Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможной отставке Абаскаля: «Гильермо – тренер нашей команды. Совет директоров постоянно оценивает его работу»

Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

Сегодня «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (3:0) в Мир РПЛ.

– Будет ли решение по смене главного тренера?

– Нет, Гильермо – главный тренер нашей команды.

– Правда ли, что будет собираться совет директоров и решать вопрос смены главного тренера?

– Совет директоров постоянно собирается и обсуждает вопросы, оценивает работу команды и тренера.

– Есть шанс, что Абаскаль покинет команду?

– Если будут какие-то решения, мы вам обязательно сообщим, – сказал Олег Малышев.

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