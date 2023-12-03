«Краснее карточки не придумать. У нас футбол, а не кунг-фу». Лапочкин считает, что Пиняева следовало удалить за подкат в колено Клаудиньо
Экс-судья Сергей Лапочкин считает, что Сергея Пиняева следовало удалить.
На 63-й минуте игры 17-го тура Мир РПЛ полузащитник «Локомотива» в подкате попал ногой в колено хавбеку Клаудиньо. Главный судья Алексей Сухой показал россиянину желтую карточку.
«Самое сложное в моей работе – что‑то объяснять, когда я сам не понимаю решения арбитра. В данном эпизоде, на мой взгляд, карточки краснее не придумать.
У нас футбол, а не кунг‑фу. Это какой‑то прием из латиноамериканского футбола, когда человека бьют ногой выше колена.
Мне кажется, краснее карточки быть в принципе не может. Почему ее судья ее сам не показал, почему ассистент рядом и резервный арбитр не подсказали, почему ВАР не вмешался – у меня нет объяснений», – сказал бывший арбитр.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
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Зачем так грубо играть.. ещё в такой мороз
Ты реально 🤕
Все высрал?
Там чистая ЖК куколдиньо за симуляцию.
А орал-то как - в Бразилии было слышно.
После встал и дальше побежал как ни в чём не бывало. 🤣