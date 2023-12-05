Карпин об обмене кругами с ЦСКА: «В Москве можно играть и в декабре, но случился форс-мажор. Давайте всегда играть в такую погоду, разрушим стадионы, изуродуем поля – ничего страшного же»

«Ростов» и ЦСКА могли поменяться кругами в Мир РПЛ.

Эту информацию подтвердил главный тренер « » .

Напомним, матч ЦСКА – «Ростов» (2:0) в рамках 17-го тура проходил в условиях сильного снегопада. Главный тренер ростовчан после игры эмоционально заявил: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

– В СМИ прошла информация, что «Ростову» при составлении календаря было предложено обменяться с кругами: в конце сентября сыграть в Москве при нормальной погоде, а в декабре уже в Ростове. Но «Ростов» отказался, так как запланировал реновацию футбольного поля «Ростов-Арены». Так ли это? И если да, то нельзя было согласиться и перенести реновацию на неделю-вторую?

– Как сказали наши агрономы, дальше тянуть было нельзя: в декабре было бы поздно, они не успели бы подготовить газон ко второй части чемпионата.

Я бы акцентировал внимание, что в Москве можно играть и в декабре. В субботу, к примеру, мы тренировались в столице на стадионе «Октябрь» при минус 7 градусах, и поле было в нормальном состоянии – мяч катился.

Подозреваю, что и в понедельник тоже можно было сыграть при минус 6-7 градусах. Но произошел форс-мажор в конкретный воскресный день с 11:00 до 19:00.

Этот катаклизм мог бы случиться и в Ростове или в любом другом городе России. Или даже не в России, как он случился в Германии в эти выходные, когда в Мюнхене из-за снегопада отменили матч «Баварии» с «Унионом».

Спрашивается, кому нужен был такой футбол, когда на разминке игроки отпрыгивали от трактора? Не говоря уже о том, что во время матча, когда мяч был в игре, по полю бегали люди с лопатами. Кому такая картинка была нужна? Мне, глядя на это, было очень стыдно.

Зачем надо было играть в футбол, когда в перерыве в интервью говорил, что из-за летящего в глаза снега он ничего не видел?

И не надо говорить про то, что раз в такую же погоду проводился матч в Калининграде, значит, ничего страшного в этом нет. Давайте тогда всегда играть в такую погоду. Разрушим стадионы и изуродуем все поля – можно же и так играть? В футбол можно и на песке играть, но это уже другой вид спорта, – сказал Карпин.

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