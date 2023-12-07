Дисквалификацию Галактионова могут продлить – тренер «Локо» по рации общался с помощником во время игры с «Зенитом»

Теги Локомотив премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС Артур Григорьянц Михаил Галактионов Футбол

Дисквалификацию Михаила Галактионова могут продлить.

Напомним, ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Локомотива» на 2 игры за слово «########» в эфире. Он пропустил матч с «Зенитом» (3:1).

«Комментатор матча «Локомотив» – «Зенит» обратил внимание, что тренер «Локо» общался по рации с Михаилом Галактионовым. Это по новому регламенту запрещено – мы этот вопрос обсудим на следующем заседании.

Данная санкция может быть увеличена», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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12 комментариев
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б....... продолжается)
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А все тренеры, отбывающие дисквалификацию как общались не по рации разве???
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какие же позорники в кдк
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"бонус" паровозам, в честь победы над Зенитом. )))
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Он, конечно, полную глупость сделал, когда открыто общался по рации, но это же бред - дисквалифицировать за такое. Все прекрасно знают, что тренер звонит или пишет своему помощнику во время матча, нередко это видно в трансляциях - за что банить? Если тренер не должен иметь никакой возможности оказать влияние на игру команды, то его нужно сажать рядом с делегатом матча, а иначе никак не получится проследить, что он не общается с командой
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Комментатор должен матч комментировать,а не всякую чушь нести!как он мог понять с кем разговаривал человек по рации?!может он с Дзюбой разговаривал!цирк в росфутболе продолжается!!
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Дебилы поменяли регламент, но при этом забыли о том, что тренера нельзя контролировать.

При этом наказывать будут тренера, а не тех дебилов, которые это проглядели.
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На мобильном минуты бесплатные закончились
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Что дальше?! Какие санкции в дальнейшем?
Галактионову нельзя будет смотреть на стадионе; смотреть по телевизору; находиться в городе, где проводится матч…
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"Интересно, какая зараза хмыренку этому на хмыря накапала"
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Ответ alexsem69
А все тренеры, отбывающие дисквалификацию как общались не по рации разве???
Нет

Заслуженный тренер Чечни Рамзан Кадыров общался по микрофону

Судьи до сих пор извиняются заранее, приезжая в Грозный
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