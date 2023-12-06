Газзаев об Абаскале: «Кто-то перепутал виды спорта. Какой-то октагон MMA… В таком психологическом состоянии сложно управлять командой»

Теги Спартак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Газзаев усомнился в том, что состояние Абаскаля подходит для работы в «Спартаке».

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России дал свои комментарии по поводу инцидента, произошедшего во время матча 17-го тура Мир Премьер-лиги «Ахмат» – «Спартак» (2:1).

Вингер хозяев Бернард Бериша отпраздновал гол нападающего Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с тренером московской команды Гильермо Абаскалем. После этого испанец повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» была предъявлена желтая карточка.

«В числе претендентов на титул я пока не назвал «Спартак» в свете того, что произошло в Грозном… Я сейчас даже не про поражение красно-белых. Не хочется вдаваться в подробности. Но мне кажется, кто-то просто перепутал виды спорта. Какой-то октагон MMA…

Провоцировал ли Бериша Абаскаля? Даже если что-то такое и было со стороны футболиста «Ахмата», то мы же говорим о тренере одного из самых популярных клубов России, о его поведении. Я впервые в жизни такое увидел в футболе!

Был ли это последний матч Абаскаля на скамейке «Спартака»? Решать, конечно, руководству клуба. Но мне кажется, когда находишься в таком психологическом состоянии, объективно сложно управлять командой, тренировать. Слишком все непредсказуемо в его поступках. Чересчур эмоционален. Что ж, поживем – увидим», – поделился мыслями Валерий Газзаев.

Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!

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40 комментариев
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сколько было бы воя если бы неадекват прыгнул двумя ногами в сторону тренеров цска или зенита?я не оправдываю поведение Абаскаля,но и вешать на него всех собак тоже некорректно
+47
-3
+44
Смешно читать, газзаев был ещё тот джентльмен - в аналогичной ситуации он бы месяц рычал и гавкал😐
+33
-1
+32
Ответ ApXuMaHqPuT
Смешно читать, газзаев был ещё тот джентльмен - в аналогичной ситуации он бы месяц рычал и гавкал😐
Скулил
+18
-3
+15
Ну, Газзаев херни не гавкнет.
+18
-4
+14
"Слишком все непредсказуемо в его поступках. Чересчур эмоционален. Что ж, поживем – увидим", – поделился мыслями Валерий Газзаев, залаял и побежал за автобусом.
+13
-1
+12
> Провоцировал ли Бериша Абаскаля? Даже если что-то такое и было со стороны футболиста «Ахмата», то мы же говорим о тренере одного из самых популярных клубов России, о его поведении. Я впервые в жизни такое увидел в футболе!

