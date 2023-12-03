«Краснее карточки не придумать. У нас футбол, а не кунг-фу». Лапочкин считает, что Пиняева следовало удалить за подкат в колено Клаудиньо

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Алексей Сухой Матч ТВ Клаудиньо Сергей Пиняев Футбол

Экс-судья Сергей Лапочкин считает, что Сергея Пиняева следовало удалить.

На 63-й минуте игры 17-го тура Мир РПЛ полузащитник «Локомотива» в подкате попал ногой в колено хавбеку Клаудиньо. Главный судья Алексей Сухой показал россиянину желтую карточку.

«Самое сложное в моей работе – что‑то объяснять, когда я сам не понимаю решения арбитра. В данном эпизоде, на мой взгляд, карточки краснее не придумать.

У нас футбол, а не кунг‑фу. Это какой‑то прием из латиноамериканского футбола, когда человека бьют ногой выше колена.

Мне кажется, краснее карточки быть в принципе не может. Почему ее судья ее сам не показал, почему ассистент рядом и резервный арбитр не подсказали, почему ВАР не вмешался – у меня нет объяснений», – сказал бывший арбитр.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

80 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удаление 100%
Зачем так грубо играть.. ещё в такой мороз
+60
-10
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Оказывается, ты не троллишь
Ты реально 🤕
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А по руке изидора ничего не хочет сказать?))))
+54
-31
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Всё знаю
А по руке изидора ничего не хочет сказать?))))
Этот рикошет как то оправдывает действия Пиняева?
+28
-8
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не. Ну это удаление. Хотя и Пиняев, как играет, нравится, и Зенит не люблю. 😂😂😂
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пожалуй, да. Простили нас.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как бы сильно я недолюбливал Зенит, ну тут нечего спорить, это прямая красная
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Всё знаю
А по руке изидора ничего не хочет сказать?))))
на сколько я понимаю если от своего так в руку попадает, то это не пенальти) если бы от игрока локо,тогда бы поставили наверное
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
100%
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Radik_2.0
если я ничего не путаю, вар смотрит только эпизоды в штрафной, могу ошибаться
Нет, вар смотрит нарушение на кк везде
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Где был ВАР, зачем он вообще?, снова бьют Клаудиньо, снова ноль реакции, но это конечно не оправдывает поражения Семака как тренера в этой игре.
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей ★ Старчеус
Ну тогда уже и за игру рукой Глушенкова в своей штрафной можно было бы поставить. Или в одну сторону видим, а в другую не видим?)
Сначала мяч в руку Алипу попал, на повторах отлично видно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ belikovda.90
В который раз жестко играют против Клаудиньо и нет ЖК и КК. Хотят, чтобы мы смотрели на Миранчуков и прочих кривоногих паспортистов
ЖК там была, если что
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прикольно что все резко забыли руку Изидора)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей ★ Старчеус
Ну тогда уже и за игру рукой Глушенкова в своей штрафной можно было бы поставить. Или в одну сторону видим, а в другую не видим?)
Сначала Алипу мяч в руку попал. Тебя не смутило что Локо штрафной бил после этого момента?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей ★ Старчеус
На повторах также отлично видно, что сначала мяч попал Алипу и Глушенкову, но затем отскочил игроку Локо в другую руку. 2 руки в 1 эпизоде в своей штрафной. Ничего не смущает?
Серьёзно?) Не смущает, что фол фиксируют после первого попадания в руку?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А почему никто 100% пенальти в ворота Зенита не обсуждает? Там тоже ВАР не вмешался. Да и Вендел, как минимум на 1 жёлтую наиграл
+13
-11
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ belikovda.90
Или 100% момент в штравно Локо. Там тоже была игра рукой защитника
Там мяч Алипу в руку сначала попал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не ожидал от Пиняева на самом деле. Видимо влияние Дзюбы и Глушенкова.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Всё знаю
А по руке изидора ничего не хочет сказать?))))
Мяч летел в сторону от воррт , что с рукой?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Tolut
Когда работаешь в "чисто Питер" и можешь уже не скрывать своих клубных симпатий
ну то есть сам момент не смущает? Пиняев разгибает ноугу и бьёт клауда на уровне живота умышленно, почему не красная?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная красная карточка!
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сухой продажная...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игровой момент, умысла не было. Жёлтой вполне достаточно.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ belikovda.90
Или 100% момент в штравно Локо. Там тоже была игра рукой защитника
Ты про прошлый матч, в котором на Морозове дали ровно такой же пенальти?)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Неприятно признавать, но он прав.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если бы попал первой ногой, то красная, а та нога не опасная была
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пиняев- каратэ пацан)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ветер
пограничная карточка, на усмотрение судьи.вар так же рассудил.
Нихрена себе пограничная карточка. Это железная красная карточка, там и близко не было желания сыграть в мяч. С каких пор каратэ – это пограничная карточка? Я понимаю, сейчас всем антипитерским аргументы хочется на ходу придумывать, но всё же... Срубили бы так игрока вашей команды, верещали бы сейчас как резанные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ветер
скорее всего, репутация Клаудиньо как симулянта, сыграла решающую роль. столько раз артистично падал на газон, что судьи уже перестали рассматривать всерьéз, его кривляния.
Ну да, ВАРА же нет, чтобы посмотреть, что это не симуляция... Отмазка не принимается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ветер
скорее всего, репутация Клаудиньо как симулянта, сыграла решающую роль. столько раз артистично падал на газон, что судьи уже перестали рассматривать всерьéз, его кривляния.
Только это не Вендель))0))))))))

