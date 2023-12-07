Александр Мостовой высказался о дисквалификациях Валерия Карпина и Гильермо Абаскаля.

Напомним, главного тренера « » дисквалифицировали на 2 матча (1 из них – условно) за высказывание после матча с ЦСКА: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

Тренер « » отстранен на 2 матча плюс 1 условно за конфликт с игроком «Ахмата» Бернардом Беришей.

«Да, конечно, справедливые решения. Я думал вообще, что Абаскаля накажут на одну и все. Большой разницы нет – стоит человек на бровке или сидит в ложе. Ну дали две, разницы же никакой принципиально нет.

Много примеров, когда команда без тренера играла и лучше даже. Пример – «Локомотив» в матче с «Зенитом», – сказал бывший футболист сборной России.

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