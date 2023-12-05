Тюкавин выиграл премию «Первая пятерка». Форвард «Динамо» стал лучшим молодым игроком 2023 года в Мир РПЛ

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Константин Тюкавин выиграл премию «Первая пятерка» в 2023 году.

21-летний нападающий «Динамо» признан лучшим молодым игроком года в Мир РПЛ.

Тюкавин набрал 416 баллов по итогам голосования – в нем участвовали специалисты из числа руководителей футбольных ведомств, представителей тренерского штаба сборных команд России (юношеских, молодежной, национальной), представителей руководящего аппарата и тренерского штаба команд РПЛ, ветеранов футбола, журналисты ведущих СМИ.

Всего в список номинантов на премию «Первая пятерка» входили 16 игроков.

В Мир РПЛ-2023/24 на счету Тюкавина 8 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Динамо». Подробная статистика нападающего доступна здесь.

Медея Жаркова из «Краснодара» была признана лучшей молодой футболисткой года в женской Суперлиге. Она набрала 154 балла.

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13 комментариев
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По делу. Тюка следующий на выезд в топ 5
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Справедливо.
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здесь и сомнений не было, что Костя лучший.....на данный момент только это и подтверждает в каждой игре..
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Заслужено. Тюкавин без сомнения сейчас лучший молодой футболист в России! Техника, скорость, крепко стоит на ногах, быстро принимает решения! Молодец Константин!
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Очень рад за Тюкавина при Личке он расцвел в Динамо.
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Молодец Костя!!!
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Константин - хорош, прогрессирует. В прошлом сезоне 9+2 за 28 матчей, в этом уже 8+4 за 17 игр. Будет держать в этом сезоне такой же уровень, то сможет претендовать на топ-3 лучших нападающих РПЛ этот сезона. Удачи!
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Все по заслугам. Дай Бог так дальше. Пусть будет без травм.
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Тюкавина с наградой! Пусть играет в родной команде долго и забивает важные голы.
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Молодец заслужил.Мушку чуть чуть подправить и вобще будет топ.
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