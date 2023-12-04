ЦСКА попросил КДК отменить красную Мойзеса в кубковом матче с «Ростовом»
ЦСКА просит отменить дисквалификацию Мойзеса Барбозы.
Московский клуб сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1).
Главный арбитр матча Кирилл Левников удалил защитника армейцев Мойзеса Барбозу после попадания мяча ему в руку на 76-й минуте матча против «Ростова» в Фонбет Кубке России.
ЦСКА попросил КДК РФС отменить красную карточку игрока.
«В матче с «Ростовом» было удаление защитника ЦСКА Мойзеса за лишение явной возможности забить гол. Мы получили заявление от ЦСКА с просьбой отменить красную карточку игрока.
В обычном порядке до заседания, которое пройдет в четверг, мы должны получить заключение экспертной комиссии», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
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