Геркус о футболе в снег: «Хоккеисты на воздухе играют матч в сезон, и кто более крутой после этого? Такие игры делают футбол более героическим, суровым, брутальным»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия КХЛ Илья Геркус Хоккей

Илья Геркус оценил целесообразность игры в футбол в РПЛ в снежную погоду.

«Играть или не играть в снег? Вчера, во время сильного снегопада над Москвой, многие задавались таким вопросом.

Ответ довольно банальный – а что, собственно, необычного? Разве матчи не играли раньше в снег? Или, представим, проливной дождь и плюс 2, например. Разве при такой погоде матч переносят?

Для чистоты эксперимента представим, что это был бы матч Лиги чемпионов. Отменили бы его или перенесли бы? Если разметку видно и видно мяч – нет. Отменили / перенесли бы только в сильный мороз.

Да и то, любой из нас вспомнит матчи еврокубков, которые наши клубы играли при температуре около минус 15. Я лично вспоминаю «Зенит» – «Севилья» и «Локомотив» – «Атлетико».

Влияют осадки на качество футбола? Влияют, но не критично. Все равно это футбол. Осадки, разная погода – это часть игры. И жаловаться на это неправильно. Сто лет играли «при любой погоде», а сейчас не можем?

Другой вопрос, как можно снизить влияние осадков на игру, на (дис)комфорт зрителей? Наверное, нужно сдвигать календарь обратно больше на лето, потому что целых два тура в декабре – это большой риск.

Летнюю паузу нужно сводить к минимуму. Наверное, нужно больше игр играть в декабре на южных стадионах.

Но вспомним, что календарь составляется в том числе и с пожеланиями не играть больше двух матчей подряд на выезде. Вот и выходят такие матчи в снег.

Но опять же разве такие матчи не ярче остальных? Разве они не запоминаются особо? Ведь они делают футбол более героическим, делают его суровей и брутальней – а это важные качества для пропаганды «игры настоящих мужчин».

Вон хоккеисты играют на воздухе одну игру в сезон на всю лигу, и кто после этого более крутой? Кто может после забитого гола прыгнуть в сугроб? Можно же и так на снежные матчи посмотреть», – сказал бывший директор «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

16 комментариев
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Умник. Побегай в морозец на скольском поле при полной выкладке. Сколько ты мышц порвёшь??
Неужели неясно, что это кроме того, что вообще не футбол, так еще и опасно!
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Совсем поехал кукухой в последние два года
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Прапорщик смотрит в зеркало, закрыв погоны руками:
— вот так — дурак дураком...
Убирает руки с погон:
— А вот так — старший прапорщик!..
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А что если пловцам и синхронисткам снизить темпепературу воды в бассейне до +15-17 градусов? А что? Будут активнее двигаться, закалка опять же, тренировка морально-волевых качеств. Геркус, ты у себя дома отключи горячую воду и отопление, обливайся холодной водой и обтирайся снегом на улице. Если голова перестала соображать, то не надо это на люди выносить. Выглядит глупо.
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Для чистоты эксперимента представим, что это был бы матч Лиги Чемпионов. Отменили бы его или перенесли бы? Если разметку видно и видно мяч – нет. Отменили / перенесли бы только в сильный мороз.
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Вроде матч Галатасарай - Ювентус доигрывали на следующий день.
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Пусть на коньках по траве поиграют в свой хоккей.
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Самые "крутые и брутальные" - это игроки в хоккей с мячом.
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Прав, у нас будут самые универсальные навыки по полям. И на льду смогём, и на снегу, и по песку, и по грязи, и по траве настоящей, искусственной и смешанной, с детства вообще экстремальный опыт по асфальту, резине, паркету, крашенным доскам и гаревому покрытию.
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Конечно, нет никакой проблемы играть в футбол в декабре в самой климатически дэбильной стране «европы». всё нормально🗿
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ой дремучий какооой.
в хоккей с мячом играют исключительно на улице, и в основном в настолько суровых условиях, что неженкам-футболистам и не снились👌🏽
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🤦‍♂️
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Хоккей все-таки более тепличный вид спорта. Играют под крышей, осадки с ветром не мешают. Поцарапал лед несколько минут, присел на скамеечку, отдохнул, попил кофейку, затем снова на лед - и так по кругу.
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Брутально и сурово валяются на газоне симулянты 🤣😅😂
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Ппц. Они на коньках! Не доходит, видимо. 😂😂😂
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Глядя как падают Соболев и Комличенко, всё таки балет)))
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Типичный российский чинyшa - жaбa, которая себя считает самой умной.
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