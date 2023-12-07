ЭСК поддержала решение Сухого с неудалением Пиняева за фол на Клаудиньо. Об этом рассказал Лапочкин: «Вопиющий случай! Необъяснимое и непонятное решение»

Теги Локомотив Зенит Андрей Фисенко премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Максим Гаврилин Алексей Сухой Клаудиньо Спорт-Экспресс Сергей Пиняев ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС поддержала решение арбитра не удалять Сергея Пиняева в матче с «Зенитом».

Об этом рассказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.

Напомним, «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3) в матче 17-го тура Мир РПЛ. На 63-й минуте Сергей Пиняев в подкате попал ногой в колено хавбеку «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр Алексей Сухой показал россиянину желтую карточку.

«Я знаю, что ЭСК поддержала решение Сухого в эпизоде с неудалением Пиняева. Мне кажется, это необъяснимое и непонятное решение.

Это однозначный эпизод, в нем может быть показана только красная карточка! И ее должен показывать главный судья, а его ассистенты должны были подсказывать.

Но мы видим, что этих арбитров даже не наказали. Все они получили назначения на следующий тур. Вся бригада – Сухой, Фисенко и Гаврилин – получила назначения на 18-й тур.

Если эпизод с Клаудиньо и Пиняевым не удаление, то как объяснить молодым арбитрам, за что дается красная карточка? У меня нет ни одного объяснения этому!

Нет ни возможности сыграть в мяч, ни борьбы за мяч. По информации в прессе, Клаудиньо не тренировался. У него травма. Думаю, что после этого решения каша в голове будет у всех. Это вопиющий случай!» – сказал Лапочкин. 

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21 комментарий
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Если кто-то не знал, как выглядит член ЭСК: 🤡
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Мяча рядом не было,летел на фол осмысленно,нанес травму,неизвестно сможет ли Клаудиньо сыграть с НН(об этом сообщили в клубе)...Вобщем ЭСК по Радимову.
У меня такая травма была,колено опухло(стало больше в два раза),через две недели прошло.
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Так они же адвокаты судей, ещё бы не поддержали.
Даже если для вида не поддержат - какой в этом толк? Какое наказание, какие последствия?
Бестолковый орган.
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Необъяснимые вещи иногда случаются в российском футболе. Неиначе в руководство Локо пришли работать силовики.
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ЭСК абсолютно бесполезный орган, который сидит на зарплате и отмазывает судей. Тенденция идет уже несколько сезонов, хотя в этом году они уже даже не стесняются придумывать новые формулировки. Поэтому не понимаю, зачем удивляться.
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"Это вопиющий случай!"

Разве первый такой? А когда Альшин умышленно локтем в кадык тому же Клаудиньо ударил, а судья и ЭСК сказали, что все нормально? А наступ Миронова на Клауда?

Зенит весь сезон так тормозят и ЭСК это регулярно оправдывает. Я такого судейства как судят в этом году Зенит, никогда не видел. На создание интриги в РПЛ брошены все силы.
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Тот самый мощнейший админресурс Зенита.
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Но, ведь пострадал Зенит, по-этому замнут. Потому что сам Зенит не гонит волну почему-то...
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Я не поклонник Зенита и за Локо тоже не болею. Локо обыграл Зенит абсолютно по делу: Они просто были лучше. Но случай с Пиняевым это реально уже за гранью. Красная однозначно! Краснее просто не бывает!
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Похоже Клаудиньо выведен за пределы применения правил. Его можно бить по шее, по ногам,сбивать. Скорее всего есть какой-то секретный пункт.
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ЭСК виднее. Мы можем судить только как болельщики. Болельщики Локо, например, скажут, что игровой эпизод, жёлтой достаточно. Доверимся в этом вопросе профессионалам. А спрашивать мнение Лапочкина - судьи, дисквалифицированного ФИФА за махинации, это такое себе.
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ЭСК состоит из......?
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ЭСК и КДК просто две фееричные организации
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В этом сезоне админ.ресурс включён на полную катушку, поэтому соперникам считай, что официально разрешено как угодно бить игроков Зенита и за это ничего не будет. Ну жёлтую на крайняк могут показать. А так - бей на здоровье!
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Все правильно, ведь ногу-то не сломал :(
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Лапочкин, что, не хочешь идти по стопам Федотова ?
Которого перестали приглашать на матчТВ потому, что он обращал внимание на косяки судейства в пользу Зенита ?

Что ж ты не ратуешь за хотя бы желтую в случае с отмашкой Вендела в лицо Карпукасу, например ? Или за "игру локтями" Алипа" ? Или за абсолютно непонятное отсутствие пенальти за руку Изидора в штрафной Зенита ?
Притом что в мачче с Крыльями в ворота Локо за это же пенальти был назначен ?

Бггг
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Уже минимум 4 железных КК на Клаудиньо отмазали в ЭСК. Очевидно, что можно против него на футбольное поле с ножом выходить - всё равно КК не дадут.
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Ответ fil_spb
"Это вопиющий случай!" Разве первый такой? А когда Альшин умышленно локтем в кадык тому же Клаудиньо ударил, а судья и ЭСК сказали, что все нормально? А наступ Миронова на Клауда? Зенит весь сезон так тормозят и ЭСК это регулярно оправдывает. Я такого судейства как судят в этом году Зенит, никогда не видел. На создание интриги в РПЛ брошены все силы.
Пока это покрывается,будет продолжаться к сожалению,вместо того чтобы лучших футболистов РПЛ защищать от таких нарушений наоборот их оправдывают,плохая работа судей,ужасная Мажича.
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Ответ trashbox
Если быть точным - красная тут ну никак не натягивается, бгг. Поэтому и не дали и ЭСК одобрил
Ну, тогда я не знаю, что такое красная и за что она даётся. Ну, ладно, я, рядовой болельщик. Но ведь подавляющее большинство и бывших судей, и игроков высказались однозначно: Красная. Или они тоже ничего в футболе не понимают?
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