«Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Пиняева за фол на Клаудиньо

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом».

Клуб из Санкт-Петербурга уступил москвичам в матче 17-го тура Мир (1:3).

Сине-бело-голубые обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть решение арбитра Алексея Сухого не удалять за нарушение правил на 63‑й минуте.

Напомним, полузащитник « » в подкате попал ногой в колено хавбеку Клаудиньо. Главный судья показал россиянину желтую карточку.

Пиняев извинился перед Клаудиньо за подкат в колено: «Был не прав, попал ему неудачно по ноге»

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