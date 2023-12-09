Игорь Осинькин подвел итоги матча со «Спартаком» (0:3).

«Мы выиграли последние три матча у «Спартака». Один из них был очень громкий, один очень важный. В душе понимал, что так невозможно, чтобы так было всегда. Повлиять на исход может что угодно. Так и получилось: рикошет и так далее. Уже в этой ситуации нам было сложно, при 0:2 претендовать на очки трудно.

Мы как могли оказывали давление, хотели играть в футбол и создавать моменты, но слегка разорвались, у наших ворот появлялись моменты. Создали перекос в сторону атаки, были несбалансированные.

Если бы забили, могли бы вернуться в игру. После третьего пропущенного мяча уже доигрывали матч. Мы собирались агрессивно играть, но исход был понятен», – передает сказал главный тренер «Крыльев».

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