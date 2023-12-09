Игорь Осинькин: «Мы выиграли последние три матча у «Спартака» – невозможно, чтобы так было всегда. После третьего пропущенного доигрывали матч»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Матч ТВ Футбол

Игорь Осинькин подвел итоги матча со «Спартаком» (0:3).

«Мы выиграли последние три матча у «Спартака». Один из них был очень громкий, один очень важный. В душе понимал, что так невозможно, чтобы так было всегда. Повлиять на исход может что угодно. Так и получилось: рикошет и так далее. Уже в этой ситуации нам было сложно, при 0:2 претендовать на очки трудно.

Мы как могли оказывали давление, хотели играть в футбол и создавать моменты, но слегка разорвались, у наших ворот появлялись моменты. Создали перекос в сторону атаки, были несбалансированные.

Если бы забили, могли бы вернуться в игру. После третьего пропущенного мяча уже доигрывали матч. Мы собирались агрессивно играть, но исход был понятен», – передает сказал главный тренер «Крыльев».

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18 комментариев
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...«Мы собирались агрессивно играть, но исход был понятен»... Вот это-то и хотелось услышать от Игоря Витальевича!
А что же тогда корреспондент «Матч ТВ» постеснялся спросить, про отличительные особенности матчей первого и второго круга? В Самаре не на контр-атаках ли удалось победить «Спартак»? А в Москву, значит, приехали играть агрессивно, с большой уверенностью в атаках? Так это что было, эксперимент что ли с разозлённым после неудач "Спартаком"? А не считает ли Игорь Витальевич забитые первые два голешника индивидуальными и грубейшими ошибками распиаренных защитников? Вопросы...
+3
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+3
Ответ samarskij-kuzmich
С 51 минуты доигрывал матч? Ну если уже заранее решил 40 минут доигрывать матч почему не произвел сразу замены? Чего терять? Логика порой у Осинькина очень странная...
остальные в очереди стояли на таможне
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Ответ Причёска Бэйла
🤡 вылезли Забыл матч в Самаре?
Это не единственный раз когда в Самаре Спартак проиграл крупно, но мне зачем помнить, если есть такие летописцы как ты? 🤣
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Ответ suwor
"Ахмату" проиграли по стечению или недооценили?
Спартаку не интересно играть в РПЛ и с такими командами как Крылья. Ему подавай достойных его Реала и Баварию. А уж после практически выигранного в одну калитку, но нагло отобранного Кубка ЛЕ, так вообще руки опустились, никак поднять не могут.
+2
-1
+1
С 51 минуты доигрывал матч? Ну если уже заранее решил 40 минут доигрывать матч почему не произвел сразу замены? Чего терять? Логика порой у Осинькина очень странная...
+4
-4
0
Понятно, виноваты рикошеты. А так бы Осинкин всех порвал.
+1
-1
0
Ответ suwor
...«Мы собирались агрессивно играть, но исход был понятен»... Вот это-то и хотелось услышать от Игоря Витальевича! А что же тогда корреспондент «Матч ТВ» постеснялся спросить, про отличительные особенности матчей первого и второго круга? В Самаре не на контр-атаках ли удалось победить «Спартак»? А в Москву, значит, приехали играть агрессивно, с большой уверенностью в атаках? Так это что было, эксперимент что ли с разозлённым после неудач "Спартаком"? А не считает ли Игорь Витальевич забитые первые два голешника индивидуальными и грубейшими ошибками распиаренных защитников? Вопросы...
Брать интервью у Осинькина бессмысленно. Он просто шаблонные фразы произносит. И не более того. Вот и в этом случае также. Получается, что он не считает необходимым что-то там кому-то объяснять. Один раз только я слышал его интервью в котором он раздражённо прошёлся по своим критикам, дескать выдумывают всякую ерунду сплетники-дилетанты.
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