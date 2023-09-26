Тебас о Ла Лиге: «АПЛ тратит деньги впустую, Серия А потеряла 3 млрд евро, а во Франции 60% зарплат – в «ПСЖ». Сравнить можно лишь с Бундеслигой – только они экономически жизнеспособны»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига бизнес Хавьер Тебас Харри Кейн деньги Футбол

Хавьер Тебас назвал отличия Ла Лиги от других европейских чемпионатов.

«Считаю, что АПЛ тратит деньги впустую. Эта лига приводит к убыткам. Наша модель могла бы быть такой же, но нас это не интересует. Больше всех потеряли бы «Реал Мадрид» и «Барселона».

Серия А потеряла 3 миллиарда евро, и итальянское правительство допустило отсрочку погашения налоговой задолженности. Кроме того, здесь действуют очень привлекательные налоговые правила для игроков, приезжающих из-за рубежа.

В Лиге 1 60% зарплат в «ПСЖ» – остальные клубы несут экстраординарные потери. Единственные, с кем мы можем себя сравнить, – это Бундеслига, которая является единственной экономически жизнеспособной лигой. Разница в том, что «Барселона» не обладает такой экономической мощью, как раньше, а Харри Кейн стал звездным трансфером.

Мы должны отстаивать то, что клубы остаются долгожителями. Нельзя вернуться на десять лет назад – задолжать сотни миллионов государству, игрокам и так далее. И, кроме того, мы играем в еврокубках и соревнуемся: у нас есть чемпионы, финалисты и полуфиналисты. Я всегда говорю, что Ла Лига конкурентоспособна, если вы выигрываете, набрав менее 90 очков», – сказал президент Ла Лиги.

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18 комментариев

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Michael Nik
Ловите наркомана!
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Акира_1
Тратят, потому что могут, а Тебас может лишь завидовать. Вернее не он, а клубы Испании, которые он душит 😁
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Ansu Fati
20 команд с АПЛ и 20 команд с Серии А ничего не смыслят в футбольном бизнесе( один только Тебая все просекает
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Andrey Andreev
> Кроме того, здесь действуют очень привлекательные налоговые правила для игроков, приезжающих из-за рубежа.

И что в этом, собственно говоря, плохого, если это предусмотрено прямо в законодательстве?
Тебас уже не знает, к чему придолбаться.

При этом по факту Серия А намного ровнее, чем Ла Лига, которую с ее Лас-Пальмасами и Альмериями смотреть вообще невозможно
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ARIGAMI ARIGAMI
Думаю, Тебас в глубине души все прекрасно осознает
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Игрок777
Шейхи и америкосы деньги отмывают в Апл , там все в плюсе 😄
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Андрюха с района
Ахаха) Бундес экономически способен) Только одна команда там что-то может) Остальные фарм-клубы)
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skxgpkt7xn
здравый смысл покинул человека
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Иван Лапин
а президенты других лиг вообще хоть что-то говорят? один Тебас всю ленту заср**
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Mbest77
На самом деле все зависит от богатства в том числе внутреннего рынка.
Для сравнения, ВВП:
- Испании - 1,3 трлн $
- Германии -4,2 трлн $
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Женя Дерунов
я бы посоветовал тебасу посмотреть сколько тратят клубы АПЛ и лалиги на зарплаты, а потом уже что-то говорил. Не в лалиге ли клубы тратили по 70% и более на зарплаты от всех денег?
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Vinnipukh Vinni
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Думаю, Тебас в глубине души все прекрасно осознает
Что именно?
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whereissuso
Ответ kvint(ksk)
В сущности в чем он неправ ? Можно критиковать его подход , но факт заключается в том, что пару лет назад Ла лига была близка к тому, чтобы повторить судьбу серии А начала нулевых . Отказ от неадекватных трансферов. Сокращение зарплат . Финансовый потолок . Все это позволило пережить ковидные проблемы . Избежать банкротства клубов. Направить потоки на ту же инфраструктуру. У барсы идет реконструкция, у Реала она завершилась . У Бильбао новая арена, у атлетов из Мадрида . То же сотрудничество с Microsoft и инновационная инфографика . Да Лигу приятно смотреть .
Раз он прав, то расскажи, о каких 3 млрд евро в серии А идет речь?
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Женя Дерунов
Ответ whereissuso
Это сальдо а не долги. Клубы никому ничего не должны. Только и Интера не совсем однозначна ситуация, т.к. владельцы имеют кредит под залог акций клуба, но, опять же, непосредственно на клубе долговых обязательств нет
сальдо - разность между поступлениями и расходами. Вопрос...если они потратили денег больше чем у них было, то откуда они взяли недостающую сумму? У банка? У владельца?
и если у вас в кармане 100 рублей, а вы покупаете тачку за 100000, то это называется кредит и вы должны банку. И кредит это уже долг как его не называй.
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