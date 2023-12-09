Зарема о победе «Спартака» 3:0 над «Крыльями»: «Соболев на поле с первых минут – это всегда дает результат, возрастают шансы на победу»

Зарема Салихова высказалась о победе «Спартака» над «Крыльями Советов» (3:0).

« » без и играл привычными наигранными связками. Футболисты использовали свои сильные качества, а не были расставлены на поле с расчетом на универсальность одних ради прикрытия ограниченности других.

на поле с первых минут – это всегда дает результат, возрастают шансы на победу. И, наконец, играет в то, ради чего его покупали», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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