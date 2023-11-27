Сергей Чепчугов ответил на слова Леонида Слуцкого о себе.

Ранее экс-тренер ЦСКА рассказал историю о в эфире шоу «Ну, так нельзя, ###», гостем которого стал защитник ЦСКА Кирилл Набабкин: «Почти трезвый приехал на базу, запрыгнул на машину Набабы и голыми руками ######### боковое стекло. Привязывали его к кровати, как в дурке».

«У нас со Слуцким и Набабкиным было много разных историй. С этими людьми всегда были и будут теплые отношения.

Скажу им одно: «Не творите милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Кто дверь открывает и закрывает, имеет грех!»

В будущем я бы хотел, как Кирилл, прийти и принять участие в шоу Слуцкого и . Тоже вспомним с ними много историй. Приеду, если нужно построить третье кресло», – сказал экс-голкипер ЦСКА.

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