Геркус о сборной России: «Нужно на посещаемость больше смотреть, чем на качество игры. Радовали зрителей – хорошо, сборная важна для страны»
Илья Геркус подвел итоги года для сборной России по футболу.
В этом году команда под руководством Валерия Карпина провела 7 товарищеских матчей.
Россияне одержали 3 победы – над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0). В 4 матчах была зафиксирована ничья – с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). Единственное поражение было от египетской молодежки (1:2).
«С учетом того, что играли товарищеские матчи, нужно смотреть на посещаемость матчей сборной больше, чем на качество игры.
Нужно смотреть больше на настроение, а не на тактику. Радовали зрителей – хорошо, открывали новые имена - замечательно. Сборная важна для страны, людям важно видеть самоотдачу и страсть. Здорово, что нашли эти качества», – считает бывший директор «Локомотива» и «Торпедо».
Всего с июля по октябрь РУСАДА провело тестирование 70 футболистов РПЛ.
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