Все высрал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Railway/
Пожалуй, да. Простили нас.
Вернули должок за Крылья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ne4sp
ну то есть сам момент не смущает? Пиняев разгибает ноугу и бьёт клауда на уровне живота умышленно, почему не красная?
Хз, неделю назад питерцы говорили, что решения судей надо уважать и что они у нас все лапочки. Хз что за неделю произошло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Пробивной вратарь
клаудинью хотел наплакать кк, встал и пошел играть потом.
Ага, надо чтобы перелом был, да? Тогда точно красная.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Groznyi2024
Нет, вар смотрит нарушение на кк везде
а, понял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Павел Судаков
Ну да, ну да, опять Зенит засудили) Привыкли что все эпизоды в пользу Питера безошибочно трактуют?) Скорее всего Пиняй на красную сфолил, но сколько таких эпизодов в других матчах неверно трактуют
Это каким образом вы сделали такой вывод из написанного мной?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
А может лучше этим барьером в мяч играть, а не поднимать на метр и лететь в ногу сопернику?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Всё знаю
А по руке изидора ничего не хочет сказать?))))
Ну рука! И чего?)) у каждого есть руки)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Всё знаю
А по руке изидора ничего не хочет сказать?))))
Как эти два момента связаны?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Кирилл Сидеров
на сколько я понимаю если от своего так в руку попадает, то это не пенальти) если бы от игрока локо,тогда бы поставили наверное
В матче псж Ньюкасл поставили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ luu
Этот рикошет как то оправдывает действия Пиняева?
Неа, скорее показывает общий уровень качества судейства
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На повторах было видно, что касания не было.
Там чистая ЖК куколдиньо за симуляцию.
А орал-то как - в Бразилии было слышно.
После встал и дальше побежал как ни в чём не бывало. 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чистая КК. Вообще не понял, что это было.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зенит проиграл по делу, но фол Пиняева это 1000% удаление, или ему надо было ещё шмальнуть в Клаудиньо чтобы дали красную?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не прямой же ногой попал в колено, вообще Пиняев старался убрать ногу, практически в шпагат растянулся. Произошедшее скорее можно объяснить погодой и скользким стадионом. Так что красная тут была бы явно ошибкой.
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В который раз жестко играют против Клаудиньо и нет ЖК и КК. Хотят, чтобы мы смотрели на Миранчуков и прочих кривоногих паспортистов
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий