Карпин об обмене кругами с ЦСКА: «В Москве можно играть и в декабре, но случился форс-мажор. Давайте всегда играть в такую погоду, разрушим стадионы, изуродуем поля – ничего страшного же»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Ростов-Арена стадионы календарь Даниил Уткин Футбол

«Ростов» и ЦСКА могли поменяться кругами в Мир РПЛ.

Эту информацию подтвердил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Напомним, матч ЦСКА – «Ростов» (2:0) в рамках 17-го тура проходил в условиях сильного снегопада. Главный тренер ростовчан после игры эмоционально заявил: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

– В СМИ прошла информация, что «Ростову» при составлении календаря было предложено обменяться с ЦСКА кругами: в конце сентября сыграть в Москве при нормальной погоде, а в декабре уже в Ростове. Но «Ростов» отказался, так как запланировал реновацию футбольного поля «Ростов-Арены». Так ли это? И если да, то нельзя было согласиться и перенести реновацию на неделю-вторую?

– Как сказали наши агрономы, дальше тянуть было нельзя: в декабре было бы поздно, они не успели бы подготовить газон ко второй части чемпионата.

Я бы акцентировал внимание, что в Москве можно играть и в декабре. В субботу, к примеру, мы тренировались в столице на стадионе «Октябрь» при минус 7 градусах, и поле было в нормальном состоянии – мяч катился.

Подозреваю, что и в понедельник тоже можно было сыграть при минус 6-7 градусах. Но произошел форс-мажор в конкретный воскресный день с 11:00 до 19:00.

Этот катаклизм мог бы случиться и в Ростове или в любом другом городе России. Или даже не в России, как он случился в Германии в эти выходные, когда в Мюнхене из-за снегопада отменили матч «Баварии» с «Унионом».

Спрашивается, кому нужен был такой футбол, когда на разминке игроки отпрыгивали от трактора? Не говоря уже о том, что во время матча, когда мяч был в игре, по полю бегали люди с лопатами. Кому такая картинка была нужна? Мне, глядя на это, было очень стыдно.

Зачем надо было играть в футбол, когда Даниил Уткин в перерыве в интервью говорил, что из-за летящего в глаза снега он ничего не видел?

И не надо говорить про то, что раз в такую же погоду проводился матч в Калининграде, значит, ничего страшного в этом нет. Давайте тогда всегда играть в такую погоду. Разрушим стадионы и изуродуем все поля – можно же и так играть? В футбол можно и на песке играть, но это уже другой вид спорта, – сказал Карпин.

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23 комментария
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Зато сколько мемов наклепали, замерзший Уткин на интервью, Мендес в снегу, да и Валера с "какой дебил это придумал".
А так мог быть рядовой проходной матч)
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Георгич, ну хватит уже.
У нас в семи гостевых матчах - ни одной победы. Всё время погода мешала?
+12
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Ответ Lyelik
Валера, вещь предлагает. Обмен кругами, или изначально составление календаря, что бы матчи конца ноября-декабрь проходили южнее Москвы + СПб с крышей.
А как провести матч ЦСКА - Ростов "южнее Москвы", если сам Ростов перед началом сезона просил последние 2 матча года провести на выезде из-за подготовки поля к весенней части и на эти туры выпал выезд в Москву ?
+7
0
+7
Сколько ещё подобных комментариев будет?
+5
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+5
Перенесли бы матч на понедельник, Карпин бы точно также продул, а потом ныл, что зачем переносили, нам теперь неудобно добираться до Ростова, слишком мало времени на подготовку к следующему туру. Какой идиот это придумал, вон Балтика-Спартак сыграли и нормально. И мы бы могли. Ааа, это убийство футбола. Плак-плак.
+4
-1
+3
"как он случился в Германии в эти выходные, когда в Мюнхене из-за снегопада отменили матч «Баварии» с «Унионом»."

Объясните уже Карпину, что врать нехорошо. В Германии отменили по другой причине, там транспорт не работал и до стадиона было не добраться. А просто при снеге и даже сильном снеге, как на ВЭБе было, играют по всему миру. Вот тут целая подборка таких матчей:

https://m.sports.ru/tribuna/blogs/fotoblog/1107847.html

И ничего, играют. Только в отличие от Карпина не устраивают безобразных истерик и не сыпят оскорблениями.
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Он возможно прав, но бомбит его страшно!
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Ну вот, сам подтвердил, что клуб просил назначить матчи двух последних туров на гостевые поля. На месте Валеры, я бы вспомнил матч 23 октября 1993 года ЦСКА - Спартак, где он сам был игроком. Играли по колено в снеге и грязи. И не ныли. А поле ВЭБ арены после матча осталось в отличном состоянии, на нём ещё устроили матч между болельшиками.
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Ответ Анатолий Слюта
Меня просто удивляет что допущена такая глупость с проведением этого матча где вместе с футболистами на поле находились люди в телогрейках и с лопатами во время игры.Но глава судейского комитета заявляя что посторонние на поле не мешали проведению матча открывает просто новую главу в правилах игры.Теперь все по словам каманцева кто не мешает бегать футболистам могут находиться на поле во время игры.Бабушки с чурчхелой и пирожками выйдут завтра на поле вдруг кому надо подкрепиться.Главное чтобы у них на шее виднелся знак фан айди а то не пропустят.
Не смешно.
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Ответ ГШ68
Георгич, ну хватит уже. У нас в семи гостевых матчах - ни одной победы. Всё время погода мешала?
Карпин справедливости ради ни разу поставил под сомнения победу цска в этом матче. Он обращал внимание на недопустимости проведения таких игр в дальнейшем по снегу.
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Ответ vaniaEee
Ну ты почитай что Карпин сказал, коменты великая вещь, но надо хоть смотреть что комментирует
Так я ответил пользователю в комментариях, который высказал предложение чтобы проводить "матчи конца ноября-декабрь проходили южнее Москвы + СПб с крышей" )
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Ответ Кирилл
А как провести матч ЦСКА - Ростов "южнее Москвы", если сам Ростов перед началом сезона просил последние 2 матча года провести на выезде из-за подготовки поля к весенней части и на эти туры выпал выезд в Москву ?
Ну ты почитай что Карпин сказал, коменты великая вещь, но надо хоть смотреть что комментирует
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Ответ Serge Vendino
Он вообще не об этом говорит. Речь о том, что такой снегопад - форс-мажор, который случился в конкретный день, но ничего не мешало сыграть в футбол в понедельник уже без снега в глазах. В то же время принимать такое решение прямо перед матчем - скотство по отношению к болельщикам, поэтому вопрос, почему это не могли заранее решить, зная прогноз.
Нельзя решить заранее. Решение принимается ровно за один час до начала матча.
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Ответ Lyelik
Всё же можно заменить. Сыграли бы Сочи - Ростов. Или Ахмат - Ростов СПб, Воронеж, Ростов, Грозный, Сочи, Краснодар, Самара + 1 стадион в Москве (выбрать где умеют лучше подготовить поле в ноябре - декабре). Итого 8 стадионов. На них и проводить матчи в декабре, ничего сложного. Варианты есть.
Если так уж взять, то вся эта проблема возникла только из-за газона на стадионе в Ростове: не будь такой просьбы от них о переносу - играли бы в сентябре в Москве, а сейчас в Ростове.
И, знаете, во всей этой ситуации главный вопрос к аргономам стадиона в Ростове: вы находитесь в южном регионе, где достаточно тепло - как вы можете не подготовить свой газон для того, чтобы он продержался до декабря ?
Это немного странно с учетом того, что в Москве все газоны живые и не нуждаются в реновации.

Балтика сыграла в Воронеже - поле там в ужасном состоянии, о чем даже Ташуев говорил после матча.
В Самаре сейчас температура не лучше, чем в Москве.
В Грозном, Сочи и Краснодаре и так эти два тура проводятся.
Зенит не мог играть с Локомотивом в Питере потому что 2 декабря там был большой концерт Басты, запланированный еще до составления календаря, а следующий матч проведут уже дома.
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Ответ Кирилл
А как провести матч ЦСКА - Ростов "южнее Москвы", если сам Ростов перед началом сезона просил последние 2 матча года провести на выезде из-за подготовки поля к весенней части и на эти туры выпал выезд в Москву ?
Всё же можно заменить.
Сыграли бы Сочи - Ростов.
Или Ахмат - Ростов

СПб, Воронеж, Ростов, Грозный, Сочи, Краснодар, Самара + 1 стадион в Москве (выбрать где умеют лучше подготовить поле в ноябре - декабре).
Итого 8 стадионов.
На них и проводить матчи в декабре, ничего сложного.

Варианты есть.
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Карпин отвечает на вопросы журналистов, скорее всего, в день игры или, максимум, на следующий.
Еще через день где то выходит интервью.
Потом спортс кусочками его выкладывает в течение нескольких дней.
Пользователи спортса: "хватит ныть" "сколько можно", "доколе" "Валера никак не уймется" и так далее.
Неужели непонятно?
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Какой Калининград, какие разрушенные стадионы, Валера) Его команда летит 0:2, а он о картинке рассуждает)
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