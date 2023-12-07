КДК не отменил красную карточку Мойзеса за игру рукой в матче с «Ростовом». Защитник ЦСКА пропустит ответный матч Кубка России

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации судьи КДК РФС Артур Григорьянц Кирилл Левников Мойзес Барбоза Матч ТВ ЭСК РФС Футбол

КДК не удовлетворил запрос ЦСКА об отмене дисквалификации Мойзеса Барбозы.

Напомним, защитник ЦСКА получил прямую красную карточку в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Ростова» (1:1) – мяч попал в руку Мойзесу после проброса Николая Комличенко. Эпизод произошел за пределами штрафной площади ЦСКА, а ближайшим к створу ворот игроком был Илья Агапов. После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр Кирилл Левников удалил бразильца с поля.

ЦСКА попросил КДК РФС отменить красную карточку игрока, а также обратился в ЭСК РФС

«ЭСК дала заключение, что Мойзес был удален правильно. КДК не отменил красную карточку, футболист пропустит следующий матч в Кубке», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Таким образом, Мойзес Барбоза не сможет принять участие в ответном матче с «Ростовом» в марте следующего года.

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5 комментариев
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феерические клоуны отмывают своего ручного кирюшу
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Круговая порука! Прикрыли судейку своего!
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Мяч чиркнул по пальцу руки и за это красная? Не зря вас дебилами в открытую обзывают разные физруки.
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ожидаемо... решили не вгонять Валеру в депресняк окончательно
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