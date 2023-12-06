Глава FA сообщила ФИФА, что Рубиалес целовал и обнимал почти всех футболисток после финала ЧМ, а одну шлепнул по попе. Луис заявил, что попытка выставить его «каким-то уродом отвратительна»

Глава FA обвинила Луиса Рубиалеса в неподобающем поведении.

В письменных показаниях Дебби Хьюитт говорится, что она стояла рядом с в тоннеле во время подготовки к награждению победителей женского ЧМ. Рубиалес был недоволен тем, куда его хотели поставить, и тон его голоса был «неприятным и неоправданно агрессивным».

Во время поздравления сборной , проигравшей в финале, Рубиалес пожал руку каждой футболистке, а также «обхватил ладонями и погладил» лицо Лоры Кумбс – это показалось главе Футбольной ассоциации Англии странным поступком. Затем мужчина, как показалось Хьюитт, насильно поцеловал защитницу Люси Бронз.

Когда на подиум поднялись испанские футболистки, Рубиалес стал вести себя еще более оживленно. Он прикасался почти к каждой из них, многих целовал в щеку, иногда быстро целовал несколько раз подряд, крепко обнимал. Некоторых он похлопал по спине, одну – по попе, кого-то обхватывал и приподнимал.

Хьюитт отмечает, что отдельные футболистки пытались уклониться от поцелуя.

Что касается Дженнифер Эрмосо, то Рубиалес положил ей обе ладони на затылок и крепко поцеловал в губы, а затем похлопал по спине, когда девушка уходила. Не было оснований полагать, что поцелуй был по обоюдному согласию, у футболистки не было возможности отстраниться без явного использования силы, а язык ее тела, в том числе закатывание глаз, говорил о том, что она смущена. Глава FA была «слегка шокирована» увиденным.

Как передает журналист Роб Харрис, Рубиалес заявил дисциплинарному комитету , что попытка Хьюитт выставить его «каким-то уродом совершенно отвратительна».

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