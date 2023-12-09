«Спартак» прервал серию из двух поражения, обыграв «Крылья». У команды Абаскаля 3 победы в 5 последних играх РПЛ
«Спартак» прервал серию из двух поражения.
В субботу команда тренера Гильермо Абаскаля обыграла «Крылья Советов» (3:0) в рамках Мир РПЛ.
До этого у «Спартака» было два подряд поражения – от «Ахмата» (1:2) в чемпионате и «Оренбурга» (0:1) в Фонбет Кубке России.
В пяти последних играх РПЛ у «Спартака» 3 победы, ничья и поражение.
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Не без моментов у собственных ворот, но игра в защите сегодня была все равно на уровне - отважно, с прессингом и с нацеленностью на атаку, что важно. По сравнению с Ахматом в прошлом туре, эта игра на голову лучше. Не стоят на своей половине, не катают между защитниками, а двигают мяч вперёд. Проход Бабича в первом тайме - круть!
Реализация все так же остаётся проблемой, потому что забивать можно было больше
По судейству и ЖК - вопросов нет. И Рахманович, и Умяров, и Промес заслужили. Не спорил бы и с ЖК Соболеву за фол на Гарре.
Спасибо, Спартак, за куражную игру и за качественную победу. Могут же, когда захотят. Жаль только, что хотят не всегда
И Самару стоит отметить, тоже играли с желанием.
выиграли на выезде хотя бы у Ахмата и Факела в тройке с запасом были б уже