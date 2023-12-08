Илья Геркус: «Почему нужно было переносить матч ЦСКА – «Ростов»? Ничего ужасного не увидел. Да, снег, неприятно, но не катастрофа»

Илья Геркус заявил, что не видел смысла в переносе матча ЦСКА – «Ростов».

– Есть понимание, почему матч ЦСКА – «Ростов» все-таки состоялся?

– Не считаю, что эту игру обязательно нужно было переносить.

– Вот как?

– Да. Такой зимний футбол. Надо было играть. Мороз не сильный. Да, снег, неприятно, но не катастрофа. Возможно, стоило подумать о переносе на следующий день.

С другой стороны, болельщики уже пришли на стадион, спланировали свой выходной. В общем, взвесив все плюсы и минусы, я бы все-таки предложил провести матч. Ничего ужасного лично я не увидел.

– Не антиреклама РПЛ?

– Почему? Такое у нас случается, это часть футбола. Футбол – игра под открытым небом. Бывает снегопад, бывает сильный дождь. Что поделать? Такой у нас климат, такая страна.

– А можно ли было перенести матч на весну?

– Не вижу в этом смысла. На какой день?

– Глава РПЛ Александр Алаев сказал, что весной есть одна резервная дата – 22 мая.

– Тогда команды будут в неравных условиях. У кого-то будет игра в запасе. Зачем? Если уж переносить, то на следующий день. И потом, повторю свою мысль: почему нельзя было играть? Из-за плохой картинки по телевизору?

– Футбола было маловато.

– Такие матчи случаются. Но это скорее вкусовщина, субъективный взгляд. ЦСКА и «Ростов» находились в равных условиях. Но моменты были, голы были, пенальти назначили. То есть событий-то хватало, как-то ведь играли. Когда матчи назначены на декабрь, нужно быть готовым к снегопаду.

А чего вы ждали? Солнышка и изумрудного газона? Это странно, согласитесь. Все же было обговорено на берегу. Клубы этот календарь утвердили на общем собрании. Так? Они согласились играть в декабре в Москве, а не в Ростове-на-Дону, хотя, наверное, могли предположить, какая погода может быть в столице, – сказал бывший президент «Локомотива».

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!