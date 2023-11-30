Скалони о Месси: «Говорим ему играть так долго, как сможет. Если бы я рассказал, что он вытворяет на тренировках, вы бы не поверили. Это безумие»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Скалони высказался о будущем Лионеля Месси в сборной Аргентины.

«Мы говорим Месси, чтобы он играл так долго, как сможет. Он доказал, что у него нет конца. Неизвестно, когда он закончит. Это невероятно.

Месси счастлив на футбольном поле. За его пределами, как мне кажется, быть Лео сложно, потому что, выходя из дома, он окружен людьми. На поле он счастлив.

Сложно описать, что ты видишь, когда наблюдаешь за ним вблизи. Это нужно видеть. Если бы я рассказал, что он вытворяет на тренировках, вы бы мне не поверили. Это безумие», – сказал тренер сборной Аргентины в интервью Кристиану Вьери на Twitch.

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34 комментария
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Ответ Real_v_dushe
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Конечно, показательно, ведь он стал чемпионом мира. Не то что Кришти. После фэйла с Марокко особо не разведёшь пиар.
Ну ничего, на глоб соккер эворд наверстает.
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Может кому-то будет интересно, небольшой кусок видео с тренировок, скорее всего об этом говорит Скалони:

https://x.com/barcaworldwide/status/1729884415558570055?s=46
+17
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Ответ Real_v_dushe
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Может быть, это из-за того, что сезон в МЛС закончился?
+18
-8
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Ответ Real_v_dushe
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Если клубника делает что то,то это величие
Такие,как ты должны уже смериться тем,что Месси лучший футболист в истории
А роналду лучший бомбардир в истории.Спор давно был закончен.А точку поставил Месси в 2022 году
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Ответ VERBLYUD
Может быть, это из-за того, что сезон в МЛС закончился?
Не обращай внимание. Это же фан реала. Месси так долго насиловал их клуб (рекорд по голам в класико 😘), что они ни одну новость про Лео пропустить не могут. Обязаны зайти в комментарии и оставить едкое замечание в сторону своего господина.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ James Franc
Может кому-то будет интересно, небольшой кусок видео с тренировок, скорее всего об этом говорит Скалони: https://x.com/barcaworldwide/status/1729884415558570055?s=46
скорее всего он говорит про матч полуфинала лч 2011г на Сантьяго бернаЛЕО, когда Месси словно на тренировке раскидал защиту рояль вардрида
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Чемпион всего в футболе - Лионель Месси.
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Ответ Anton Abaturov
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Слушайте, да хватит заниматься всякой детской писаниной и тратить на это свое драгоценное жизненное время). Что самое удивительное, вы, являясь футбольным болельщиком, хейтите игрока, который как никто другой олицетворяет лучшие черты этой игры)
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Ответ Борис Александрович
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Скоро у них годовщина)
18 декабря, день их боли)))
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Ответ Царун Владислав
Хватит уже: пусть уже повесит бутсы на гвоздь и перестанет уничтожать футбол. Что он там может на тренировках выполнять: ждёт пенальти и хватает за горло, а после прячется, чтобы не получить?
Владик ,год уже почти прошел ,а вы все ноете ) Это прекрасно ♾️
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Ответ JURAVLI
Не обращай внимание. Это же фан реала. Месси так долго насиловал их клуб (рекорд по голам в класико 😘), что они ни одну новость про Лео пропустить не могут. Обязаны зайти в комментарии и оставить едкое замечание в сторону своего господина.
Ля,как бальзам на душу
С языка снял прям
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Ответ Messi GOAT
мадридиста)) а у раналды какой "он", конец этот?)
Люди, ставящие на аватарку Месси и называющиеся его именем, вызывают только сочувствие, так как, очевидно, глубоко больны. Выздоравливай
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По-моему он не врет.
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Ответ James Franc
Может кому-то будет интересно, небольшой кусок видео с тренировок, скорее всего об этом говорит Скалони: https://x.com/barcaworldwide/status/1729884415558570055?s=46
Сцк, я готов смотреть нарезки Месси постоянно, но насколько надо быть 🤡, чтобы из всего многообразия видосов с ним, прислать самый унылый монтаж?
В этом видосе все монтаж, кроме последнего удара в ворота.
И еще момент: Скалони говорит не об этой декоративной хрени, а о том, как он уничтожает соперников на тренировках. Мог бы, поставил бы тебе 10 минусов.
На, это тебе - 🤡
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Ответ James Franc
Может кому-то будет интересно, небольшой кусок видео с тренировок, скорее всего об этом говорит Скалони: https://x.com/barcaworldwide/status/1729884415558570055?s=46
Странно как с точкой точностью он хотя бы каждый второй штрафной не забивает)
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Вьери? Это не тот Вьери, который пылил в Интере и сборной Италии в конце 90-х и в начале двухтысячных? Он что журналистом стал
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Ответ Царун Владислав
Хватит уже: пусть уже повесит бутсы на гвоздь и перестанет уничтожать футбол. Что он там может на тренировках выполнять: ждёт пенальти и хватает за горло, а после прячется, чтобы не получить?
футбол и так уже уничтожен
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Ответ vfhmsqqp7v
Что он там вытворяет? Орет на тренера и ходит пешком?
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Ответ Real_v_dushe
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Ответ vfhmsqqp7v
Что он там вытворяет? Орет на тренера и ходит пешком?
не смывает за собой в туалете
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Ответ Anton Abaturov
чего он олицетворяет? Кроме несправедливости , коррупции и пиара ничего. Вот именно - за футбол мы и болеем, а не за все вот это
Ты не устал плакать то?)
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Ответ rej1sta
Ты не устал плакать то?)
Разве он плачет? Он горит ))
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Ответ Anton Abaturov
Скалони -Месси" Играй дольше, а то такой халявы от ФИФА ,как в Катаре нам больше век не видать"😝😆😜🤪
как поставить минус?))) пишет — "Вы пока не можете никого минусовать – не хватает рейтинга в вашем профиле"

думаю из-за таких комментариев люди и страдают мультиакаунтингом чтобы набирать плюсы и минусовать таких как ты)))
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