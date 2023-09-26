Тебас о Ла Лиге: «АПЛ тратит деньги впустую, Серия А потеряла 3 млрд евро, а во Франции 60% зарплат – в «ПСЖ». Сравнить можно лишь с Бундеслигой – только они экономически жизнеспособны»

Хавьер Тебас назвал отличия Ла Лиги от других европейских чемпионатов.

«Считаю, что тратит деньги впустую. Эта лига приводит к убыткам. Наша модель могла бы быть такой же, но нас это не интересует. Больше всех потеряли бы « » и « ».

Серия А потеряла 3 миллиарда евро, и итальянское правительство допустило отсрочку погашения налоговой задолженности. Кроме того, здесь действуют очень привлекательные налоговые правила для игроков, приезжающих из-за рубежа.

В Лиге 1 60% зарплат в « » – остальные клубы несут экстраординарные потери. Единственные, с кем мы можем себя сравнить, – это Бундеслига, которая является единственной экономически жизнеспособной лигой. Разница в том, что «Барселона» не обладает такой экономической мощью, как раньше, а Харри Кейн стал звездным трансфером.

Мы должны отстаивать то, что клубы остаются долгожителями. Нельзя вернуться на десять лет назад – задолжать сотни миллионов государству, игрокам и так далее. И, кроме того, мы играем в еврокубках и соревнуемся: у нас есть чемпионы, финалисты и полуфиналисты. Я всегда говорю, что конкурентоспособна, если вы выигрываете, набрав менее 90 очков», – сказал президент Ла Лиги.

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