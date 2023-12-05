Валерий Карпин рассказал о том, как принималось решение о проведении игры с ЦСКА.

3 декабря «Ростов» в матче 17‑го тура Мир РПЛ проиграл армейцам (0:2). Игра прошла в условиях сильного снегопада.

Главный тренер ростовчан после игры эмоционально заявил: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

«Я с арбитром не общался. Общался с Александром Александровичем Алаевым. Мне он говорил, что, скорее всего, игру должны перенести. За полчаса до игры мне сказали, что на 99,9% встреча состоится в понедельник [4 декабря] и начнется в 17:00. Сказали, что уже согласовано с телевидением, с МВД, с Минцифрами из‑за паспорта болельщика. Что изменилось за эти 30 минут – без понятия. Снег как шел, так и шел.

Я поставил в известность Александра Александровича, что если будет такая погода, то лучше эту игру переносить. Честно сказать, я ошибочно думал, что за проведение соревнования РПЛ отвечает лига. Я не разговаривал, допустим, с [генсеком РФС] Митрофановым, но я знаю, что он был за перенос матча.

Его не было на стадионе, но я знаю, что с ним связывались и он был за перенос. Что произошло за последние полчаса, я не знаю. В Москве в воскресенье была метель – это форс‑мажор. Почему нельзя было перенести игру?

Почему мы не играли матч с ЦСКА дома? Потому что заранее «Ростов» попросил, чтобы мы играли последний домашний матч в ноябре. Потому что закрывают поле на реновацию. Если бы играли там в декабре, поле не было бы готово к марту», – сказал Карпин.

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