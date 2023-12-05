Уткин о Карпине и КДК: «Галактионов ошибался, а Валерий Георгиевич прав, по существу. Но решение будет одинаковым, скорее всего – их выносят по формальному признаку»

Теги Локомотив Ростов Василий Уткин дисквалификации Валерий Карпин КДК РФС Михаил Галактионов Футбол

Василий Уткин считает, что КДК дисквалифицирует Валерия Карпина.

Валерий Карпин приглашен на ближайшее заседание КДК РФС после эмоционального высказывания в эфире «Матч ТВ». После матча с ЦСКА в условиях снегопада главный тренер «Ростова» заявил: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». Сообщалось, что Карпину грозит дисквалификация сроком до 4 матчей.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов был дисквалифицирован на две игры за критику судейства в нецензурной форме: «Если это ######## [блинство] нравится кому-то, нам – нет».

«Вот говорят: закон одинаков для всех, и раз Галактионова наказали, то и Карпина накажут. Кстати, почему-то в основном возобладала формулировка, что «Галактионова дисквалифицировали за ########» [блинство], где решетки – это ######## [блинство]. Во всех смыслах, кстати. Я к тому, что это прекрасно звучит.

Но ведь между словами Галактионова и Карпина есть одно принципиальное и одно не особенно принципиальное отличие.

Неважное: из Галактионова никто ничего не тянул, у него вырвалось в ответ на достаточно формальный вопрос. Карпин сказал про «дебила» в ответ на четвертый или пятый переспрос (ноль претензий человеку у микрофона – нормальная работа).

И важное отличие: Галактионов ошибался, судья был прав, он не справился с эмоциями. А Карпин прав. Если по существу. Что видно по общественной реакции на проведение матча в неподобающих условиях.

А вот решение – да, скорее всего, будет одинаковым, и это указывает на что? На то, что дисциплинарные решения выносятся по формальному признаку.

На всякий случай напомню: я и дисквалификацию Галактионова считаю избыточно строгой мерой, о чем писал неделю назад», – написал Уткин.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ trashbox
Написал бы проще: этодругоэ (tm).
мой друг вы слишком юный)
+2
0
+2
Не новость, а масленица
0
0
0
Валеркина ругань не была адресной и носила вопросительную форму. Он конкретно никого не оскорбил. Дисквалифицировать не за что.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий