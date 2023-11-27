Максим Траньков: «Задумка шоу Слуцкого и Дзюбы хорошая, но слишком много мата. Даже у меня уши вянут»

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий Максим Траньков Фигурное катание

Максим Траньков считает, что в шоу Слуцкого и Дзюбы слишком много мата.

Нападающий Артем Дзюба и экс-тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий вместе ведут шоу на ютубе.

«Задумка шоу Слуцкого и Дзюбы хорошая, но слишком много мата. Сам любитель ругнуться, и мои близкие люди знают, что я могу в излишнем количестве и часто материться, но в публичном поле – для меня это слишком много. Не могу долго смотреть это шоу, потому что даже у меня уши вянут от того, как много мата.

Если у Леонида Викторовича это дозировано, то бранные слова, которые изливаются от нашей главной футбольной звезды, меня немного напрягают. Если Дзюба пример популярности, и его боготворят многие молодые ребята, которые любят футбол, то мне кажется, не совсем правильно так много материться. Но не мне судить.

Есть большая разница, когда на шоу со Слуцким сидит Березуцкий, а когда Дзюба. Я бы пошел на то шоу, где был бы Леонид Викторович и Артем. Можно было бы обсудить мой приход на шоу, но формат поведения на нем я бы попросил поменять: у меня есть дети, и если Артему все равно, что его сыновья смотрят на то, как он матерится, то я бы не хотел этого. Не хотел бы в таком количестве нецензурно выражаться в публичном поле», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.

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16 комментариев

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Я от силы 35 секунд смог выдержать просмотр этого шоу.
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zadonbasss
. Вдумайтесь в свои матерные слова! То ли это, что вы хотите сказать!? Каждое слово должно нести нечто осмысленное
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interested
даже у меня уши вянут | |
Что уж говорить о сыне Артёма. (
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Ответ Алексей Ненахов
Не самое худшее шоу , понятно что это не детский контент и там много мата и шуточек своеобразных , я сам думал что это полный калл , но посмотрел пару выпусков и вполне смотрибельно
Ну к мату я нормально отношусь, просто слишком однообразно они друг друга поливают г.... и ржут, как во всех передачах куда приходят.
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Куруш
Ответ Andrew Kolevatykh
Не понимаю, в каком мире живут те, кто недоволен матом в этом шоу. Я нередко вижу здесь интервью, где матерятся функционеры клубов, футболисты, тренеры. Не говорю уже о банальной грубости или ответах, словно журналисту делают одолжение. Очевидно, что шоу смотрит часть аудитории Спортс и однозначно вся аудитория шоу знакома с РПЛ. И загляните в комменты, тут куча нездоровых людей. Всякие ригоберки, которые годами (!!) здесь пишут чушь. Да, мат - это все же хуже, чем обычная речь, но почему он так смущает, вызывает неодобрение и даже ненависть, если вы во всем этом варитесь годами? Вот только шоу Слуцкого можно просто не смотреть, а здесь я читаю разные новости и вынужденно натыкаюсь на всякие высказывания одиозных людей из мира спорта, а также комментаторов. И здорово, что появилась возможность их банить, что не видеть комменты. Вот только в любой новости о Реале, Барсе и других популярных клубах весь топ комментов у меня не отображается, потому что там неадекваты, глоры, толстые тролли и идиотские шутки. И это топ, это лайкает куча людей! И я люблю читать о спорте, поэтому я не могу отказаться от посещения этого ресурса. А вот не смотреть десятки тысяч шоу на Ютубе - запросто. И не надо затирать про публичность: каждый, кто пишет здесь обычный коммент, должен понимать, что у Спортс - это самый популярный спортивный ресурс на русском языке, его читают, наверное, миллионы. И всякую ересь в стиле того же ригоберки могут потенциально увидеть гораздо больше людей, чем шоу Слуцкого. Вот только здесь это гораздо менее уместно, чем в шоу, которое и было таким задумано.
Ну вот ты наверное иногда дома голый ходишь и в бане с мужиками голый сидишь. А может даже на нудистский пляж выбираешься. Но на центральную улицу вряд ли голый выходишь. Вот с матом примерно так же.
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МАГА 123
Справедливости ради, в этом шоу установлено возрастное ограничения 18+.Так что аргумент, что на это смотрят дети-не канает
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Девушка Безимени
мат нормально звучит только, когда сам .. употребляешь
в чужих устах он режет слух)
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Andrew Kolevatykh
Ответ Куруш
Ну вот ты наверное иногда дома голый ходишь и в бане с мужиками голый сидишь. А может даже на нудистский пляж выбираешься. Но на центральную улицу вряд ли голый выходишь. Вот с матом примерно так же.
А вообще к чему эта аналогия?
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Куруш
Ответ Andrew Kolevatykh
А вообще к чему эта аналогия?
Забей. Раз не понял, значит я неудачный пример подобрал.
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Andrew Kolevatykh
Ответ Куруш
Забей. Раз не понял, значит я неудачный пример подобрал.
Ну просто по твоей аналогии и в комменты на Спортс надо заходить "в одежде", так как это больше похоже на улицу. А шоу на Ютубе - это скорее общественная баня, возле которой можно и мимо пройти, поскольку ты знаешь, что там заранее. Или даже дом, потому что ты сам создал свое шоу и делаешь в нем то, что хочешь.
Но эти аналогии ничего не дают, на мой взгляд. Нужно просто фильтровать контент самому. Нет ничего хуже для развития шоу, чем полное безразличие к нему. А так неважно, хорошо или плохо отзываешься, в обоих случаях ты поддерживаешь нахождение темы в инфополе. Честно, даже не вспоминал об этом шоу, пока сегодня не увидел очередную новость и комменты о том, как оно не нравится людям насколько, что аж молчать не могут.
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