«Краснее карточки не придумать. У нас футбол, а не кунг-фу». Лапочкин считает, что Пиняева следовало удалить за подкат в колено Клаудиньо

Экс-судья Сергей Лапочкин считает, что Сергея Пиняева следовало удалить.

На 63-й минуте игры 17-го тура Мир полузащитник « » в подкате попал ногой в колено хавбеку . Главный судья показал россиянину желтую карточку.

«Самое сложное в моей работе – что‑то объяснять, когда я сам не понимаю решения арбитра. В данном эпизоде, на мой взгляд, карточки краснее не придумать.

У нас футбол, а не кунг‑фу. Это какой‑то прием из латиноамериканского футбола, когда человека бьют ногой выше колена.

Мне кажется, краснее карточки быть в принципе не может. Почему ее судья ее сам не показал, почему ассистент рядом и резервный арбитр не подсказали, почему ВАР не вмешался – у меня нет объяснений», – сказал бывший арбитр.

Изображения: кадры из трансляции « »

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