Уткин о Карпине и КДК: «Галактионов ошибался, а Валерий Георгиевич прав, по существу. Но решение будет одинаковым, скорее всего – их выносят по формальному признаку»

Василий Уткин считает, что КДК дисквалифицирует Валерия Карпина.

приглашен на ближайшее заседание КДК РФС после эмоционального высказывания в эфире «Матч ТВ». После матча с ЦСКА в условиях снегопада главный тренер « » заявил: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». Сообщалось, что Карпину грозит дисквалификация сроком до 4 матчей.

Ранее главный тренер « » был дисквалифицирован на две игры за критику судейства в нецензурной форме: «Если это ######## [блинство] нравится кому-то, нам – нет».

«Вот говорят: закон одинаков для всех, и раз Галактионова наказали, то и Карпина накажут. Кстати, почему-то в основном возобладала формулировка, что «Галактионова дисквалифицировали за ########» [блинство], где решетки – это ######## [блинство]. Во всех смыслах, кстати. Я к тому, что это прекрасно звучит.

Но ведь между словами Галактионова и Карпина есть одно принципиальное и одно не особенно принципиальное отличие.

Неважное: из Галактионова никто ничего не тянул, у него вырвалось в ответ на достаточно формальный вопрос. Карпин сказал про «дебила» в ответ на четвертый или пятый переспрос (ноль претензий человеку у микрофона – нормальная работа).

И важное отличие: Галактионов ошибался, судья был прав, он не справился с эмоциями. А Карпин прав. Если по существу. Что видно по общественной реакции на проведение матча в неподобающих условиях.

А вот решение – да, скорее всего, будет одинаковым, и это указывает на что? На то, что дисциплинарные решения выносятся по формальному признаку.

На всякий случай напомню: я и дисквалификацию Галактионова считаю избыточно строгой мерой, о чем писал неделю назад», – написал .

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