Скалони о Месси: «Говорим ему играть так долго, как сможет. Если бы я рассказал, что он вытворяет на тренировках, вы бы не поверили. Это безумие»

Лионель Скалони высказался о будущем Лионеля Месси в сборной Аргентины.

«Мы говорим , чтобы он играл так долго, как сможет. Он доказал, что у него нет конца. Неизвестно, когда он закончит. Это невероятно.

Месси счастлив на футбольном поле. За его пределами, как мне кажется, быть Лео сложно, потому что, выходя из дома, он окружен людьми. На поле он счастлив.

Сложно описать, что ты видишь, когда наблюдаешь за ним вблизи. Это нужно видеть. Если бы я рассказал, что он вытворяет на тренировках, вы бы мне не поверили. Это безумие», – сказал тренер сборной в интервью Кристиану Вьери на Twitch.

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