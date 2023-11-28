Мостовой не пошел бы на шоу Слуцкого и Дзюбы: «С Леонидом все давно понятно. Человек сидит без работы и с помощью такого юмора и КВН попал в футбол»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой не стал бы участвовать в шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

«Ни в коем случае не пошел бы на шоу Слуцкого и Дзюбы! Для кого эта программа популярна? Для детей? Плохо, что такие шоу становятся популярны среди наших людей, но, повторюсь, никогда бы на него не пошел.

Не смотрел ни одного выпуска, но знаю, что в каждой передаче они там сидят и матом ругаются, кого-то оскорбляют. Не понимаю, зачем это нужно Дзюбе – действующему и хорошему футболисту, а со Слуцким и так все давно понятно. Человек сидит без работы и с помощью такого юмора и КВН сначала попал в футбол, теперь вот ведет шоу.

Я за свою жизнь в стольких шоу поучаствовал, что многим даже и не снилось! Если поступит предложение не из передачи Слуцкого и Дзюбы, а другой программы, то обязательно соглашусь. Не буду орать и хвастаться, куда бы пошел, нашему поколению это не надо. Зато в памяти мы остаемся хорошими людьми – это главное!» – сказал бывший футболист сборной России. 

Слуцкий о Чепчугове: «Почти трезвый приехал на базу, запрыгнул на машину Набабы и голыми руками ######### боковое стекло. Привязывали его к кровати, как в дурке»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

83 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всеволод Бобров
у Слуцкого полно достижений в футболе в качестве тренера и не только на уровне России, а и на международном, пока только он выводил нашу команду в 1/4 лиги чемпионов и там проиграл будущему обладателю трофея всего по 1:0 дважды. Без разницы, чем он щас занимается, но говорить, что он случайно попал в футбол это смешно и Мостовой подобными комментариями оскорбляет только себя, ведь он даже просто не начал тренировать, не говоря уже о каких-то титулах и достижениях.
+160
-18
+142
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Роман Орещук
3 кратный чемпион РПЛ 2 кратный чемпион кубка России 2 кратный чемпион Суперкубка России 1/4 финала ЛЧ
Ну и? А чеканить-то все равно не умеет.
+118
-3
+115
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pucheslav
А Мостовой с работой сидит ?
+67
-7
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Орещук
3 кратный чемпион РПЛ
2 кратный чемпион кубка России
2 кратный чемпион Суперкубка России
1/4 финала ЛЧ
+48
-12
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartak ist besser
Когда говорят про Слуцкого, что он плохой тренер, я всегда вспоминаю отбор к Евро 2016. Команда уже практически не имела шансов на выход из группы под руководством великого и ужасного Капелло. Но пришёл Слуцкий и всё разрулил. И никакой Гинер ему тогда не помогал!
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksei Swift
Ответ Всеволод Бобров
у Слуцкого полно достижений в футболе в качестве тренера и не только на уровне России, а и на международном, пока только он выводил нашу команду в 1/4 лиги чемпионов и там проиграл будущему обладателю трофея всего по 1:0 дважды. Без разницы, чем он щас занимается, но говорить, что он случайно попал в футбол это смешно и Мостовой подобными комментариями оскорбляет только себя, ведь он даже просто не начал тренировать, не говоря уже о каких-то титулах и достижениях.
Спортинг выбивал, Ман Сити обыгрывал, да и вообще проходил в группу ЛЧ, ЦСКА при нем был реальным конкурентом Зениту, что ему еще доказывать надо? Как будто все вообще забыли те игры
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Magmi
Толи дело царь весь в работе, когда он только интервью успевает давать, не понимаю 😀
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gerudes
Со Слуцким действительно всё понятно, но попал он всё в КВН через футбол, а не наоборот:) И дай бог Мостовому хотя бы трети добиться того, чего Слуцкий добился как тренер.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый адовый Крикун
Ответ Всеволод Бобров
у Слуцкого полно достижений в футболе в качестве тренера и не только на уровне России, а и на международном, пока только он выводил нашу команду в 1/4 лиги чемпионов и там проиграл будущему обладателю трофея всего по 1:0 дважды. Без разницы, чем он щас занимается, но говорить, что он случайно попал в футбол это смешно и Мостовой подобными комментариями оскорбляет только себя, ведь он даже просто не начал тренировать, не говоря уже о каких-то титулах и достижениях.
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Liga_Chempionov/stats/turnir_7328/game_1353319755
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavol Demitra
Как мне кажется Слуцкий добился даже больше чем мог в футболе как тренер, а сейчас занимается тем чем по всей видимости всегда мечтал и это отлично. А для Царя :
3 кратный чемпион РПЛ
2 кратный чемпион кубка России
2 кратный чемпион Суперкубка России
1/4 финала ЛЧ
Тренер сборной России,
Тренировал команды из Англии и Голландии.
Построил стадион для детской команды в Волгограде и поддерживает ее финансово.

