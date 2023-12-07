12,5% акций «ПСЖ» куплены за 530 млн евро инвестиционной компанией Arctos Partners

Теги ПСЖ лига 1 Франция бизнес деньги Футбол

«ПСЖ» продал миноритарный пакет акций.

Парижский клуб объявил, что инвестиционная компания Arctos Partners приобрела долю акций клуба. Соглашение заключено с компанией Qatar Sports Investments (QSI), владеющей контрольным пакетом. 

«Это партнерство станет основой для следующего этапа глобального роста «ПСЖ» и будет способствовать футбольным и коммерческим успехам клуба.

Инвестиции Arctos будут направлены на развитие деятельности «ПСЖ» и поддержку стратегических инициатив клуба в сфере недвижимости, особенно тех, которые связаны с его стадионом и будущими этапами развития тренировочного центра «ПСЖ» в Пуасси, пригороде Парижа», – говорится в заявлении клуба.

По информации Бена Джейкобса, Arctos Partners купила 12,5% акций клуба. При заключении сделки стороны отталкивались от оценки всех акций «ПСЖ» в 4,25 миллиарда евро. Таким образом, за миноритарную долю инвесторы заплатили около 530 млн евро. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Те на полном серьезе клуб не из топ 4 ,без титулов , вроде ЛЧ и убыточный , оценивается в 4 млрд !) при этом покупает долю на пол млрд, непонятно чем занимающаяся конторка , скорее всего зарегистрированная исключительно для это цели ?!🤣🤣. Не ну после этого УЕФА просто обязан пожизненно забанить Лудогорец!111 . И Работничков из Македонии , чтобы неповадно было нарушать финансовый fair play🤣🤣🤣
+14
-6
+8
На ЗП Мбаппе подъехали деньги
+4
-1
+3
Ответ Андерлехт Брюггевич
так себе инвестиция
Рано делать выводы. Нужно сначала мнения на спортсе почитать
+3
0
+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ kvint(ksk)
Те на полном серьезе клуб не из топ 4 ,без титулов , вроде ЛЧ и убыточный , оценивается в 4 млрд !) при этом покупает долю на пол млрд, непонятно чем занимающаяся конторка , скорее всего зарегистрированная исключительно для это цели ?!🤣🤣. Не ну после этого УЕФА просто обязан пожизненно забанить Лудогорец!111 . И Работничков из Македонии , чтобы неповадно было нарушать финансовый fair play🤣🤣🤣
ох уж эти аналитики, погуглил бы кому эта конторка принадлежит, а потом писал
+2
0
+2
Ждём в ПСЖ американского игрока на лавке
+1
0
+1
Главная цель достигнута (провели ЧМ), теперь по-тихому, частями, можно и от клуба избавляться.
+2
-1
+1
Ответ Андрей Некто
ох уж эти аналитики, погуглил бы кому эта конторка принадлежит, а потом писал
Так сначала нужен читаемый пост, а остальное уже потом)
0
0
0
так себе инвестиция
+2
-2
0
Ответ Сикарио
главное двух ботов выгнали)
Ты про тех кто на колени реал ставил?:)
+1
-1
0
Ответ rigobersong
ПСЖ топовый и модный бренд, с крутыми коллабами, чем он хуже убогого МЮ из Манчестерской деревни?:)
главное двух ботов выгнали)
0
0
0
Ответ QWertY
Ничем не хуже. Вот только наш Меси на них обижен, как и все его персобои( не могут простить, что они посчитали великий ПСЖ выше одного гно…т.е игрока)
Месси хотя бы легендой клуба не был, отработал 2 сезона, выиграл чемпионат и уехал:) Ты бы лучше рассказал про мю и ее легенду, как он попустил клубец который фактически его воспитал:))
+1
-1
0
Ответ FilinMD
Рано делать выводы. Нужно сначала мнения на спортсе почитать
Пхахахахахахахах)согласен,экспертное мнение важно)))))
0
0
0
Афера. Чистая афера с целью легализовать увеличение денежных активов в балансе. Капитализация 4,25 млрд слишком завышенная для клуба из пятого чемпионата, без великой истории, традиций и популярности, который по фактической (чёрной) бухгалтерии реально убыточный.
+1
-1
0
Готовят кэш на продление кое-кого.
0
0
0
Почему не драхм?
0
0
0
Теперь ПСЖ на 1/8 американский мешок💰
0
0
0
Катарцы, видимо, решили брать себе новую игрушку в АПЛ, поэтому постепенно выводят капитал из ПСЖ.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий