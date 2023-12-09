Тренер «Спартака» Слишкович про 3:0 с «Крыльями»: «Спартак» показал хорошую игру. Поле было хорошим, проблем больше создавал холод»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Тренер «Спартака» подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (3:0).

Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера, так как Гильермо Абаскаль дисквалифицирован. 

– Когда ты так хорошо начинаешь матч, забивая один гол, а потом вскоре второй, все становится намного проще. Мы это сделали, а потом немного отдали мяч «Крыльям».

Тем не менее в первом тайме они не смогли нам создать каких‑то серьезных проблем. Во втором тайме мы забили третий гол и после этого вопрос о победителе был закрыт, потому что «Крылья» уже были демотивированы. Думаю, мы показали хорошую игру.

Поле было хорошим. Проблем больше создавал холод. На поле были две команды, которые любят играть в футбол. Поэтому получилась зрелищная игра.

– Наши операторы постоянно искали Абаскаля на стадионе, но так и не нашли. Где он был?

– Он умеет хорошо прятаться (улыбается).

– Когда он появится?

– Он обязательно встретится с футболистами и поговорит с ребятами перед длинной паузой.

– Насколько уверенно ваш тренерский штаб себя чувствует в «Спартаке»?

– У нас нет сомнений по поводу нашей работы. Мы работаем во благо клуба. Мы и руководство постоянно работаем. Да, иногда что‑то пишут, но нас это не заботит, потому что мы сконцентрированы на нашей работе, – сказал Слишкович.

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15 комментариев
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Поле просто шик и блеск.
Сравните со вчерашним в Черкизово или с Цска неделю назад.
Условия вроде у всех одинаковые, только одни могут подготовить, а другие нет.
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могут ведь играть, приятно было смотреть
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Сдается мне, что если что, то Слишкович заменит Гильермо. Как Каррера заменил «легенду» с багажом…
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От дельно отмечу и в матче и вообще в первой части сезона Дуарте. Парень наконец-то адаптировался - сейчас реально лидер обороны.
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Качество поля в такой мороз просто топ! Многим следует учиться в этом плане у Спартака.
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хорошая игра, при очень плохой реализации...
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Ответ Георгий Михеев
Ну пока нас отовсюду вытурили можно и подождать.
Кабы я был тот черт, я бы вам точно ответил, а так - не знаю)). Вдруг и через 5 ничего не выйдет.
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Поле - лучшее в мире! Снег шёл весь матч.
До матча почистили. В матч подогрев.
Погода -15. Трындец.
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Слишкович больше похож на тренера, чем Абаскаль...
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Ответ </c/>
хорошая игра, при очень плохой реализации...
Играли так, как часто команды играют с новым тренером. Может что-то знают?
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Ответ VolchoK
От дельно отмечу и в матче и вообще в первой части сезона Дуарте. Парень наконец-то адаптировался - сейчас реально лидер обороны.
Дуарте? Да, он сегодня с мячом бодался, как жертва корриды). Впервый раз я видел, как у соперника из ног мяч головой выносят. Правда не далеко, точно в землю, ладно хоть под ноги своему.
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