Тебас о Ла Лиге: «АПЛ тратит деньги впустую, Серия А потеряла 3 млрд евро, а во Франции 60% зарплат – в «ПСЖ». Сравнить можно лишь с Бундеслигой – только они экономически жизнеспособны»
Хавьер Тебас назвал отличия Ла Лиги от других европейских чемпионатов.
«Считаю, что АПЛ тратит деньги впустую. Эта лига приводит к убыткам. Наша модель могла бы быть такой же, но нас это не интересует. Больше всех потеряли бы «Реал Мадрид» и «Барселона».
Серия А потеряла 3 миллиарда евро, и итальянское правительство допустило отсрочку погашения налоговой задолженности. Кроме того, здесь действуют очень привлекательные налоговые правила для игроков, приезжающих из-за рубежа.
В Лиге 1 60% зарплат в «ПСЖ» – остальные клубы несут экстраординарные потери. Единственные, с кем мы можем себя сравнить, – это Бундеслига, которая является единственной экономически жизнеспособной лигой. Разница в том, что «Барселона» не обладает такой экономической мощью, как раньше, а Харри Кейн стал звездным трансфером.
Мы должны отстаивать то, что клубы остаются долгожителями. Нельзя вернуться на десять лет назад – задолжать сотни миллионов государству, игрокам и так далее. И, кроме того, мы играем в еврокубках и соревнуемся: у нас есть чемпионы, финалисты и полуфиналисты. Я всегда говорю, что Ла Лига конкурентоспособна, если вы выигрываете, набрав менее 90 очков», – сказал президент Ла Лиги.
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И что в этом, собственно говоря, плохого, если это предусмотрено прямо в законодательстве?
Тебас уже не знает, к чему придолбаться.
При этом по факту Серия А намного ровнее, чем Ла Лига, которую с ее Лас-Пальмасами и Альмериями смотреть вообще невозможно
Для сравнения, ВВП:
- Испании - 1,3 трлн $
- Германии -4,2 трлн $
и если у вас в кармане 100 рублей, а вы покупаете тачку за 100000, то это называется кредит и вы должны банку. И кредит это уже долг как его не называй.