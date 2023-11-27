Чепчугов – Слуцкому: «Не творите милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Кто дверь открывает и закрывает, имеет грех!»

Теги ЦСКА Артем Дзюба Кирилл Набабкин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сергей Чепчугов религия Футбол

Сергей Чепчугов ответил на слова Леонида Слуцкого о себе.

Ранее экс-тренер ЦСКА рассказал историю о Чепчугове в эфире шоу «Ну, так нельзя, ###», гостем которого стал защитник ЦСКА Кирилл Набабкин: «Почти трезвый приехал на базу, запрыгнул на машину Набабы и голыми руками ######### боковое стекло. Привязывали его к кровати, как в дурке».

«У нас со Слуцким и Набабкиным было много разных историй. С этими людьми всегда были и будут теплые отношения.

Скажу им одно: «Не творите милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Кто дверь открывает и закрывает, имеет грех!»

В будущем я бы хотел, как Кирилл, прийти и принять участие в шоу Слуцкого и Дзюбы. Тоже вспомним с ними много историй. Приеду, если нужно построить третье кресло», – сказал экс-голкипер ЦСКА.

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48 комментариев

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Зверёк
Чепчугов 2024!
+105
-2
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Леван Мкртчян
Всяк ставящий схему 4/4/2 без фулбеков, подобен бедному самаритянину.
Будет ему угатовано царствие небесное и кущи райские от РФС.....во веки веков коняшки
+106
-10
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Иван Ковалев
Чего?
+78
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damondiamond
шесть коров между делом замешкались в размещении сильного ветра, живите фрукты нам без боли
+47
-2
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Максим Черкашин
Ответ Леван Мкртчян
Всяк ставящий схему 4/4/2 без фулбеков, подобен бедному самаритянину. Будет ему угатовано царствие небесное и кущи райские от РФС.....во веки веков коняшки
Аль кто на воротах в матче с Амкаром стоит. Дева Мария благоволит.
+33
0
+33
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Зверёк
Бухнуть бы с ним
+32
-2
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denis_denis
Ответ Зверёк
Чепчугов 2024!
хуже точно не будет
+33
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old folk
Ответ Иван Ковалев
Чего?
Дверь не закрывайте, плохая примета
+25
0
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Schiaff1no
Пусть и по своему, но показательно ответил почему истории с ним в свет не стоит выносить.
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Moffo
Возлюби ближний алкомаркет как самого себя
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Владимир Владимирович
Красавчик, без обидняков, наоборот с юмором
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Aleksey Yashin
Ничего не понятно, но очень интересно!
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MstAndreev
Берегите свое душевное здоровье, друзья)
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geeK ARH
Золотые слова!
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Циник Петербургский
Ответ Леван Мкртчян
Всяк ставящий схему 4/4/2 без фулбеков, подобен бедному самаритянину. Будет ему угатовано царствие небесное и кущи райские от РФС.....во веки веков коняшки
))
Может, "во веки веков конинь" тогда уж?
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Dmitry Orlov
Привязан к кровати, с пеной у рта
Одержимый свободой безвольный дурак
Я под дозой снотворного и нейролептиков
Буду желать вам любви и добра
(с)
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Пол Ганарара:
Ответ Зверёк
Чепчугов 2024!
Сильный молодой лидер
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Fun CSKA
Натравили на Леню Кракена))
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razoblachitel
Ответ Алешка Терминатор
Чего в голове у людей, которые всерьёз пишут подобные посты и всерьёз ставят им плюсы? Даже не опилки, а совсем свист от сквозняка.
не тебе с твоими психологическими проблемами людей осуждать за слова, которые тебе не нравятся
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Sobachkin
оба поехали
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Isshin88
Неужели у него нет родственников, которые могли бы ему помочь уговорив лечь в лечебницу?
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Андрей Владимирович
Нужно новое шоу "Коммент в дурке".
Там бы и Слуцкий и Дзюба и Чепчугов (в роли гостя) были бы на своих местах.Дзюба и Слуцкий матом ********* Чепчугова,а он бы им отвечал цитатами из Библии - вот на такое шоу я бы с удовольствием посмотрел.
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TheSportNik
Звучит, как угроза от Чепчугова, типа хочу тоже участвовать в шоу Дзюбы-Слуцкого, можно в прямом эфире показывать, и думаю там будут бои без правил.
Интересно кто победит?
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Marcus-light
Ну а как вы думаете, такие проблемы по молодости аукаются в старости
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Максим Столбов
Ответ настоящего сумасшедшего, Леня не сильно далек от правды
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Матвей Суицидин
Просто умыл)
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NIK7478
Подтвердил свой диагноз! )
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Александр Малышев
В точку! Лучше и не скажешь🤪
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Экочёрт 4000
как говаривал другой классик - пух-пух
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Циник Петербургский
Как-то даже я начал сочувствовать совершенно незнакомому человеку - Чепчугову. Имхо, на его месте лучше промолчать и не ввязываться в диалоги со Слуцким&Co.
А чё за ферзи эти Слуцкий и Ко?:))), что им нельзя намекнуть о том, что пи...ть меньше надо? Ах да, забыл совсем, там же Артёмка блаженный ещё есть, тот то да, Афторитет всех рукоблудов страны, прославился так прославился, не проткнутая масть:))), хотя кто его знает, может он дятел обыкновенный.
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Циник Петербургский
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
А чё за ферзи эти Слуцкий и Ко?:))), что им нельзя намекнуть о том, что пи...ть меньше надо? Ах да, забыл совсем, там же Артёмка блаженный ещё есть, тот то да, Афторитет всех рукоблудов страны, прославился так прославился, не проткнутая масть:))), хотя кто его знает, может он дятел обыкновенный.
Я про то, что с некоторыми людьми проще не диспутировать, вообще, ни о чем. Просто не связываться и всё.
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Сэр Шурф
Ответ Dmitry Orlov
Привязан к кровати, с пеной у рта Одержимый свободой безвольный дурак Я под дозой снотворного и нейролептиков Буду желать вам любви и добра (с)
ещё молодые анаконды...
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Андрей Бирюков
Ответ Леван Мкртчян
Всяк ставящий схему 4/4/2 без фулбеков, подобен бедному самаритянину. Будет ему угатовано царствие небесное и кущи райские от РФС.....во веки веков коняшки
Как то сложно ты всё разложил .. Можно как-то попроще...
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zzzeeerrrooo
Ответ Сэр Шурф
ещё молодые анаконды...
Давно это было ...
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валя_стакан
похоже таки да, может и палец откусить
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zaebarca
Это что за шизофазия?
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Виталик Украинский
Спросите у Лени за Ромкины истории. Будет интересно послушать.
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Родион Горбачев
Чепчугов, дважды во христе, и тот славен будет кто кровь прольет! /из классики/
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drow elf
Какой-то набор слов.
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UNAFFECTED
смотря его инсту пробегает мысль, что он просто хорош в постиронии, ну как тот знаменитый игрок из тоттенхэма
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Beast
аминь
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Миша Фирсов
Есть только один грех - глупость.
О.Уайлд
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Тёма Тёма
Клиника...
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