Глава КДК Григорьянц о бане Карпина за «дебила»: «Он объяснил: до конца не верил, что решение о проведении матча принял судья»

В КДК РФС объяснили дисквалификацию Валерия Карпина.

Напомним, после матча с ЦСКА Карпин резко раскритиковал решение провести игру, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». За это тренер « » был дисквалифицирован на 2 матча , один из них – условно.

«Карпин по ВКС принял участие, а также юрист клуба. Мы посмотрели два видео по эпизоду: сначала то, где он сразу после свистка направляется в сторону судьи, происходит диалог, потом Карпин поворачивается и пальцем руки показывает по голове – типа, думать надо.

Это связано в том числе и с оценкой действий судьи, и мы обратились к судье с просьбой представить рапорт.

Арбитр [Рафаэль Шафеев] сказал, что, подойдя к нему, Карпин в спокойной манере спросил – кто принимал решение о проведении матча. Арбитр ответил, что он. Карпин спросил еще раз – арбитр сказал, что он. Потом Карпин показал, что надо думать и ушел. Беседа носила обычный характер, он не спорил и не высказывал недовольство.

То есть перед интервью Карпин услышал, кто принимал решение о проведении матча – судья. По правилам это судейская компетенция. То есть только судья мог принять решение о проведении матча.

Мы говорили об этом с Карпиным, он объяснил, что он до конца не верил, что судья принял это решение. Но информация у него была.

И у КДК сложилось мнение, что эти слова сказаны Карпиным в адрес официального лица матча. Он сказал, что хотел обратить внимание – матч проводить нельзя и надо вносить изменения в регламент», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Помимо дисквалификации, Карпин оштрафован на 200 тысяч рублей.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!