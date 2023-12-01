ЦСКА пожаловался в ЭСК на удаление Мойзеса за игру рукой в матче с «Ростовом»
ЦСКА обратился в ЭСК из-за судейства Кирилла Левникова.
Главный арбитр удалил защитника армейцев Мойзеса Барбозу после попадания мяча ему в руку на 76-й минуте матча против «Ростова» в Фонбет Кубке России.
Судья показал футболисту красную карточку, ознакомившись с видеоповтором.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», ЦСКА попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть этот эпизод.
Ответная игра между командами пройдет в марте.
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