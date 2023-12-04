Пиняев извинился перед Клаудиньо за подкат в колено: «Был не прав, попал ему неудачно по ноге»

Сергей Пиняев извинился за фол на Клаудиньо.

На 63-й минуте игры 17-го тура Мир полузащитник «Локомотива» в подкате попал ногой в колено хавбеку « ». Главный судья Алексей Сухой показал желтую карточку.

«Стычки с не было. Я уже как раз через Саню Коваленко извинился перед ним, потому что действительно был не прав, потому что попал ему неудачно по ноге.

Не хотел нанести ему какое-то повреждение, не хотел ему сделать больно. Думал, что он же бразильский техничный парень и будет подкидывать мяч, а я хотел попасть по мячу. Меня спасло, что я подогнул ногу и не попал шипами. Получилось некрасиво, самому было неприятно. Поэтому извинился перед ним через Саню. Не успел лично, потому что не встретил его после игры», — сказал хавбек « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!