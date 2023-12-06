Глава FA сообщила ФИФА, что Рубиалес целовал и обнимал почти всех футболисток после финала ЧМ, а одну шлепнул по попе. Луис заявил, что попытка выставить его «каким-то уродом отвратительна»

Теги Луис Рубиалес женский футбол ФИФА сборная Англии жен Футбольная ассоциация Англии сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Глава FA обвинила Луиса Рубиалеса в неподобающем поведении.

В письменных показаниях Дебби Хьюитт говорится, что она стояла рядом с Рубиалесом в тоннеле во время подготовки к награждению победителей женского ЧМ. Рубиалес был недоволен тем, куда его хотели поставить, и тон его голоса был «неприятным и неоправданно агрессивным».

Во время поздравления сборной Англии, проигравшей в финале, Рубиалес пожал руку каждой футболистке, а также «обхватил ладонями и погладил» лицо Лоры Кумбс – это показалось главе Футбольной ассоциации Англии странным поступком. Затем мужчина, как показалось Хьюитт, насильно поцеловал защитницу Люси Бронз.

Когда на подиум поднялись испанские футболистки, Рубиалес стал вести себя еще более оживленно. Он прикасался почти к каждой из них, многих целовал в щеку, иногда быстро целовал несколько раз подряд, крепко обнимал. Некоторых он похлопал по спине, одну – по попе, кого-то обхватывал и приподнимал.

Хьюитт отмечает, что отдельные футболистки пытались уклониться от поцелуя.

Что касается Дженнифер Эрмосо, то Рубиалес положил ей обе ладони на затылок и крепко поцеловал в губы, а затем похлопал по спине, когда девушка уходила. Не было оснований полагать, что поцелуй был по обоюдному согласию, у футболистки не было возможности отстраниться без явного использования силы, а язык ее тела, в том числе закатывание глаз, говорил о том, что она смущена. Глава FA была «слегка шокирована» увиденным.

Как передает журналист Роб Харрис, Рубиалес заявил дисциплинарному комитету ФИФА, что попытка Хьюитт выставить его «каким-то уродом совершенно отвратительна».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Где-то я такое уже видел? А! Вспомнил!
«Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...»
+18
-4
+14
Судя по её внешности, Хьюитт озвучила свои сексуальные фантазии из далёкой, давно ушедшей молодости...
+11
-2
+9
Ответ доктор Ливси
Где-то я такое уже видел? А! Вспомнил! «Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...»
И они еще борются за почетное звание «дома высокой культуры быта»!
+7
-2
+5
Мужик, мало таких осталось в Европе
+9
-5
+4
Наверняка уже снимается изобличающий документальный фильм на эту тему. С тревожной музыкой и суровым голосом за кадром
+4
-1
+3
Следующая свидетельница расскажет, как Рубиалес насиловал футболисток в подтрибунном помещении. Некоторых в извращенной форме.
+4
-1
+3
так он ещё и англичанку поцеловал... ну точно, извращенец
+2
0
+2
Всех облапал, кроме самой Дебби Хьюитт. Конечно, обиделась, что ее проигнорил. Но если погуглить фото, то понятно почему
+2
0
+2
Ответ ЛыСъ
Наверняка уже снимается изобличающий документальный фильм на эту тему. С тревожной музыкой и суровым голосом за кадром
Криминальная Испания!
+2
0
+2
"Всех облапал, и меня... три раза"
+1
0
+1
Ответ Roman Roman
Комментарий удален модератором
Щас бы верить всем бабам)) Уже давно ясно что многие используют карту НАСИЛЬНИКА для неугодных им людей)) Будь ты в америке и не нравился бы какой-нибудь бабце то уже давно бы был обвинен в насилии))) Пока люди не научатся не поливать говном тех кто еще в ничем не виновен то ничего не изменится))) Каждый день будем видеть как мировую звезду обвиняют во всех смертных грехах без доказательств )
+1
0
+1
Ответ Roman Roman
Комментарий удален модератором
У неё нет "знакомых" мужчин. Это первое. Я могу найти множество фотографий целующихся футболистов, футболисток, тренеров, функционеров. Чего только не творят от радости.
Сравнивать выражение счастья, пусть и грубоватое с "облапал" это такое.
Не жениться тебе никогда, Роман. От ревности сгоришь.
+1
0
+1
Ответ Alex1104
Следующая свидетельница расскажет, как Рубиалес насиловал футболисток в подтрибунном помещении. Некоторых в извращенной форме.
«В частности а****о» (с) ))
+1
0
+1
Обнял приподнял .
0
0
0
Ответ Beast
Мужик, мало таких осталось в Европе
Комментарий удален модератором
Ответ Alex1104
Следующая свидетельница расскажет, как Рубиалес насиловал футболисток в подтрибунном помещении. Некоторых в извращенной форме.
Комментарий удален модератором
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий