Артем Дзюба: «Я марионетка в руках Слуцкого»
Артем Дзюба пошутил о взаимоотношениях с Леонидом Слуцким.
35-летний нападающий и экс-тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России вместе ведут шоу и участвуют в разных передачах.
«Я марионетка в руках Слуцкого», – сказал нападающий «Локомотива» Дзюба в микст-зоне.
Сегодня в матче 14-го тура Мир РПЛ Дзюба забил в ворота «Спартака» (1:1).
«Ни разу не праздновал гол «Спартаку». Дзюба спас «Локо» от поражения в дерби – в большинстве
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Obey your master
Короны примеряют пешки
На лицах отметки
Что все они марионетки (с)
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-Что-то у меня в последнее время нервы стали ни к черту.
-А что случилось?
-В клубе совсем задергали.
Искренности тем более нет никакой, все прекрасно понимают, что это не экспромт, и основные панчлайны этого говна прописывают те, кто в недавнем прошлом пытался попасть в Камеди, но не дотянул по причине того, что их шутки еще хуже, чем там)