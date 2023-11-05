«Будет тот же дуэт Соболева и Джикии». Босс «Титана» о возможном появлении Дзюбы и Слуцкого в Медиалиге

Александр Зуев не рад возможному появлению Слуцкого и Дзюбы в медиафутболе.

«Все так воодушевлено говорят про приход Дзюбы и Слуцкого в медиафутбол, но при этом не задумываются, что по сути это будет тот же дуэт Соболева и Джикии.

Не будет действующий игрок сборной России сильно вовлечен в медиафутбол, тем более не будет вовлечено строить команду.

Как и Слуцкий, который неоднократно заявлял, что медиафутбол ему не интересен», – заявил президент медиафутбольного клуба « ».

«Титан» – чемпион четвертого сезона Winline Медиалиги.

Напомним, что команда футболистов московского «Спартака» Александра Соболева и Георгия Джикии « » распалась после четвертого сезона Winlne Медиалиги. Об этом сообщил президент лиги .

Руководитель Reality Филипп Кострубов рассказал, что обсуждал присоединение Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы к команде.

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