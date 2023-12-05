Президент РПЛ о Карпине, Галактионове и Абаскале: «Понимаю состояние тренеров – эмоции, все устали. Но такие инциденты не делают лигу лучше»

Александр Алаев высказался об инцидентах в Мир РПЛ с участием тренеров.

приглашен на ближайшее заседание КДК РФС после эмоционального высказывания в эфире «Матч ТВ». После матча с в условиях снегопада главный тренер « » заявил: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

Также КДК рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, получившего красную карточку после конфликта с Бернардом Беришей в 1-м тайме матча с « ».

Ранее главный тренер « » Михаил Галактионов был дисквалифицирован на два матча Мир РПЛ за критику судейства в нецензурной форме: «Если это ######## [блинство] нравится кому-то, нам – нет».

– По сути, мы потеряли Михаила Галактионова на два матча, теперь Гильермо Абаскаля, вероятно, Валерия Карпина. Как вы считаете, вредит ли это имиджу лиги?

– По поводу Карпина – это решение КДК РФС, комментировать до заседания не буду. Если возвращаться к предыдущим случаям, в том числе и с Галактионовым, конечно, это нас не красит. Такие инциденты точно не делают лигу лучше.

В то же время я не то что хочу оправдывать тренеров, но понимаю их состояние. Сложный этап сезона, завершающийся перед зимней паузой. Позади длинный путь. Эмоции на пределе. Все мы люди. Где-то тренеры и футболисты срываются, где-то не контролируют эмоции.

КДК, кого сочтет нужным, накажет. А в перерыве, думаю, все наберутся сил, и таких эпизодов будет меньше.

– Еще вопрос по матчу «Спартака». Как телезритель, можете ли вы оценить эпизод с Беришей? Не слишком ли это было провокационно?

– Вернусь к своему тезису: все устали, эмоции, плюс понятно, что они на поле, забили гол. Наверное, были лишние действия со стороны Бериши и Абаскаля. Но что случилось, то случилось.

Разберут коллеги. Опять же – это часть игры. К сожалению, так бывает, что иногда эмоции зашкаливают и приводят к таким инцидентам. Я надеюсь, что все сделают выводы, и мы теперь будем меньше упоминать КДК, – сказал президент РПЛ.

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