Сухина о подкате Пиняева против Клаудиньо: «Очевидная красная. Единственный плюс для игрока «Локомотива» – не сломал ногу»
Станислав Сухина заявил, что Сергея Пиняева должны были удалить в игре с «Зенитом».
«Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3) в матче 17-го тура Мир РПЛ.
На 63-й минуте Сергей Пиняев в подкате попал ногой в колено хавбеку «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр Алексей Сухой показал россиянину желтую карточку.
«Не вижу тех критериев, по которым судья может принять решение в виде желтой карточки.
Для меня это очевидная красная. Есть высокая интенсивность, прыжок, контакт, нет попытки и возможности сыграть в мяч.
Единственный плюс игрока «Локомотива», что он не сломал ногу футболисту «Зенита», поэтому не думаю, что за это его надо «наградить желтой», – сказал бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина.
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