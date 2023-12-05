Сухина о подкате Пиняева против Клаудиньо: «Очевидная красная. Единственный плюс для игрока «Локомотива» – не сломал ногу»

Станислав Сухина заявил, что Сергея Пиняева должны были удалить в игре с «Зенитом».

«Зенит» проиграл « » (1:3) в матче 17-го тура Мир .

На 63-й минуте в подкате попал ногой в колено хавбеку « » . Главный арбитр Алексей Сухой показал россиянину желтую карточку.

«Не вижу тех критериев, по которым судья может принять решение в виде желтой карточки.

Для меня это очевидная красная. Есть высокая интенсивность, прыжок, контакт, нет попытки и возможности сыграть в мяч.

Единственный плюс игрока «Локомотива», что он не сломал ногу футболисту «Зенита», поэтому не думаю, что за это его надо «наградить желтой», – сказал бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина.

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