Илья Геркус: «Развивать футбол в новых регионах – правильно. Их стоит сделать отдельными членами ФИФА, как Гонконг, Гибралтар, Фареры»

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Илья Геркус высказался о планах по запуску лиги «Содружество».

Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о запуске в марте 2024 года объединенного чемпионата «Содружество», в котором примут участие 10 клубов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

– Развивать футбол в новых регионах – правильно, то что отдельно от РФС – тоже правильно, видимо. В идеале их стоит сделать отдельными членами ФИФА, создавать федерацию футбола по примеру Гонконга, Гибралтара, Фарерских островов. Такая мировая практика существует.

– Проведение СВО должно помешать включению под отдельным представительством, нет?

 – Согласен. Но когда‑то урегулировать ситуацию придется. Возможно, это один из путей, – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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28 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
А по уровню жизни не хотите дотянуть их до Гонконга, Гибралтара и Фарер? ))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Алешка Терминатор
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Data Architector
Вот только для ФИФА это всё территории, входящие в состав Украины...
+7
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Leon Petov
Всмысле особый статус? по конституции это территория России. Или Геркус не признаёт эти территории нашими?
+9
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Data Architector
Ответ Ростовский
Поэтому нужно, чтобы вся Украина вошла в состав РФ, тогда все споры прекратятся.
"Мечты, мечты, как сладки ваши грёзы."
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
https://youtu.be/fUAaTSmDqS8?si=EKGYjURRB_nZcGDS
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Сергей Максимюк
Комментарий удален модератором
Самоназвание нескрепное кажется. Вот если вместо "Терминатор" был-бы "Попович" 🤗
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Алешка Терминатор
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Муженёк Скабеевы тогда. Как там его, Попов, верно?
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marco -81
Что он наплел? Я ничего не понял.
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OldRedWhite
Ответ Leon Petov
Всмысле особый статус? по конституции это территория России. Или Геркус не признаёт эти территории нашими?
Он хотел бы по схеме Великобритании !
Уэльс , Шотландия и т.д.
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atomio
Ответ Ростовский
Поэтому нужно, чтобы вся Украина вошла в состав РФ, тогда все споры прекратятся.
Не поверишь, но в Китае таких горячих голов тоже полно, только там обычно любят вспоминать про дальний восток и несправедливость пекинского и айгуньского договоров. Их даже не волнует что это было 160 лет назад в совершенно других государствах. Говорят - было НАШЕ! И все тут 😒
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Александр Тараканов
Как говорится и овцы целы и волки сыты!
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Антон Фалафель
Сам то верит в свой бред?
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donatodonatore
Сам ты Гонконг
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ atomio
Не поверишь, но в Китае таких горячих голов тоже полно, только там обычно любят вспоминать про дальний восток и несправедливость пекинского и айгуньского договоров. Их даже не волнует что это было 160 лет назад в совершенно других государствах. Говорят - было НАШЕ! И все тут 😒
Поздно. Ребята из Узбекистана и Киргизии быстрее подсуетились :)
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OldRedWhite
Ответ Ростовский
Поэтому нужно, чтобы вся Украина вошла в состав РФ, тогда все споры прекратятся.
Включая Варшаву !
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OldRedWhite
Ответ Александр Тараканов
Как говорится и овцы целы и волки сыты!
Толще наоборот !
И овцы сыты и волки целы ! )
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Кира Найтли
Ответ Алешка Терминатор
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да ты мудак ещё тот.
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Алешка Терминатор
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как адекватно оценивающий мудрость, вопрос от меня: В России можно построить экономический рай на земле, благо все позволяет. Почему этого нет? Почему у одного дворцы для любовниц, а у других туалеты с дырками на улице? Как???
"В России можно построить экономический рай на земле" - это некорректное утверждение. Ты свои субъективные ожидания выдаёшь за действительность, а на самом деле это не одно и то же.

"Почему у одного дворцы для любовниц, а у других туалеты с дырками на улице? Как???" - человеческое общество в принципе так устроено, что оно способно существовать только в условиях неравенства и никак иначе. Коммунизм (в марксистском понимании) возможен, но с другим биологическим видом.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Алешка Терминатор
Скорее, я адекватно оцениваю свои жизненную мудрость и интеллект. Что касается мнения "мудростью от тебя и не пахнет" - тебе так кажется, потому что у нас с тобой очень большой разрыв по данному параметру. Условно говоря, если Нильс Бор заговорит с дикарём племени Мумбо-Юмбо о физике, дикарь ничего не поймёт из сказанного. Ты меня не понимаешь ровно по той же причине.
Как адекватно оценивающий мудрость, вопрос от меня: В России можно построить экономический рай на земле, благо все позволяет. Почему этого нет?

Почему у одного дворцы для любовниц, а у других туалеты с дырками на улице? Как???
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OldRedWhite
Ответ Алешка Терминатор
Скорее, я адекватно оцениваю свои жизненную мудрость и интеллект. Что касается мнения "мудростью от тебя и не пахнет" - тебе так кажется, потому что у нас с тобой очень большой разрыв по данному параметру. Условно говоря, если Нильс Бор заговорит с дикарём племени Мумбо-Юмбо о физике, дикарь ничего не поймёт из сказанного. Ты меня не понимаешь ровно по той же причине.
Заблуждаетесь Вы !
Только дисциплина и строгость !
Учет и контроль !
Закон о колосках и тюрьму за опоздание на работу !
А Вы тут розовые сопли размазываете …
От Вас не ожидал !
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Сергей Максимюк
Ответ Алешка Терминатор
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Артем Гладских
какой-то бред.
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Gailzipp
Полтора года мялся РФС, чтобы как-то приобщить к себе крымские клубы. Даже если не берём в расчёт восемь лет с 2015, когда исключили свежепринятые крымские клубы (с фейковой пропиской на материке) из ПФЛ по указке УЕФА.
А тут ещё и разбросать остальные регионы предлагают. Ну Крыму изоляция в свой футбольный кокон как-то не помогла.
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