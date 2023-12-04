Геркус о футболе в снег: «Хоккеисты на воздухе играют матч в сезон, и кто более крутой после этого? Такие игры делают футбол более героическим, суровым, брутальным»

Илья Геркус оценил целесообразность игры в футбол в РПЛ в снежную погоду.

«Играть или не играть в снег? Вчера, во время сильного снегопада над Москвой, многие задавались таким вопросом.

Ответ довольно банальный – а что, собственно, необычного? Разве матчи не играли раньше в снег? Или, представим, проливной дождь и плюс 2, например. Разве при такой погоде матч переносят?

Для чистоты эксперимента представим, что это был бы матч Лиги чемпионов. Отменили бы его или перенесли бы? Если разметку видно и видно мяч – нет. Отменили / перенесли бы только в сильный мороз.

Да и то, любой из нас вспомнит матчи еврокубков, которые наши клубы играли при температуре около минус 15. Я лично вспоминаю «Зенит» – «Севилья» и «Локомотив» – «Атлетико».

Влияют осадки на качество футбола? Влияют, но не критично. Все равно это футбол. Осадки, разная погода – это часть игры. И жаловаться на это неправильно. Сто лет играли «при любой погоде», а сейчас не можем?

Другой вопрос, как можно снизить влияние осадков на игру, на (дис)комфорт зрителей? Наверное, нужно сдвигать календарь обратно больше на лето, потому что целых два тура в декабре – это большой риск.

Летнюю паузу нужно сводить к минимуму. Наверное, нужно больше игр играть в декабре на южных стадионах.

Но вспомним, что календарь составляется в том числе и с пожеланиями не играть больше двух матчей подряд на выезде. Вот и выходят такие матчи в снег.

Но опять же разве такие матчи не ярче остальных? Разве они не запоминаются особо? Ведь они делают футбол более героическим, делают его суровей и брутальней – а это важные качества для пропаганды «игры настоящих мужчин».

Вон хоккеисты играют на воздухе одну игру в сезон на всю лигу, и кто после этого более крутой? Кто может после забитого гола прыгнуть в сугроб? Можно же и так на снежные матчи посмотреть», – сказал бывший директор «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус.

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