«Будет тот же дуэт Соболева и Джикии». Босс «Титана» о возможном появлении Дзюбы и Слуцкого в Медиалиге

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Winline Медиалига Reality Бей Беги Николай Осипов Филипп Кострубов ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

Александр Зуев не рад возможному появлению Слуцкого и Дзюбы в медиафутболе.

«Все так воодушевлено говорят про приход Дзюбы и Слуцкого в медиафутбол, но при этом не задумываются, что по сути это будет тот же дуэт Соболева и Джикии.

Не будет действующий игрок сборной России сильно вовлечен в медиафутбол, тем более не будет вовлечено строить команду.

Как и Слуцкий, который неоднократно заявлял, что медиафутбол ему не интересен», – заявил президент медиафутбольного клуба «Титан».

«Титан» – чемпион четвертого сезона Winline Медиалиги.

Напомним, что команда футболистов московского «Спартака» Александра Соболева и Георгия Джикии «Бей Беги» распалась после четвертого сезона Winlne Медиалиги. Об этом сообщил президент лиги Николай Осипов.

Руководитель Reality Филипп Кострубов рассказал, что обсуждал присоединение Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы к команде.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jovana Jovičić
Да Соболев и Джикия сейчас и в профессиональный футбол не очень вовлечены. Один на скамейке сидит, а второй отбывает номер на поле и ноет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sbvinn
Действующий игрок сборной - это смешно ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marienburg
Титаном назвали в честь котла для заварки в поезде?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий