Дисквалификацию Галактионова могут продлить – тренер «Локо» по рации общался с помощником во время игры с «Зенитом»

Дисквалификацию Михаила Галактионова могут продлить.

Напомним, ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера « » на 2 игры за слово «########» в эфире. Он пропустил матч с «Зенитом» (3:1).

«Комментатор матча «Локомотив» – «Зенит» обратил внимание, что тренер «Локо» общался по рации с . Это по новому регламенту запрещено – мы этот вопрос обсудим на следующем заседании.

Данная санкция может быть увеличена», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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