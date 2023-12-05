Сухина о подкате Пиняева против Клаудиньо: «Очевидная красная. Единственный плюс для игрока «Локомотива» – не сломал ногу»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Станислав Сухина Клаудиньо Сергей Пиняев Футбол

Станислав Сухина заявил, что Сергея Пиняева должны были удалить в игре с «Зенитом».

«Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3) в матче 17-го тура Мир РПЛ.

На 63-й минуте Сергей Пиняев в подкате попал ногой в колено хавбеку «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр Алексей Сухой показал россиянину желтую карточку.

«Не вижу тех критериев, по которым судья может принять решение в виде желтой карточки.

Для меня это очевидная красная. Есть высокая интенсивность, прыжок, контакт, нет попытки и возможности сыграть в мяч.

Единственный плюс игрока «Локомотива», что он не сломал ногу футболисту «Зенита», поэтому не думаю, что за это его надо «наградить желтой», – сказал бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина.

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25 комментариев
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На Клаудиньо в этот году уже столько красных карточек уже не показали… я такого не припомню в истории РПЛ, чтобы подобное было
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Ладно судья не уверен был на 100%, но вар как мог не разглядеть красную?
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никак нельзя, все заточено, что бы свалить Зенит.
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Ответ Vićtor Diaź
На Клаудиньо в этот году уже столько красных карточек уже не показали… я такого не припомню в истории РПЛ, чтобы подобное было
Не понимаю почему Клаудиньо за это еще не выписали 6 матчей дисквы. А то ломают, ломают, а он все выходит, лезет обыгрывать и раздает голевые, подлец.
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Ответ Vićtor Diaź
На Клаудиньо в этот году уже столько красных карточек уже не показали… я такого не припомню в истории РПЛ, чтобы подобное было
Так и есть. Этот момент с Пиняевым, удар Рахмановича локтем в челюсть, удар Альшина локтем в кадык, жуткий наступ Миронова. 4 не показанных чистейших КК за 17 туров только на одном Клаудиньо.
А потом комментаторы в прямом эфире удивляются, почему Клауд нервничает и с судьями спорит.
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+11
ох уж эти питерцы,все админресурсом давят,то им лица до крови разбивают,то кадык,то в подкате в колено лупят....а они все платят и платят судьям,чтобы сопернику красную не давали
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Фол на красную не понимаю почему некоторые это не видят
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Ответ Galaktika
Комментарий скрыт
Какая связь между болезнью Галицкого и чемпионством Краснодара? По-человечески Галицкому можно сочувствовать и пожелать победить напасть, но футбол есть футбол.
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В этом году классное судейство) наверное москвоизвестный ресурс не проплатили😂
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Ответ NIK7478
А на ВАР, вы будете смеяться, в этом матче сидела Опейкина! Об этом комментатор сказал во время матча. ))) Футбол - сугубо мужской вид спорта, не надо пропихивать туда судей-женщин! Пусть судят свои матчи среди женщин!
Будем, поскольку это попросту не так: Андрей Фисенко и Игорь Демешко.

Опейкина сидела на VAR в предыдущем матче "Зенита", с "Сочи".
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Подкат??? Может подлёт?
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Вообще странно. За случайный наступ на мизинец гонят с поля, а за жесть только жёлтая.
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Ответ Спартак Уокер
Фол на красную не понимаю почему некоторые это не видят
Некоторые даже в повторах не увидели, слепенькие на вар, например.
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дело сухины живет,судья тащат локо
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Вот не понятно как, но с вар такое ощущение, что еще и больше ошибок стало, чем раньше
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Ответ kokakoka
Ладно судья не уверен был на 100%, но вар как мог не разглядеть красную?
А на ВАР, вы будете смеяться, в этом матче сидела Опейкина! Об этом комментатор сказал во время матча. ))) Футбол - сугубо мужской вид спорта, не надо пропихивать туда судей-женщин! Пусть судят свои матчи среди женщин!
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Судя по комментарию, в Локо этот гражданин уже не работает)
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Ответ Pelerin
"что бы" Эта столица такая же культурная, как и футбольная...
ага "эта" "же"
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Надеюсь Сухину отстраняют надолго в этот раз,заколебал косячить
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Ответ Дмитрий9779
Надеюсь Сухину отстраняют надолго в этот раз,заколебал косячить
Сухина-то при чём?
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