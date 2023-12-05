«Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Пиняева за фол на Клаудиньо
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом».
Клуб из Санкт-Петербурга уступил москвичам в матче 17-го тура Мир РПЛ (1:3).
Сине-бело-голубые обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть решение арбитра Алексея Сухого не удалять Сергея Пиняева за нарушение правил на 63‑й минуте.
Напомним, полузащитник «Локомотива» в подкате попал ногой в колено хавбеку Клаудиньо. Главный судья показал россиянину желтую карточку.
Пиняев извинился перед Клаудиньо за подкат в колено: «Был не прав, попал ему неудачно по ноге»
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То, что судья ошибался в обе стороны говорит лишь о том, что его квалификация вызывает вопросы и на это следует обратить внимание.
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По их мнению жёлтая и не более. Пусть учат правила. На лицо предвзятость к Мослиги.