Мостовой о дисквалификациях Абаскаля и Карпина: «Справедливые решения. Большой разницы нет – стоит человек на бровке или сидит в ложе»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о дисквалификациях Валерия Карпина и Гильермо Абаскаля.

Напомним, главного тренера «Ростова» Карпина дисквалифицировали на 2 матча РПЛ (1 из них – условно) за высказывание после матча с ЦСКА: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

Тренер «Спартака» Абаскаль отстранен на 2 матча плюс 1 условно за конфликт с игроком «Ахмата» Бернардом Беришей.

«Да, конечно, справедливые решения. Я думал вообще, что Абаскаля накажут на одну и все. Большой разницы нет – стоит человек на бровке или сидит в ложе. Ну дали две, разницы же никакой принципиально нет.

Много примеров, когда команда без тренера играла и лучше даже. Пример – «Локомотив» в матче с «Зенитом», – сказал бывший футболист сборной России. 

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13 комментариев
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У Мостового джекпот - и Карпина наказали, и Абаскаля
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+16
Ответ Beast
У Мостового джекпот - и Карпина наказали, и Абаскаля
Сегодня праздник у царя,
сегодня будут танцы 😆
+6
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+6
Ответ Честный контроль
Я бы Мостового назначил на Матч ТВ вместо Черданцева. Вот где рейтинги взлетели бы до небес. Сегодня в эфире с вами всеми любимый Царь! Просто Царь!
Там и без него клоунов хватает🤡
+3
0
+3
Да можно вообще без тренера:)
+3
-3
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В ложе вообще можно и мячиком по стенам побить. Лепота))
+1
-1
0
Я бы Мостового назначил на Матч ТВ вместо Черданцева. Вот где рейтинги взлетели бы до небес.
Сегодня в эфире с вами всеми любимый Царь! Просто Царь!
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Мостовой-олицитворение мерзости,подлости и жуткой зависти
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Ну Абаскаль то может и подался на првокацию Бериши но Карпин то что не так сказал ?
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Je suis Valera !!!!!!!!!!!!!!!!!
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а царь ни в ложе...ни на бровке....иди с Мором в домино играй....
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Ответ Beast
У Мостового джекпот - и Карпина наказали, и Абаскаля
О чем ему два тура трепаться тогда , ни кто не спросит больше , а лицензия его никому не нужна
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