Дисквалификацию Галактионова могут продлить – тренер «Локо» по рации общался с помощником во время игры с «Зенитом»
Дисквалификацию Михаила Галактионова могут продлить.
Напомним, ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Локомотива» на 2 игры за слово «########» в эфире. Он пропустил матч с «Зенитом» (3:1).
«Комментатор матча «Локомотив» – «Зенит» обратил внимание, что тренер «Локо» общался по рации с Михаилом Галактионовым. Это по новому регламенту запрещено – мы этот вопрос обсудим на следующем заседании.
Данная санкция может быть увеличена», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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При этом наказывать будут тренера, а не тех дебилов, которые это проглядели.
Галактионову нельзя будет смотреть на стадионе; смотреть по телевизору; находиться в городе, где проводится матч…
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