ЧЕМ НЕ КАРЬЕРА?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kranmeister
Ответ Pucheslav
А Мостовой с работой сидит ?
Негоже царю плебействовать!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavol Demitra
Ответ Роман Орещук
3 кратный чемпион РПЛ 2 кратный чемпион кубка России 2 кратный чемпион Суперкубка России 1/4 финала ЛЧ
Я бы еще напомнил про строительство стадиона в Волгограде и детской школе. Что дополняет его как личность.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
- СЛУЦКИЙ сидит без работы в футболе, не потому-что её бы не было если бы проложил карьеру (в несколько команд РПЛ не топ-уровня, его бы точно позвали), а потому-что решил забить на футбол и двигаться по медийке (да и денег там явно больше)
- МОСТОВОЙ сидит без работы, потому-что нахрен никому не нужен (даже если лицуху получит, не факт что кто-то выше уровня второй лиги его подпишет главным и то не факт).

То есть оба типа без работы, но есть нюанс.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
argentina10
в принципе, Мостовой все правильно говорит, я бы тоже так сделал - не пошел бы туда, куда и не зовут..
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DanielCarvalho
Да отстаньте от Слуцкого, какая разница вам чем человек занимается) ну устал от футбола, он в отличие от Мостового, который мечтает чтобы его хоть куда нибудь позвали, не кричит в каждом интервью «я бы не пошёл туда или туда»
Мостового пальчиком помани он за денежку хоть куда прибежит
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Er
Ответ Spartak ist besser
Когда говорят про Слуцкого, что он плохой тренер, я всегда вспоминаю отбор к Евро 2016. Команда уже практически не имела шансов на выход из группы под руководством великого и ужасного Капелло. Но пришёл Слуцкий и всё разрулил. И никакой Гинер ему тогда не помогал!
кстати говоря да, все потери очков были при Капелло. Ничья с Молдавией, два поражения от Австрии, ничья со Швецией. С таким бэкграундом непонятно, что ждали от той сборной на Евро. За возможность участия должны были только спасибо Слуцкому сказать. Единственное, что когда из группы выходят аж три команды из четырех...
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар Исмагилов
Ответ Dmitry Er
кстати говоря да, все потери очков были при Капелло. Ничья с Молдавией, два поражения от Австрии, ничья со Швецией. С таким бэкграундом непонятно, что ждали от той сборной на Евро. За возможность участия должны были только спасибо Слуцкому сказать. Единственное, что когда из группы выходят аж три команды из четырех...
Тогда 2 из 4 выходили
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ностальгическое Дерьмо
с Александром давно все понятно, сидит без бумажки, так и попадает на спортс
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Особенно крутое шоу было с Письмом 14 и на Евро 2004. В памяти остался как супер хороший человек, почти святой.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Valyaev
Мостовой ака "Многим даже и не снилось"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gja
Благодаря комментаторам Мостовой каждую новость на сайте про себя засчитывает как участие в шоу.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
-Алло, это Мостовой. Я к вам не пойду на передачу!
- Так мы вам и не звонили!
-Всё, пока!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ник Гре
Ответ gerudes
Со Слуцким действительно всё понятно, но попал он всё в КВН через футбол, а не наоборот:) И дай бог Мостовому хотя бы трети добиться того, чего Слуцкий добился как тренер.
1/3?!🤭😂
Не царское это дело плебеев всяких учить, холопов недостойных тренировать. Царями не становятся - царями рождаются!
По части балабольства Слуцкий юниор по сравнению с Несравненным! Обо*рать всех и вся, без мата! - так только гуру умеют. Чеканят бессмысленно слова под рюмашку - попробуй повтори!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Орещук
Ответ spashef1989
Комментарий скрыт
Головин, Эдегор, Хвича ....
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
Да он 100 раз не начеканит. Не тренер. 😂😂😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rahym Hommadow
Ответ Pucheslav
А Мостовой с работой сидит ?
ему можно о умеет чиканит мяч и играл на Высочайшем уровне 20 лет 🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
Ответ spashef1989
ну так и хвичу локомотив, головина цска
Так хвича в рубине был больше, чем в Локомотиве)))
Или это другое?)
И за Локомотив сыграл 7 матчей, за рубин 69 матчей.
Точно мы его воспитали?))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Зуев
Моста спросили, он ответил. А передача и вправду похабная.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
re-gree
Слуцкий скорее благодаря футболу попал в КВН)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FunyaFun
