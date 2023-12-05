Тюкавин выиграл премию «Первая пятерка». Форвард «Динамо» стал лучшим молодым игроком 2023 года в Мир РПЛ

Константин Тюкавин выиграл премию «Первая пятерка» в 2023 году.

21-летний нападающий « » признан лучшим молодым игроком года в Мир РПЛ.

Тюкавин набрал 416 баллов по итогам голосования – в нем участвовали специалисты из числа руководителей футбольных ведомств, представителей тренерского штаба сборных команд России (юношеских, молодежной, национальной), представителей руководящего аппарата и тренерского штаба команд РПЛ, ветеранов футбола, журналисты ведущих СМИ.

Всего в список номинантов на премию «Первая пятерка» входили 16 игроков.

В Мир РПЛ-2023/24 на счету Тюкавина 8 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Динамо». Подробная статистика нападающего доступна здесь.

Медея Жаркова из «Краснодара» была признана лучшей молодой футболисткой года в женской . Она набрала 154 балла.

Лучший сезон Тюкавина: второй по «гол+пас» и главный по открываниям в РПЛ

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