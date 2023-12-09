Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможной отставке Абаскаля: «Гильермо – тренер нашей команды. Совет директоров постоянно оценивает его работу»
Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможной отставке Гильермо Абаскаля.
Сегодня «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (3:0) в Мир РПЛ.
– Будет ли решение по смене главного тренера?
– Нет, Гильермо – главный тренер нашей команды.
– Правда ли, что будет собираться совет директоров и решать вопрос смены главного тренера?
– Совет директоров постоянно собирается и обсуждает вопросы, оценивает работу команды и тренера.
– Есть шанс, что Абаскаль покинет команду?
– Если будут какие-то решения, мы вам обязательно сообщим, – сказал Олег Малышев.
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Почему бы не спросить один раз про будущее тренера, а не три раза о том будут ли его увольнять.
Ждём глобальных, стратегических решений.