Пока Слуцкий брал трофеи, Мостовой чесал языком. Когда Слуцкий начал отдыхать и чесать языком, Мостовой только пошел учиться на тренера.
Саша, ты с каждым разом все глубже и глубже погружаешься на дно, благодаря своим «перлам».
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kranmeister
Ответ Montenegro Serbian
- СЛУЦКИЙ сидит без работы в футболе, не потому-что её бы не было если бы проложил карьеру (в несколько команд РПЛ не топ-уровня, его бы точно позвали), а потому-что решил забить на футбол и двигаться по медийке (да и денег там явно больше) - МОСТОВОЙ сидит без работы, потому-что нахрен никому не нужен (даже если лицуху получит, не факт что кто-то выше уровня второй лиги его подпишет главным и то не факт). То есть оба типа без работы, но есть нюанс.
Царь нужен на спорце! Все остальное тлен и чешуя!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
Ответ spashef1989
скажи ещё что карпин асенсио открыл. про хвичу Сёмин всем трубил. его не слушали. три таланта открыл за карьеру талантище осинькин за два-три года больше десятка одних россиян нам дал
Ну так Чертаново дало, не?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Замкнул в пустые
От тренера сборной до фрика уровня нижнего интернета.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kranmeister
Ответ Ностальгическое Дерьмо
с Александром давно все понятно, сидит без бумажки, так и попадает на спортс
Зачем царю грамоты? Он хоть сейчас готов взять Реал под свой контроль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Ильдар Исмагилов
Тогда 2 из 4 выходили
а третья попадала в стыки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kranmeister
Ответ Evgeny Valyaev
Мостовой ака "Многим даже и не снилось"
От создателей" Ну а дальше то что?!
?"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kranmeister
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну и? А чеканить-то все равно не умеет.
Во-первых здравствуйте!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Зуев
Ответ FunyaFun
Пока Слуцкий брал трофеи, Мостовой чесал языком. Когда Слуцкий начал отдыхать и чесать языком, Мостовой только пошел учиться на тренера. Саша, ты с каждым разом все глубже и глубже погружаешься на дно, благодаря своим «перлам».
Мостовой гремел в Европе. А кто знает Слуцкого? Ну протеже Абрамовича, вот и все его достижения.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Killiannnn
Мостовой дешевый популист и я ему явно подсказли этот механизм пиара
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Не смотрел, но осуждаю...и завидую сегодня маленько Слуцкому, а вчера по большому Абаскалю, но это было вчера, а сегодня ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Зуев
Ответ FunyaFun
Как тренер Мостовой гремел? Не заметил, я точно что-то упустил…
Как футболист. А Слуцкого никто не знает вообще.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shumi-jr
Ответ Всеволод Бобров
у ЦСКА был сильный состав? Что-то не припомню такого, в Москве нормально играли с интером, может Интер и не хотел уже, но игра достойная была и могли забивать. Так хорошо отскочил из группы, отскочили от Севильи, почему тогда никто так больше не отскакивал и не выходил в 1/4 , где проиграли бы обладателю ЛЧ всего 1:0?)
Помните знаменитый матч Акинфеева против Арсенала?
Гле Росицки с ленточки пустых ворот бьет мимо?
Это ответ на вопрос «почему так больше никто не отскакивал»… ну бывает
Я так же могу спросить, Почему Цска не до и не после никогда больше не выходил в 1/4 ???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spashef1989
Ответ Всё знаю
Ну так Чертаново дало, не?
ну так и хвичу локомотив, головина цска
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sunnyboy
Слуцкий за последние годы натурально пробил дно!
Даже Царь лучше сторис на точке запишет чем в эту помойку пойдёт!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Баланар
Ответ Aleksei Swift
Спортинг выбивал, Ман Сити обыгрывал, да и вообще проходил в группу ЛЧ, ЦСКА при нем был реальным конкурентом Зениту, что ему еще доказывать надо? Как будто все вообще забыли те игры
Никто не забыл, кроме 🤡 Мостового)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FunyaFun
Ответ Алексей Зуев
Мостовой гремел в Европе. А кто знает Слуцкого? Ну протеже Абрамовича, вот и все его достижения.
Как тренер Мостовой гремел? Не заметил, я точно что-то упустил…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анюточка Колыханова
Мостового даже с Матч ТВ выгнали
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kranmeister
Ответ Kulagin_m
Странно, что он про Слуцкого так. Он же в футбол играл
Slutский
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Er
Ответ Ильдар Исмагилов
Тогда 2 из 4 выходили
ну все, забираем трофей у Роналду...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
А мостовой с помощью чеканки хочет стать тренером )))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий