Пиняев извинился перед Клаудиньо за подкат в колено: «Был не прав, попал ему неудачно по ноге»
Сергей Пиняев извинился за фол на Клаудиньо.
На 63-й минуте игры 17-го тура Мир РПЛ полузащитник «Локомотива» в подкате попал ногой в колено хавбеку «Зенита». Главный судья Алексей Сухой показал Пиняеву желтую карточку.
«Стычки с Клаудиньо не было. Я уже как раз через Саню Коваленко извинился перед ним, потому что действительно был не прав, потому что попал ему неудачно по ноге.
Не хотел нанести ему какое-то повреждение, не хотел ему сделать больно. Думал, что он же бразильский техничный парень и будет подкидывать мяч, а я хотел попасть по мячу. Меня спасло, что я подогнул ногу и не попал шипами. Получилось некрасиво, самому было неприятно. Поэтому извинился перед ним через Саню. Не успел лично, потому что не встретил его после игры», — сказал хавбек «Локомотива».
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