Тренер «Спартака» Слишкович про 3:0 с «Крыльями»: «Спартак» показал хорошую игру. Поле было хорошим, проблем больше создавал холод»

Тренер «Спартака» подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (3:0).

Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера, так как Гильермо Абаскаль дисквалифицирован.

– Когда ты так хорошо начинаешь матч, забивая один гол, а потом вскоре второй, все становится намного проще. Мы это сделали, а потом немного отдали мяч «Крыльям».

Тем не менее в первом тайме они не смогли нам создать каких‑то серьезных проблем. Во втором тайме мы забили третий гол и после этого вопрос о победителе был закрыт, потому что «Крылья» уже были демотивированы. Думаю, мы показали хорошую игру.

Поле было хорошим. Проблем больше создавал холод. На поле были две команды, которые любят играть в футбол. Поэтому получилась зрелищная игра.

– Наши операторы постоянно искали Абаскаля на стадионе, но так и не нашли. Где он был?

– Он умеет хорошо прятаться (улыбается).

– Когда он появится?

– Он обязательно встретится с футболистами и поговорит с ребятами перед длинной паузой.

– Насколько уверенно ваш тренерский штаб себя чувствует в «Спартаке»?

– У нас нет сомнений по поводу нашей работы. Мы работаем во благо клуба. Мы и руководство постоянно работаем. Да, иногда что‑то пишут, но нас это не заботит, потому что мы сконцентрированы на нашей работе, – сказал Слишкович.

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