Пиняев извинился перед Клаудиньо за подкат в колено: «Был не прав, попал ему неудачно по ноге»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Клаудиньо Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев извинился за фол на Клаудиньо.

На 63-й минуте игры 17-го тура Мир РПЛ полузащитник «Локомотива» в подкате попал ногой в колено хавбеку «Зенита». Главный судья Алексей Сухой показал Пиняеву желтую карточку.

«Стычки с Клаудиньо не было. Я уже как раз через Саню Коваленко извинился перед ним, потому что действительно был не прав, потому что попал ему неудачно по ноге.

Не хотел нанести ему какое-то повреждение, не хотел ему сделать больно. Думал, что он же бразильский техничный парень и будет подкидывать мяч, а я хотел попасть по мячу. Меня спасло, что я подогнул ногу и не попал шипами. Получилось некрасиво, самому было неприятно. Поэтому извинился перед ним через Саню. Не успел лично, потому что не встретил его после игры», — сказал хавбек «Локомотива».

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6 комментариев
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В прыжке бил в колено, чистая КК. Клаудиньо в каждом матче намеренно бьют с попустительства судей.
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Можно было и удачно по ноге попасть оказывается))))
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100% красная карточка
пожалели тебя свистульки на ВАР
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Ставил 5000 на удаление коэф.4.5. Судьи не дали выиграть...
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Отскочил от удаления предвзято.
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