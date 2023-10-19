Илья Геркус высказался о планах по запуску лиги «Содружество».

Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о запуске в марте 2024 года объединенного чемпионата «Содружество», в котором примут участие 10 клубов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

– Развивать футбол в новых регионах – правильно, то что отдельно от – тоже правильно, видимо. В идеале их стоит сделать отдельными членами , создавать федерацию футбола по примеру , Гибралтара, Фарерских островов. Такая мировая практика существует.

– Проведение СВО должно помешать включению под отдельным представительством, нет?

– Согласен. Но когда‑то урегулировать ситуацию придется. Возможно, это один из путей, – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

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