Глава КДК Григорьянц о бане Карпина за «дебила»: «Он объяснил: до конца не верил, что решение о проведении матча принял судья»

Теги Ростов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Валерий Карпин КДК РФС Артур Григорьянц Рафаэль Шафеев Футбол

В КДК РФС объяснили дисквалификацию Валерия Карпина.

Напомним, после матча с ЦСКА Карпин резко раскритиковал решение провести игру, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». За это тренер «Ростова» был дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, один из них – условно. 

«Карпин по ВКС принял участие, а также юрист клуба. Мы посмотрели два видео по эпизоду: сначала то, где он сразу после свистка направляется в сторону судьи, происходит диалог, потом Карпин поворачивается и пальцем руки показывает по голове – типа, думать надо.

Это связано в том числе и с оценкой действий судьи, и мы обратились к судье с просьбой представить рапорт.

Арбитр [Рафаэль Шафеев] сказал, что, подойдя к нему, Карпин в спокойной манере спросил – кто принимал решение о проведении матча. Арбитр ответил, что он. Карпин спросил еще раз – арбитр сказал, что он. Потом Карпин показал, что надо думать и ушел. Беседа носила обычный характер, он не спорил и не высказывал недовольство.

То есть перед интервью Карпин услышал, кто принимал решение о проведении матча – судья. По правилам это судейская компетенция. То есть только судья мог принять решение о проведении матча.

Мы говорили об этом с Карпиным, он объяснил, что он до конца не верил, что судья принял это решение. Но информация у него была.

И у КДК сложилось мнение, что эти слова сказаны Карпиным в адрес официального лица матча. Он сказал, что хотел обратить внимание – матч проводить нельзя и надо вносить изменения в регламент», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Помимо дисквалификации, Карпин оштрафован на 200 тысяч рублей. 

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17 комментариев
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Златая цепь на дубе том
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А Глебову судья сказал, что не он принимал решение. Какой-то двуличный судья
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кстати, это тот судья, который недавно "принимал решение" играть в метель в Калининграде.
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Ахахахаха,это он серьёзно?Ахахаха,ну тогда точно надо смягчить.наказание.
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Хах. Т.е. Карпин отлично знал, кто принял решение сразу после матча. И вот тут https://m.sports.ru/football/1115685363-karpin-o-vozmozhnom-otstranenii-za-debila-ne-pojmu-za-chto-menya-mogut.html Карпин нагло врал, когда утверждал, что не знает кого оскорбил. Офигенный "правдруб". Нагадил и в кусты. Типичный Карпин.
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я буду долго гнать велосипед,
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и надо вносить изменения в регламент...
не перед сезоном, не после официальных обращений клубов... а прямо сейчас, прямо на бровке
ну и кто тут дебил...
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Толко у нас те кто выносит решение могут быть адвокатами обаиняемого
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... слушай, я русский язык не хорошо знаю ... (с)
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У КДК сложилось мнение... лучший аргумент! Вот о ком говорил Валера, ведь у судьи к нему претензий нет!
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Ответ fil_spb
Ну и возникает тогда вопрос почему Карпину дали столько же сколько Семаку за "козлов". Так как в отличие от Карпина Семак сразу же принёс извинения. А Карпин всю дорогу косил под дурачка и делал вид, что не понимает кого оскорбил. Хотя все прекрасно знал. А во-вторых, Семак свои "козлы" делал непублично, там даже не факт, что Матюнин его слышал, просто слова случайно на камеру попали. А Карпин свои оскорбления произносил осознанно и на всю страну. Офигенный у нас КДК и офигенный у Зенита админресурс.
может потому что тренер сборной. а вообще такое поведение надо пресекать иначе скоро матом начнут не стесняясь.
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