Максим Траньков: «Задумка шоу Слуцкого и Дзюбы хорошая, но слишком много мата. Даже у меня уши вянут»

Максим Траньков считает, что в шоу Слуцкого и Дзюбы слишком много мата.

Нападающий Артем Дзюба и экс-тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий вместе ведут шоу на ютубе.

«Задумка шоу Слуцкого и Дзюбы хорошая, но слишком много мата. Сам любитель ругнуться, и мои близкие люди знают, что я могу в излишнем количестве и часто материться, но в публичном поле – для меня это слишком много. Не могу долго смотреть это шоу, потому что даже у меня уши вянут от того, как много мата.

Если у Леонида Викторовича это дозировано, то бранные слова, которые изливаются от нашей главной футбольной звезды, меня немного напрягают. Если Дзюба пример популярности, и его боготворят многие молодые ребята, которые любят футбол, то мне кажется, не совсем правильно так много материться. Но не мне судить.

Есть большая разница, когда на шоу со Слуцким сидит Березуцкий, а когда Дзюба. Я бы пошел на то шоу, где был бы Леонид Викторович и Артем. Можно было бы обсудить мой приход на шоу, но формат поведения на нем я бы попросил поменять: у меня есть дети, и если все равно, что его сыновья смотрят на то, как он матерится, то я бы не хотел этого. Не хотел бы в таком количестве нецензурно выражаться в публичном поле», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.

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