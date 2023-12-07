ЭСК поддержала решение Сухого с неудалением Пиняева за фол на Клаудиньо. Об этом рассказал Лапочкин: «Вопиющий случай! Необъяснимое и непонятное решение»
ЭСК РФС поддержала решение арбитра не удалять Сергея Пиняева в матче с «Зенитом».
Об этом рассказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.
Напомним, «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3) в матче 17-го тура Мир РПЛ. На 63-й минуте Сергей Пиняев в подкате попал ногой в колено хавбеку «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр Алексей Сухой показал россиянину желтую карточку.
«Я знаю, что ЭСК поддержала решение Сухого в эпизоде с неудалением Пиняева. Мне кажется, это необъяснимое и непонятное решение.
Это однозначный эпизод, в нем может быть показана только красная карточка! И ее должен показывать главный судья, а его ассистенты должны были подсказывать.
Но мы видим, что этих арбитров даже не наказали. Все они получили назначения на следующий тур. Вся бригада – Сухой, Фисенко и Гаврилин – получила назначения на 18-й тур.
Если эпизод с Клаудиньо и Пиняевым не удаление, то как объяснить молодым арбитрам, за что дается красная карточка? У меня нет ни одного объяснения этому!
Нет ни возможности сыграть в мяч, ни борьбы за мяч. По информации в прессе, Клаудиньо не тренировался. У него травма. Думаю, что после этого решения каша в голове будет у всех. Это вопиющий случай!» – сказал Лапочкин.
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У меня такая травма была,колено опухло(стало больше в два раза),через две недели прошло.
Даже если для вида не поддержат - какой в этом толк? Какое наказание, какие последствия?
Бестолковый орган.
Разве первый такой? А когда Альшин умышленно локтем в кадык тому же Клаудиньо ударил, а судья и ЭСК сказали, что все нормально? А наступ Миронова на Клауда?
Зенит весь сезон так тормозят и ЭСК это регулярно оправдывает. Я такого судейства как судят в этом году Зенит, никогда не видел. На создание интриги в РПЛ брошены все силы.
Которого перестали приглашать на матчТВ потому, что он обращал внимание на косяки судейства в пользу Зенита ?
Что ж ты не ратуешь за хотя бы желтую в случае с отмашкой Вендела в лицо Карпукасу, например ? Или за "игру локтями" Алипа" ? Или за абсолютно непонятное отсутствие пенальти за руку Изидора в штрафной Зенита ?
Притом что в мачче с Крыльями в ворота Локо за это же пенальти был назначен ?
Бггг