ЦСКА пожаловался в ЭСК на удаление Мойзеса за игру рукой в матче с «Ростовом»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия судьи Кирилл Левников Мойзес Барбоза Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

ЦСКА обратился в ЭСК из-за судейства Кирилла Левникова.

Главный арбитр удалил защитника армейцев Мойзеса Барбозу после попадания мяча ему в руку на 76-й минуте матча против «Ростова» в Фонбет Кубке России.

Судья показал футболисту красную карточку, ознакомившись с видеоповтором.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ЦСКА попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть этот эпизод.

Ответная игра между командами пройдет в марте.

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6 комментариев
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Всё правильно, ситуация 50 на 50. Ждём что скажет ЭСК.
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Должны отменять! КК там не было и в помине!
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Отмена КК, а после отмены отправка Левникова судить матчи медиалиги. На большее он не годится.
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Левая кк. Мяч попал в руку Мойзесу при развороте - игры рукой и движения в сторону мяча нету. Фол в центре поля, где Комличенко еще гектар бежать для выхода 1 на 1.
"гектар" это мера длины? Скажу честно: не знал. Кстати, футбольеое поле сколько гектаров хоть занимает?
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Левая кк. Мяч попал в руку Мойзесу при развороте - игры рукой и движения в сторону мяча нету. Фол в центре поля, где Комличенко еще гектар бежать для выхода 1 на 1.
+2
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