Зарема о победе «Спартака» 3:0 над «Крыльями»: «Соболев на поле с первых минут – это всегда дает результат, возрастают шансы на победу»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Тео Бонгонда Кристофер Мартинс Перейра Хесус Медина Александр Соболев Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о победе «Спартака» над «Крыльями Советов» (3:0).

«Спартак» без Бонгонды и Медины играл привычными наигранными связками. Футболисты использовали свои сильные качества, а не были расставлены на поле с расчетом на универсальность одних ради прикрытия ограниченности других.

Соболев на поле с первых минут – это всегда дает результат, возрастают шансы на победу. И, наконец, Мартинс играет в то, ради чего его покупали», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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9 комментариев
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Смотрел первый тайм - кроме гола, Соболев напорол кучу моментов, двигался как Дзюба, но Дзюба хотя бы хорош в подыгрыше, а вот Соболев тяжел во всех смыслах
+10
-4
+6
Главный это наш братуха Промес, топ и легенда Спартака на все времена! На него ровняется команда на стыке двух поколений, а он по-прежнему лучше и быстрее всех, настоящий профессионал, да что там профессор российского футбола....
+7
-4
+3
Откуда такая любовь к соболям?
+3
0
+3
Бревно если бы хотя бы половину своих моментов реализовало - счёт бы был 5:0, не меньше
+5
-3
+2
Вообще матч затащили Промес с Мартинсом, Соболев запорол моментов множество мог бы уйти с покером но реализации просто ужасна .
+1
0
+1
Ответ Roman
Смотрел первый тайм - кроме гола, Соболев напорол кучу моментов, двигался как Дзюба, но Дзюба хотя бы хорош в подыгрыше, а вот Соболев тяжел во всех смыслах
У Соболева 6 голевых в подыгрыше ....
+4
-3
+1
Он не забивал 3 месяца )
+2
-2
0
Ответ Вячеслав Припузов
Главный это наш братуха Промес, топ и легенда Спартака на все времена! На него ровняется команда на стыке двух поколений, а он по-прежнему лучше и быстрее всех, настоящий профессионал, да что там профессор российского футбола....
Год 76 вроде бы, Самара, Металлург. 4 или 5 Спартак положил.."Нет еще пока команды лучше Спартака!" К нашим воротам нету дороги, у наших ворот лысый Сорока! По окончании стадион был за Спартак. Сам из Самары, такого никогда не было.
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