12,5% акций «ПСЖ» куплены за 530 млн евро инвестиционной компанией Arctos Partners

«ПСЖ» продал миноритарный пакет акций.

Парижский клуб объявил, что инвестиционная компания Arctos Partners приобрела долю акций клуба. Соглашение заключено с компанией Qatar Sports Investments (QSI), владеющей контрольным пакетом.

«Это партнерство станет основой для следующего этапа глобального роста «ПСЖ» и будет способствовать футбольным и коммерческим успехам клуба.

Инвестиции Arctos будут направлены на развитие деятельности «ПСЖ» и поддержку стратегических инициатив клуба в сфере недвижимости, особенно тех, которые связаны с его стадионом и будущими этапами развития тренировочного центра « » в Пуасси, пригороде Парижа», – говорится в заявлении клуба.

По информации Бена Джейкобса, Arctos Partners купила 12,5% акций клуба. При заключении сделки стороны отталкивались от оценки всех акций «ПСЖ» в 4,25 миллиарда евро. Таким образом, за миноритарную долю инвесторы заплатили около 530 млн евро.

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