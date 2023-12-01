ЦСКА пожаловался в ЭСК на удаление Мойзеса за игру рукой в матче с «Ростовом»

ЦСКА обратился в ЭСК из-за судейства Кирилла Левникова.

Главный арбитр удалил защитника армейцев после попадания мяча ему в руку на 76-й минуте матча против « » в Фонбет Кубке России.

Судья показал футболисту красную карточку, ознакомившись с видеоповтором.

Как сообщает « », попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть этот эпизод.

Ответная игра между командами пройдет в марте.

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