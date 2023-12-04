ЦСКА попросил КДК отменить красную Мойзеса в кубковом матче с «Ростовом»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации КДК РФС Артур Григорьянц Мойзес Барбоза ТАСС Футбол

ЦСКА просит отменить дисквалификацию Мойзеса Барбозы.

Московский клуб сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1). 

Главный арбитр матча Кирилл Левников удалил защитника армейцев Мойзеса Барбозу после попадания мяча ему в руку на 76-й минуте матча против «Ростова» в Фонбет Кубке России.

ЦСКА попросил КДК РФС отменить красную карточку игрока. 

«В матче с «Ростовом» было удаление защитника ЦСКА Мойзеса за лишение явной возможности забить гол. Мы получили заявление от ЦСКА с просьбой отменить красную карточку игрока.

В обычном порядке до заседания, которое пройдет в четверг, мы должны получить заключение экспертной комиссии», – сказал глава КДК Артур Григорьянц. 

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6 комментариев
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Похоже ЦСКА понравилось диктовать свои условия. Видимо там было принято решение о не переносе ледового побоище на не готовом поле. Как высказали Дзюбе, что перенос это геморойное дело. Логично и для ЦСКА.
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Ответ Юрий Король
Меняем недисквалификацию Мойзеса на недисквалификацию Карпина!
И Мелёхина.
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