ЭСК поддержала решение Сухого с неудалением Пиняева за фол на Клаудиньо. Об этом рассказал Лапочкин: «Вопиющий случай! Необъяснимое и непонятное решение»

ЭСК РФС поддержала решение арбитра не удалять Сергея Пиняева в матче с «Зенитом».

Об этом рассказал бывший арбитр .

Напомним, «Зенит» проиграл « » (1:3) в матче 17-го тура Мир . На 63-й минуте в подкате попал ногой в колено хавбеку « » Клаудиньо. Главный арбитр Алексей Сухой показал россиянину желтую карточку.

«Я знаю, что ЭСК поддержала решение Сухого в эпизоде с неудалением Пиняева. Мне кажется, это необъяснимое и непонятное решение.

Это однозначный эпизод, в нем может быть показана только красная карточка! И ее должен показывать главный судья, а его ассистенты должны были подсказывать.

Но мы видим, что этих арбитров даже не наказали. Все они получили назначения на следующий тур. Вся бригада – Сухой, Фисенко и Гаврилин – получила назначения на 18-й тур.

Если эпизод с Клаудиньо и Пиняевым не удаление, то как объяснить молодым арбитрам, за что дается красная карточка? У меня нет ни одного объяснения этому!

Нет ни возможности сыграть в мяч, ни борьбы за мяч. По информации в прессе, Клаудиньо не тренировался. У него травма. Думаю, что после этого решения каша в голове будет у всех. Это вопиющий случай!» – сказал Лапочкин.

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