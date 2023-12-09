Тренер «Спартака» Слишкович про 3:0 с «Крыльями»: «Спартак» показал хорошую игру. Поле было хорошим, проблем больше создавал холод»
Тренер «Спартака» подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (3:0).
Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера, так как Гильермо Абаскаль дисквалифицирован.
– Когда ты так хорошо начинаешь матч, забивая один гол, а потом вскоре второй, все становится намного проще. Мы это сделали, а потом немного отдали мяч «Крыльям».
Тем не менее в первом тайме они не смогли нам создать каких‑то серьезных проблем. Во втором тайме мы забили третий гол и после этого вопрос о победителе был закрыт, потому что «Крылья» уже были демотивированы. Думаю, мы показали хорошую игру.
Поле было хорошим. Проблем больше создавал холод. На поле были две команды, которые любят играть в футбол. Поэтому получилась зрелищная игра.
– Наши операторы постоянно искали Абаскаля на стадионе, но так и не нашли. Где он был?
– Он умеет хорошо прятаться (улыбается).
– Когда он появится?
– Он обязательно встретится с футболистами и поговорит с ребятами перед длинной паузой.
– Насколько уверенно ваш тренерский штаб себя чувствует в «Спартаке»?
– У нас нет сомнений по поводу нашей работы. Мы работаем во благо клуба. Мы и руководство постоянно работаем. Да, иногда что‑то пишут, но нас это не заботит, потому что мы сконцентрированы на нашей работе, – сказал Слишкович.
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Сравните со вчерашним в Черкизово или с Цска неделю назад.
Условия вроде у всех одинаковые, только одни могут подготовить, а другие нет.
До матча почистили. В матч подогрев.
Погода -15. Трындец.