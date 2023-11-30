Скалони о Месси: «Говорим ему играть так долго, как сможет. Если бы я рассказал, что он вытворяет на тренировках, вы бы не поверили. Это безумие»
Лионель Скалони высказался о будущем Лионеля Месси в сборной Аргентины.
«Мы говорим Месси, чтобы он играл так долго, как сможет. Он доказал, что у него нет конца. Неизвестно, когда он закончит. Это невероятно.
Месси счастлив на футбольном поле. За его пределами, как мне кажется, быть Лео сложно, потому что, выходя из дома, он окружен людьми. На поле он счастлив.
Сложно описать, что ты видишь, когда наблюдаешь за ним вблизи. Это нужно видеть. Если бы я рассказал, что он вытворяет на тренировках, вы бы мне не поверили. Это безумие», – сказал тренер сборной Аргентины в интервью Кристиану Вьери на Twitch.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Ну ничего, на глоб соккер эворд наверстает.
https://x.com/barcaworldwide/status/1729884415558570055?s=46
Такие,как ты должны уже смериться тем,что Месси лучший футболист в истории
А роналду лучший бомбардир в истории.Спор давно был закончен.А точку поставил Месси в 2022 году
18 декабря, день их боли)))
С языка снял прям
В этом видосе все монтаж, кроме последнего удара в ворота.
И еще момент: Скалони говорит не об этой декоративной хрени, а о том, как он уничтожает соперников на тренировках. Мог бы, поставил бы тебе 10 минусов.
На, это тебе - 🤡
думаю из-за таких комментариев люди и страдают мультиакаунтингом чтобы набирать плюсы и минусовать таких как ты)))