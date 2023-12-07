КДК не отменил красную карточку Мойзеса за игру рукой в матче с «Ростовом». Защитник ЦСКА пропустит ответный матч Кубка России

КДК не удовлетворил запрос ЦСКА об отмене дисквалификации Мойзеса Барбозы.

Напомним, защитник ЦСКА получил прямую красную карточку в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против « » (1:1) – мяч попал в руку Мойзесу после проброса Николая Комличенко. Эпизод произошел за пределами штрафной площади ЦСКА, а ближайшим к створу ворот игроком был Илья Агапов. После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр удалил бразильца с поля.

попросил КДК РФС отменить красную карточку игрока, а также обратился в ЭСК РФС.

«ЭСК дала заключение, что Мойзес был удален правильно. КДК не отменил красную карточку, футболист пропустит следующий матч в Кубке», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Таким образом, не сможет принять участие в ответном матче с «Ростовом» в марте следующего года.

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