставив о себе максимально положительную память.
Месси скоро завершит карьеру в сборной и команду ждёт перестройка, а многие будут требовать повторение триумфа. Лучше уйти сейчас на "максимальных ништяках и респекте".
Политика тут вообще ни причём.