Видеоряд с Газзаевым и “Вы что делаете, козлы вонючие?”.
+9
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+9
Сам Газзаев в том возрасте, в лучшем случае затушил бы сигарету ногой на лбу Бериши если против него такое сделали бы...
+8
0
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Вылез из будки…..
+9
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+8
Ответ CHIP26RUS
сколько было бы воя если бы неадекват прыгнул двумя ногами в сторону тренеров цска или зенита?я не оправдываю поведение Абаскаля,но и вешать на него всех собак тоже некорректно
Если бы Соболев так на кого-то прыгнул бы, могли бы и до конца сезона дисквал дать ...
+9
-2
+7
мне честно по человечески жаль Абаскаля, наше СМИ, эксперты, в частности Саша "мать его царь" Мостовой, просто как стервятники напали на него с первого дня, тяжело наверное с точки зрения психологии, выдерживать такой натиск, хоть я и болела Спартака, но к сожалению Спартак и Цирк, это последнее время синонимы, вот если бы он провалился с Зенитом, тогда вопросов нуль, а тут, что-то периодически то взлетает, то падает, то вообще возит себе людей с африки, показать как выглядит пресная вода, до приезда Анджелины Джоли. одним словом цыгане
+4
0
+4
Ответ CHIP26RUS
сколько было бы воя если бы неадекват прыгнул двумя ногами в сторону тренеров цска или зенита?я не оправдываю поведение Абаскаля,но и вешать на него всех собак тоже некорректно
Про собак в контексте слов Газзаева чётко подметил)
+4
0
+4
Ответ CHIP26RUS
сколько было бы воя если бы неадекват прыгнул двумя ногами в сторону тренеров цска или зенита?я не оправдываю поведение Абаскаля,но и вешать на него всех собак тоже некорректно
кому как ни Газзаеву собак вешать
+4
0
+4
Ответ Антон Фалафель
Ну, Газзаев херни не гавкнет.
собака лает, караван идёт ©
+5
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+4
По команде "навешать всех собак на Абаскаля" Пёс первый поднял лай )
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+3
Рубрика "Мнение из будки"
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+3
полаял - и в будку !
+3
-1
+2
Хахаха ,он себя хоть помнит , что творил когда руководил командой ?) Там этого Биришу пришлось выносить вперед ногами , так еще потом Пес месяца 2 гавкал , только об этом случае в любой микрофон!
+3
-1
+2
Газзаев, который как бешеный пес бегал бегал вдоль бровки, еще рассказывает про управление эмоциями. Он видно уже совсем потерял связь с прошлым, когда он был уважаемым человеком и тренером.
+2
0
+2
Сам бы, наверное, и не так поступил. Запинал бы просто Беришу под скамейку.
+2
0
+2
Конечно!!!! То ли дело обанкротить Аланию!!!! Тут необходимо спокойствие и максимальная степень подлости…
+3
-1
+2
Это что-то на собачьем. я не понимаю
+1
0
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Помнится Газзаев прямо прыгал на болел и матом слал, камертон нашелся моральный
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"..и давайте пригласим отечественного тренера!"

вот, наверное, такой известный от него подтекст здесь обозначен)))))
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Ответ Василий Питерский
Скулил
Да уж, кто бы говорил, во времена Газзаева скулили только питерские, когда их по полю размазывали.
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Мнение тренера, который:
- в одежде пошел в душ после игры,
- выжал апельсин голыми руками перед игроками,
- "вежливо" попросил болельщиков Торпедо не петь про него песни.
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«Облаял» Абаскаля по делу
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Газзаев, это который Динамо Москва? Помню такого игрока, Суарес отдыхает...
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Раздувают целое событие, по два матча дисквы каждому и забыли.
Газаев для Черчесова старается, лицемер и врун.
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Никто не обращает внимания на одну особенность - где произошел этот случай. А произошел он на стадионе в Чечне, где поведение болельщиков невозможно предсказать. Не помню в каком году Зенит приехал в гости к тогда ещё Тереку, было лето, фанаты Зенита разделтсь по пояс, они всегда это делают. И сразу со всех трибун бросились к ним местные болельщики. Оказывается там не принято оголять торс. Питерцы об этом естественно не знали, и всë могло закончиться грандиозной дракой. Хорошо что среди местных нашлись адекватные люди успевшие предупредить зенитовцев, и они оделись. Так что Абаскаль ещё легко отделался.
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Главный тренер «Москвы» Олег Блохин и тренер ЦСКА Валерий Газзаев едва не подрались в перерыве матча 28-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Sports.ru Алексей Шевченко. После незасчитанного гола «горожан» в конце первого тайма Блохин демонстративно аплодировал в адрес скамейки запасных армейцев. После свистка на перерыв тренеры продложили выяснять отношения у входа в подтрибунные помещения, и Газзаев попытался ударить украинского специалиста.

Тренеров разняли только подоспевшие арбитры, а также представители милиции, находящиеся на стадионе.
https://www.sports.ru/football/6160336.html
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Это Вам не Дог-Шоу
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Пропал пёс. Совсем пропал
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а мнение Ладим Ладимыча он уточнил по этому поводу? а то мало ли...
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