Илья Геркус: «Развивать футбол в новых регионах – правильно. Их стоит сделать отдельными членами ФИФА, как Гонконг, Гибралтар, Фареры»
Илья Геркус высказался о планах по запуску лиги «Содружество».
Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о запуске в марте 2024 года объединенного чемпионата «Содружество», в котором примут участие 10 клубов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
– Развивать футбол в новых регионах – правильно, то что отдельно от РФС – тоже правильно, видимо. В идеале их стоит сделать отдельными членами ФИФА, создавать федерацию футбола по примеру Гонконга, Гибралтара, Фарерских островов. Такая мировая практика существует.
– Проведение СВО должно помешать включению под отдельным представительством, нет?
– Согласен. Но когда‑то урегулировать ситуацию придется. Возможно, это один из путей, – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Уэльс , Шотландия и т.д.
И овцы сыты и волки целы ! )
"Почему у одного дворцы для любовниц, а у других туалеты с дырками на улице? Как???" - человеческое общество в принципе так устроено, что оно способно существовать только в условиях неравенства и никак иначе. Коммунизм (в марксистском понимании) возможен, но с другим биологическим видом.
Почему у одного дворцы для любовниц, а у других туалеты с дырками на улице? Как???
Только дисциплина и строгость !
Учет и контроль !
Закон о колосках и тюрьму за опоздание на работу !
А Вы тут розовые сопли размазываете …
От Вас не ожидал !
А тут ещё и разбросать остальные регионы предлагают. Ну Крыму изоляция в свой футбольный кокон как-то не помогла.