Илья Геркус: «Почему нужно было переносить матч ЦСКА – «Ростов»? Ничего ужасного не увидел. Да, снег, неприятно, но не катастрофа»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев Илья Геркус Спорт-Экспресс Футбол

Илья Геркус заявил, что не видел смысла в переносе матча ЦСКА – «Ростов».

– Есть понимание, почему матч ЦСКА – «Ростов» все-таки состоялся?

– Не считаю, что эту игру обязательно нужно было переносить.

– Вот как?

– Да. Такой зимний футбол. Надо было играть. Мороз не сильный. Да, снег, неприятно, но не катастрофа. Возможно, стоило подумать о переносе на следующий день.

С другой стороны, болельщики уже пришли на стадион, спланировали свой выходной. В общем, взвесив все плюсы и минусы, я бы все-таки предложил провести матч. Ничего ужасного лично я не увидел.

– Не антиреклама РПЛ?

– Почему? Такое у нас случается, это часть футбола. Футбол – игра под открытым небом. Бывает снегопад, бывает сильный дождь. Что поделать? Такой у нас климат, такая страна.

– А можно ли было перенести матч на весну?

– Не вижу в этом смысла. На какой день?

– Глава РПЛ Александр Алаев сказал, что весной есть одна резервная дата – 22 мая.

– Тогда команды будут в неравных условиях. У кого-то будет игра в запасе. Зачем? Если уж переносить, то на следующий день. И потом, повторю свою мысль: почему нельзя было играть? Из-за плохой картинки по телевизору?

– Футбола было маловато.

– Такие матчи случаются. Но это скорее вкусовщина, субъективный взгляд. ЦСКА и «Ростов» находились в равных условиях. Но моменты были, голы были, пенальти назначили. То есть событий-то хватало, как-то ведь играли. Когда матчи назначены на декабрь, нужно быть готовым к снегопаду.

А чего вы ждали? Солнышка и изумрудного газона? Это странно, согласитесь. Все же было обговорено на берегу. Клубы этот календарь утвердили на общем собрании. Так? Они согласились играть в декабре в Москве, а не в Ростове-на-Дону, хотя, наверное, могли предположить, какая погода может быть в столице, – сказал бывший президент «Локомотива».

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!

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20 комментариев
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пр статистике, при снеге меньше травм ,чем при сухом поле
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Посмотрел вчера концовку одного из матчей кубка Испании. Там поле было настолько дождем залито, что мяч застревал на многих участках. Вот это действительно жесть была.
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Ответ Spartakus1984
А что тогда такое катастрофа?
ЖК на 10 минуте)) По версии Абасскаля)))
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0
+3
Неженки просто все, скоро и в дождь играть не будут...
+5
-3
+2
согласен
+1
0
+1
Ответ Артем Гладских
ну в принципе , по моему мнению матч должны были как минимум отложить на 2 часа чтобы меньше снега было.
Не вариант из за тв
+1
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+1
Ответ Максим Столбов
Ну конечно, что такого то. Подумаешь в снегопад играть на морозе. Риск травм минимальнейший.
Какой мороз? Температура в регламенте прописана
+1
0
+1
А на понедельник перенести нельзя было...Вот сидит такая сытая-пересытая р...., простите лицо и рассказывает, как здорово играть в сугробах.тьфу...достали эти типы из одного городка, объявившего себя столицей снежного футбола....тьфу еще раз..
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По логике Геркуса в футбол можно играть и на болоте. А что? Ведь обе команды будут в равных условиях! Только вот будет ли это футбол?
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Дяде очень хочется опять на должность. Прикипел чувак к российскому футболу. Хрен оторвешь))
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Футбол для людей. Люди пришли-надо играть!
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Ответ Артем Гладских
ну в принципе , по моему мнению матч должны были как минимум отложить на 2 часа чтобы меньше снега было.
А что делать болельщикам, которые уже на стадионе? Ждать ещё 2 часа?
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Я правильно понимаю, что Геркус не в состоянии сравнить качество поля в матчах ЦСКА - Ростов и Локо-Зенита?
Я правильно понимаю, что твой Ростов, проиграл только из за поля?
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