«Спартак» прервал серию из двух поражения, обыграв «Крылья». У команды Абаскаля 3 победы в 5 последних играх РПЛ

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» прервал серию из двух поражения.

В субботу команда тренера Гильермо Абаскаля обыграла «Крылья Советов» (3:0) в рамках Мир РПЛ.

До этого у «Спартака» было два подряд поражения – от «Ахмата» (1:2) в чемпионате и «Оренбурга» (0:1) в Фонбет Кубке России.

В пяти последних играх РПЛ у «Спартака» 3 победы, ничья и поражение.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всех Спартачей с заслуженной победой! Мы лучшие! Вперёд Спартак!
+10
-4
+6
Промес, Соболев, Мартинс, Максименко, все и каждый были сегодня топ на своей позиции!
+8
-3
+5
Ответ Вячеслав Припузов
Промес, Соболев, Мартинс, Максименко, все и каждый были сегодня топ на своей позиции!
А Бабич каков, вообще без ошибок.
+4
0
+4
Владимир Слишкович в роли главного тренера Спартака: Химки-Спартак: 0-5, Спартак-Крылья Советов: 3-0.
+2
0
+2
ну что же, продолжение следует..победные серии нужно продолжать! )
+2
0
+2
Рибалта гений! Два дня в Москве, а как Спартак преобразился
+1
0
+1
Ответ Roman Araslanov
У Мостового траур
Уйдет в запой
+1
0
+1
Всех с победой!!! Понравились все , но Дуарте , это просто зверь , сколько он сегодня сделал перехватов. Ну а Соболев , мог сегодня мяча 3-4 забить .
+1
0
+1
Наиль сегодня выдал отличный матч. И в защите и в атаке был очень хорош. А пас на Мартинса хоть и простой, но говорит о многом…
+1
0
+1
Всех КБ с победой. Антошка еще 2 штанги. 1 тайме должны закрывать игру
+1
0
+1
Отличная игра красно-белых, к сожалению, часто чередующаяся с провальными матчами, которые не хочется вспоминать.

Не без моментов у собственных ворот, но игра в защите сегодня была все равно на уровне - отважно, с прессингом и с нацеленностью на атаку, что важно. По сравнению с Ахматом в прошлом туре, эта игра на голову лучше. Не стоят на своей половине, не катают между защитниками, а двигают мяч вперёд. Проход Бабича в первом тайме - круть!

Реализация все так же остаётся проблемой, потому что забивать можно было больше

По судейству и ЖК - вопросов нет. И Рахманович, и Умяров, и Промес заслужили. Не спорил бы и с ЖК Соболеву за фол на Гарре.

Спасибо, Спартак, за куражную игру и за качественную победу. Могут же, когда захотят. Жаль только, что хотят не всегда

И Самару стоит отметить, тоже играли с желанием.
+1
0
+1
всех ❤️ 🤍 с победой!!!
+1
0
+1
У Мостового траур
+1
0
+1
Ответ Roman Araslanov
У Мостового траур
от, кстати, заявлял, что Спартпвку без Абаскаля у бровки будет лучше )
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
Промес, Соболев, Мартинс, Максименко, все и каждый были сегодня топ на своей позиции!
Соболев дерево, которое 4 раза могло отдать Промесу в более выгодную позицию, но при этом сам решал бить и это было максимально нелепое завершение
0
0
0
Два поражения — это серия только для Спартака, в отношение остальных никто не додумается так сказать
0
0
0
Ответ Faust Doc
Возвращение императора!
На пятое место.
0
0
0
Сегодня Спартак продемонстрировал хороший футбол, не всё моменты были реализованы, но в общем игра смотрелась. С победой!
0
0
0
Возвращение императора!
0
0
0
Истопил баньку, думал подмоюсь а оказывается кому-то придется прокладки поменять и идти куда-то обратно….Всех КБ с победой и бог хранит Спартак
+1
-1
0
Ребята со спортс, вы по радежам склонять умеете? Серия их двух парадений а не поражения
0
0
0
Самара уже в отпуске,по весне будет совсем другая команда.Миниммум треть команды распродадут.
0
0
0
Спартак дома и на выезде две разные команды
выиграли на выезде хотя бы у Ахмата и Факела в тройке с запасом были б уже
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий