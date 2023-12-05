Карпин об обмене кругами с ЦСКА: «В Москве можно играть и в декабре, но случился форс-мажор. Давайте всегда играть в такую погоду, разрушим стадионы, изуродуем поля – ничего страшного же»
«Ростов» и ЦСКА могли поменяться кругами в Мир РПЛ.
Эту информацию подтвердил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Напомним, матч ЦСКА – «Ростов» (2:0) в рамках 17-го тура проходил в условиях сильного снегопада. Главный тренер ростовчан после игры эмоционально заявил: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».
– В СМИ прошла информация, что «Ростову» при составлении календаря было предложено обменяться с ЦСКА кругами: в конце сентября сыграть в Москве при нормальной погоде, а в декабре уже в Ростове. Но «Ростов» отказался, так как запланировал реновацию футбольного поля «Ростов-Арены». Так ли это? И если да, то нельзя было согласиться и перенести реновацию на неделю-вторую?
– Как сказали наши агрономы, дальше тянуть было нельзя: в декабре было бы поздно, они не успели бы подготовить газон ко второй части чемпионата.
Я бы акцентировал внимание, что в Москве можно играть и в декабре. В субботу, к примеру, мы тренировались в столице на стадионе «Октябрь» при минус 7 градусах, и поле было в нормальном состоянии – мяч катился.
Подозреваю, что и в понедельник тоже можно было сыграть при минус 6-7 градусах. Но произошел форс-мажор в конкретный воскресный день с 11:00 до 19:00.
Этот катаклизм мог бы случиться и в Ростове или в любом другом городе России. Или даже не в России, как он случился в Германии в эти выходные, когда в Мюнхене из-за снегопада отменили матч «Баварии» с «Унионом».
Спрашивается, кому нужен был такой футбол, когда на разминке игроки отпрыгивали от трактора? Не говоря уже о том, что во время матча, когда мяч был в игре, по полю бегали люди с лопатами. Кому такая картинка была нужна? Мне, глядя на это, было очень стыдно.
Зачем надо было играть в футбол, когда Даниил Уткин в перерыве в интервью говорил, что из-за летящего в глаза снега он ничего не видел?
И не надо говорить про то, что раз в такую же погоду проводился матч в Калининграде, значит, ничего страшного в этом нет. Давайте тогда всегда играть в такую погоду. Разрушим стадионы и изуродуем все поля – можно же и так играть? В футбол можно и на песке играть, но это уже другой вид спорта, – сказал Карпин.
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А так мог быть рядовой проходной матч)
У нас в семи гостевых матчах - ни одной победы. Всё время погода мешала?
Объясните уже Карпину, что врать нехорошо. В Германии отменили по другой причине, там транспорт не работал и до стадиона было не добраться. А просто при снеге и даже сильном снеге, как на ВЭБе было, играют по всему миру. Вот тут целая подборка таких матчей:
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/fotoblog/1107847.html
И ничего, играют. Только в отличие от Карпина не устраивают безобразных истерик и не сыпят оскорблениями.
И, знаете, во всей этой ситуации главный вопрос к аргономам стадиона в Ростове: вы находитесь в южном регионе, где достаточно тепло - как вы можете не подготовить свой газон для того, чтобы он продержался до декабря ?
Это немного странно с учетом того, что в Москве все газоны живые и не нуждаются в реновации.
Балтика сыграла в Воронеже - поле там в ужасном состоянии, о чем даже Ташуев говорил после матча.
В Самаре сейчас температура не лучше, чем в Москве.
В Грозном, Сочи и Краснодаре и так эти два тура проводятся.
Зенит не мог играть с Локомотивом в Питере потому что 2 декабря там был большой концерт Басты, запланированный еще до составления календаря, а следующий матч проведут уже дома.
Сыграли бы Сочи - Ростов.
Или Ахмат - Ростов
СПб, Воронеж, Ростов, Грозный, Сочи, Краснодар, Самара + 1 стадион в Москве (выбрать где умеют лучше подготовить поле в ноябре - декабре).
Итого 8 стадионов.
На них и проводить матчи в декабре, ничего сложного.
Варианты есть.
Еще через день где то выходит интервью.
Потом спортс кусочками его выкладывает в течение нескольких дней.
Пользователи спортса: "хватит ныть" "сколько можно", "доколе" "Валера никак не уймется" и так далее.
Неужели непонятно?