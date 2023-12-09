«Спартак» прервал серию из двух поражения, обыграв «Крылья». У команды Абаскаля 3 победы в 5 последних играх РПЛ

«Спартак» прервал серию из двух поражения.

В субботу команда тренера Гильермо Абаскаля обыграла «Крылья Советов» (3:0) в рамках Мир РПЛ.

До этого у «Спартака» было два подряд поражения – от «Ахмата» (1:2) в чемпионате и «Оренбурга» (0:1) в Фонбет Кубке России.

В пяти последних играх РПЛ у «Спартака» 3 победы, ничья и поражение.

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