«Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Пиняева за фол на Клаудиньо

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Алексей Сухой Матч ТВ Клаудиньо Сергей Пиняев ЭСК РФС Футбол

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом».

Клуб из Санкт-Петербурга уступил москвичам в матче 17-го тура Мир РПЛ (1:3).

Сине-бело-голубые обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть решение арбитра Алексея Сухого не удалять Сергея Пиняева за нарушение правил на 63‑й минуте.

Напомним, полузащитник «Локомотива» в подкате попал ногой в колено хавбеку Клаудиньо. Главный судья показал россиянину желтую карточку.

Пиняев извинился перед Клаудиньо за подкат в колено: «Был не прав, попал ему неудачно по ноге»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все правильно. Прыжок с разбега двумя ногами в соперника, вместо того чтобы попытаться смягчить контакт, наоборот, прицельно двинул ногой чтобы побольнее ударить соперника в колено. Если это не КК, то что тогда у нас удаление? Это была умышленная и подлая грязь без попытки сыграть в мяч. Сухой-бездарь.
+21
-7
+14
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
За рикошет от своего?Ты сколько лет в правила не заглядывал?Это сейчас даже не повод ВАР смотреть.
+15
-7
+8
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Позорное поведение - это жить на украденные у государства деньги незаконно приватизированного Лукойла и укрывать от заслуженного наказания осужденного уголовника и наркоторговца.
+9
-2
+7
Ответ Roman
Комментарий скрыт
При чём здесь Вендел? Зениту обращаться за неудаление Вендела или что?
То, что судья ошибался в обе стороны говорит лишь о том, что его квалификация вызывает вопросы и на это следует обратить внимание.
+12
-5
+7
Ответ Roman
Комментарий скрыт
Если Локомотив считает, что эти нарушения имели место, то пусть обращается в ЭСК РФС, имеет право. Если же по этим поводам клуб никуда не обращался, значит он считает, что этих нарушений не было, тогда и говорить не о чем.
+12
-5
+7
Правильно,пусть деятельность Сухого и ВАР рассмотрят
+15
-9
+6
Клаудиньо постоянно получает по ногам 🤕
+13
-7
+6
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
и при чем здесь спартак?
+6
-1
+5
Ответ Roman
Комментарий скрыт
Потом Вендел наступает на голову Дзюбе, через 10 минут на плечо Миранчуку, потом на ягодицы Сухому...
Это тебе приснилось?
+5
0
+5
Раньше,если судья принимал слишком мягкое решение по отношению к грубияну,сотоварищи пострадавшего ближе к концу матча просто ломали грубияна внаглую.И того уносили на носилках.Больше потом он не грубил.Судью надо дисквалифицировать.Как главного,так и ВАР и бокового.Боковой просто поднял флажокОн был рядом.Мог бы и подсказать главному..Как бывший футболист скажу,что это намеренная жестокость,причем бил осознанно в незащищённые щитком место.
+1
0
+1
На ВАРЕ судьи зачем сидят.
По их мнению жёлтая и не более. Пусть учат правила. На лицо предвзятость к Мослиги.
+5
-5
0
Ну он же извинииииился!
0
0
0
Ответ Roman
Комментарий скрыт
Мне аж захотелось матч пересмотреть чтобы всё это найти, но пожалуй поборю это желание...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий