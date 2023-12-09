Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможной отставке Абаскаля: «Гильермо – тренер нашей команды. Совет директоров постоянно оценивает его работу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

Сегодня «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (3:0) в Мир РПЛ.

– Будет ли решение по смене главного тренера?

– Нет, Гильермо – главный тренер нашей команды.

– Правда ли, что будет собираться совет директоров и решать вопрос смены главного тренера?

– Совет директоров постоянно собирается и обсуждает вопросы, оценивает работу команды и тренера.

– Есть шанс, что Абаскаль покинет команду?

– Если будут какие-то решения, мы вам обязательно сообщим, – сказал Олег Малышев.

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9 комментариев
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верное решение, не надо поддаваться минутной слабости, команда играет и виден прогресс по сравнению с прошлым сезоном, проще всего сказать опять не получилось и начать всё заново
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У журналюг заказ похоу.
Почему бы не спросить один раз про будущее тренера, а не три раза о том будут ли его увольнять.
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Заинтриговал 🤔
Ждём глобальных, стратегических решений.
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