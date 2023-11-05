Артем Дзюба: «Я марионетка в руках Слуцкого»

Артем Дзюба пошутил о взаимоотношениях с Леонидом Слуцким.

35-летний нападающий и экс-тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России вместе ведут шоу и участвуют в разных передачах.

«Я марионетка в руках Слуцкого», – сказал нападающий « » Дзюба в микст-зоне.

Сегодня в матче 14-го тура Мир РПЛ Дзюба забил в ворота «Спартака» (1:1).

«Ни разу не праздновал гол «Спартаку». Дзюба спас «Локо» от поражения в дерби – в большинстве

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!