Артем Дзюба: «Я марионетка в руках Слуцкого»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Спорт-Экспресс ахахаха Футбол

Артем Дзюба пошутил о взаимоотношениях с Леонидом Слуцким.

35-летний нападающий и экс-тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России вместе ведут шоу и участвуют в разных передачах.

«Я марионетка в руках Слуцкого», – сказал нападающий «Локомотива» Дзюба в микст-зоне.

Сегодня в матче 14-го тура Мир РПЛ Дзюба забил в ворота «Спартака» (1:1).

«Ни разу не праздновал гол «Спартаку». Дзюба спас «Локо» от поражения в дерби – в большинстве

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38 комментариев

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Amoralbl4
Неужели Слуцкий его тогда шантажировал?
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Andreir888
Из уст Артёма про руки как-то неоднозначно прозвучало))
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dreamstep
Дзюба как обычно, забил гол и самый милый парень на свете, со всеми общается.
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Александр Колосов
Как бы ни хейтили Дзюбу со Слуцким за шоу с их участием в ютубе и вк, но мне это как минимум необычно и прикольно такое наблюдать. Мужики искренне стебутся, да, много неудачных шуток и мата, согласен. Но я помню, как в нулевых и начале десятых наших футболистов и тренеров стебали за закрытось и неумение сказать что-то кроме шаблонных фраз, мол вот в той же Англии все раскованные, весёлые и медийные. А когда наши стали заниматься подобным, это позор фу клоуны.
+10
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dk9fmwks6s
Какая грязь )
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Максим 1986
Спасибо Леониду, что забил Дзюбой гол.
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Бременер
Выходит, что Леонид - Master of puppets?
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Groznyi2024
А за что он тебя дергает когда управляет?
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Александр Колосов
Ещё на дне рождения Слуцкого Артём Дзюба сказал: Леонид Викторович, куда вы меня позовете , я всегда с вами, хоть на Мадагаскар, будем как лев и бегемот)))
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vulturecrow
Ответ dk9fmwks6s
Какая грязь )
и как приятно в эту грязь упасть (с)
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Андрей Матушкин
Ответ Леван Мкртчян
Не шанатажировал , а управлял. Ведь руками марионеточной куклы управляет марионеточник, как известно
кукловод!
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Леван Мкртчян
Ответ Amoralbl4
Неужели Слуцкий его тогда шантажировал?
Не шанатажировал , а управлял. Ведь руками марионеточной куклы управляет марионеточник, как известно
+2
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Доктор Верховцев
Come crawling faster
Obey your master
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ТрактоПоктер
Угрозы, насмешки
Короны примеряют пешки
На лицах отметки
Что все они марионетки (с)
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Александр Колосов
Ответ a2wai
То, что делают Слуцкий и Дзюба вместе, это и правда позор) Уровень шуток нулевой, мат считается смешным, это даже ниже, чем уровень шуток Камеди Клаба) Искренности тем более нет никакой, все прекрасно понимают, что это не экспромт, и основные панчлайны этого говна прописывают те, кто в недавнем прошлом пытался попасть в Камеди, но не дотянул по причине того, что их шутки еще хуже, чем там)
Справедливости ради, Камеди клаб с такими шутками стал самым популярным шоу в стране примерно с 2004 по 2008
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Кокич
В ловких и натруженных руках.
©
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Arty Novikoff
Рука Дзюбы: "Не ругайте меня, я марионетка"
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Олег Сагайдачный
Зачем грязь в новостях о футболе.
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igls54
Дзюба жалуется Слуцкому:
-Что-то у меня в последнее время нервы стали ни к черту.
-А что случилось?
-В клубе совсем задергали.
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Алексей Иванов
ждём грязное видео со Слуцким?
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Трент Резнор
Скорее перчаточная кукла на ловком кулаке
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a2wai
Ответ Александр Колосов
Как бы ни хейтили Дзюбу со Слуцким за шоу с их участием в ютубе и вк, но мне это как минимум необычно и прикольно такое наблюдать. Мужики искренне стебутся, да, много неудачных шуток и мата, согласен. Но я помню, как в нулевых и начале десятых наших футболистов и тренеров стебали за закрытось и неумение сказать что-то кроме шаблонных фраз, мол вот в той же Англии все раскованные, весёлые и медийные. А когда наши стали заниматься подобным, это позор фу клоуны.
То, что делают Слуцкий и Дзюба вместе, это и правда позор) Уровень шуток нулевой, мат считается смешным, это даже ниже, чем уровень шуток Камеди Клаба)

Искренности тем более нет никакой, все прекрасно понимают, что это не экспромт, и основные панчлайны этого говна прописывают те, кто в недавнем прошлом пытался попасть в Камеди, но не дотянул по причине того, что их шутки еще хуже, чем там)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ dk9fmwks6s
Какая грязь )
Будь толерантнее
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Kubinec_
Дзюбиньо попал в лапы к настоящему колдуну
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Антон Фалафель
Это Слуцкий дёргал за ниточки когда он надрачивал
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