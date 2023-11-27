Чепчугов – Слуцкому: «Не творите милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Кто дверь открывает и закрывает, имеет грех!»
Сергей Чепчугов ответил на слова Леонида Слуцкого о себе.
Ранее экс-тренер ЦСКА рассказал историю о Чепчугове в эфире шоу «Ну, так нельзя, ###», гостем которого стал защитник ЦСКА Кирилл Набабкин: «Почти трезвый приехал на базу, запрыгнул на машину Набабы и голыми руками ######### боковое стекло. Привязывали его к кровати, как в дурке».
«У нас со Слуцким и Набабкиным было много разных историй. С этими людьми всегда были и будут теплые отношения.
Скажу им одно: «Не творите милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Кто дверь открывает и закрывает, имеет грех!»
В будущем я бы хотел, как Кирилл, прийти и принять участие в шоу Слуцкого и Дзюбы. Тоже вспомним с ними много историй. Приеду, если нужно построить третье кресло», – сказал экс-голкипер ЦСКА.
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Будет ему угатовано царствие небесное и кущи райские от РФС.....во веки веков коняшки
Может, "во веки веков конинь" тогда уж?
Одержимый свободой безвольный дурак
Я под дозой снотворного и нейролептиков
Буду желать вам любви и добра
(с)
Там бы и Слуцкий и Дзюба и Чепчугов (в роли гостя) были бы на своих местах.Дзюба и Слуцкий матом ********* Чепчугова,а он бы им отвечал цитатами из Библии - вот на такое шоу я бы с удовольствием посмотрел.
Интересно кто победит?
О.Уайлд