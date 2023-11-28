Мостовой не пошел бы на шоу Слуцкого и Дзюбы: «С Леонидом все давно понятно. Человек сидит без работы и с помощью такого юмора и КВН попал в футбол»
Александр Мостовой не стал бы участвовать в шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.
«Ни в коем случае не пошел бы на шоу Слуцкого и Дзюбы! Для кого эта программа популярна? Для детей? Плохо, что такие шоу становятся популярны среди наших людей, но, повторюсь, никогда бы на него не пошел.
Не смотрел ни одного выпуска, но знаю, что в каждой передаче они там сидят и матом ругаются, кого-то оскорбляют. Не понимаю, зачем это нужно Дзюбе – действующему и хорошему футболисту, а со Слуцким и так все давно понятно. Человек сидит без работы и с помощью такого юмора и КВН сначала попал в футбол, теперь вот ведет шоу.
Я за свою жизнь в стольких шоу поучаствовал, что многим даже и не снилось! Если поступит предложение не из передачи Слуцкого и Дзюбы, а другой программы, то обязательно соглашусь. Не буду орать и хвастаться, куда бы пошел, нашему поколению это не надо. Зато в памяти мы остаемся хорошими людьми – это главное!» – сказал бывший футболист сборной России.
Слуцкий о Чепчугове: «Почти трезвый приехал на базу, запрыгнул на машину Набабы и голыми руками ######### боковое стекло. Привязывали его к кровати, как в дурке»
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
2 кратный чемпион кубка России
2 кратный чемпион Суперкубка России
1/4 финала ЛЧ
3 кратный чемпион РПЛ
2 кратный чемпион кубка России
2 кратный чемпион Суперкубка России
1/4 финала ЛЧ
Тренер сборной России,
Тренировал команды из Англии и Голландии.
Построил стадион для детской команды в Волгограде и поддерживает ее финансово.
ЧЕМ НЕ КАРЬЕРА?
- МОСТОВОЙ сидит без работы, потому-что нахрен никому не нужен (даже если лицуху получит, не факт что кто-то выше уровня второй лиги его подпишет главным и то не факт).
То есть оба типа без работы, но есть нюанс.
Мостового пальчиком помани он за денежку хоть куда прибежит
- Так мы вам и не звонили!
-Всё, пока!
Не царское это дело плебеев всяких учить, холопов недостойных тренировать. Царями не становятся - царями рождаются!
По части балабольства Слуцкий юниор по сравнению с Несравненным! Обо*рать всех и вся, без мата! - так только гуру умеют. Чеканят бессмысленно слова под рюмашку - попробуй повтори!
Или это другое?)
И за Локомотив сыграл 7 матчей, за рубин 69 матчей.
Точно мы его воспитали?))))
Саша, ты с каждым разом все глубже и глубже погружаешься на дно, благодаря своим «перлам».
?"
Гле Росицки с ленточки пустых ворот бьет мимо?
Это ответ на вопрос «почему так больше никто не отскакивал»… ну бывает
Я так же могу спросить, Почему Цска не до и не после никогда больше не выходил в 1/4 ???
Даже Царь лучше сторис на точке запишет чем в эту помойку пойдёт!