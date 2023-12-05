Карпин о матче ЦСКА – «Ростов»: «За полчаса до игры мне сказали, что ее на 99,9% перенесут. Что изменилось за 30 минут – без понятия. Снег как шел, так и шел»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ судьи Валерий Карпин Максим Митрофанов Александр Алаев Футбол

Валерий Карпин рассказал о том, как принималось решение о проведении игры с ЦСКА.

3 декабря «Ростов» в матче 17‑го тура Мир РПЛ проиграл армейцам (0:2). Игра прошла в условиях сильного снегопада.

Главный тренер ростовчан после игры эмоционально заявил: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

«Я с арбитром не общался. Общался с Александром Александровичем Алаевым. Мне он говорил, что, скорее всего, игру должны перенести. За полчаса до игры мне сказали, что на 99,9% встреча состоится в понедельник [4 декабря] и начнется в 17:00. Сказали, что уже согласовано с телевидением, с МВД, с Минцифрами из‑за паспорта болельщика. Что изменилось за эти 30 минут – без понятия. Снег как шел, так и шел.

Я поставил в известность Александра Александровича, что если будет такая погода, то лучше эту игру переносить. Честно сказать, я ошибочно думал, что за проведение соревнования РПЛ отвечает лига. Я не разговаривал, допустим, с [генсеком РФС] Митрофановым, но я знаю, что он был за перенос матча.

Его не было на стадионе, но я знаю, что с ним связывались и он был за перенос. Что произошло за последние полчаса, я не знаю. В Москве в воскресенье была метель – это форс‑мажор. Почему нельзя было перенести игру?

Почему мы не играли матч с ЦСКА дома? Потому что заранее «Ростов» попросил, чтобы мы играли последний домашний матч в ноябре. Потому что закрывают поле на реновацию. Если бы играли там в декабре, поле не было бы готово к марту», – сказал Карпин. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ denimo21
Валер, харош ныть, твой клуб сам попросил последние 2 игры перенести на выезд. За что боролся на то и напоролся. Да и в целом конечно комбинационный футбол сложно показать, но цска играл на этом же поле что и вы и бывало неплохо разыгрывали. Скажи спасибо своему вратарю , если бы не он то ещё в первом тайме штуки 3 пропустили бы
Дико извиняюсь, а где Валера говорит, что они проиграли из-за погоды? Речь в принципе об абсурдности играть в таких условиях и это очевидно любому адекватному человеку. Сплошной риск травмы, видимости ноль, поле ужасное. Какой смысл в таком футболе?
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ arspurs9
Ну врать тоже не надо. Видимость нормальная для футболистов и арбитра. Риск травмы сплошной, но пока травм нет (уже сыграли не один матч). Наледи нет (как написали), что риск травм снижает.
Ну врать тоже не надо. Карпукас получил травму,вчера Лаксальт,видимости нет нормальной,по словам футболистов,они временами не видели чужую штрафную со своей половины поля.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр Степанов
Дико извиняюсь, а где Валера говорит, что они проиграли из-за погоды? Речь в принципе об абсурдности играть в таких условиях и это очевидно любому адекватному человеку. Сплошной риск травмы, видимости ноль, поле ужасное. Какой смысл в таком футболе?
Всё хорошо, что хорошо кончается. А закончился матч хорошо, без травм, зрителей не пришлось гонять туда-сюда, игроки Ростова на сутки раньше дома окажутся.

Участники матча многие очень даже довольны. Чалов..
Акинфее улыбался, когда перед ним с лопатами выбегали, пока мяч на другой половине поля был. Не ругался... так уборщики снега говорят.
Нормально матч прошел, весело. Теперь-то понятно, что можно и не отменять было.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валер, харош ныть, твой клуб сам попросил последние 2 игры перенести на выезд. За что боролся на то и напоролся. Да и в целом конечно комбинационный футбол сложно показать, но цска играл на этом же поле что и вы и бывало неплохо разыгрывали. Скажи спасибо своему вратарю , если бы не он то ещё в первом тайме штуки 3 пропустили бы
+17
-16
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр Степанов
Дико извиняюсь, а где Валера говорит, что они проиграли из-за погоды? Речь в принципе об абсурдности играть в таких условиях и это очевидно любому адекватному человеку. Сплошной риск травмы, видимости ноль, поле ужасное. Какой смысл в таком футболе?
Любому адекватному человеку очевидно, что в такую погоду опасно садиться за руль. И что, теперь на работу можно не ехать? Это их работа, пускай играют.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Knight-XIV
правильно делают, что раздувают эту тему. такой футбол как в матче ЦСКА-Ростов, Балтика - Спартак - позорище нашего футбола. когда смотрел матч сразу вспоминались видео о соревнованиях по любительскому футболу в грязи. мяч тормозит в сугробах, постоянные ошибки в передачах, отскок от снега непредсказуем, игроки бегают через 20 минут игры на тяжелых ногах. нахер летом 1,5 месяца перерыв? пусть играют летом, а зимой отдыхают. такой футбол нам не нужен.
А потом летом, когда в городах будет жара под 30-35, вы же будете говорить о переносах матчей из-за того, что в такую погоду невозможно играть )

Да и перерыв, по факту, недели 2-3 из-за паузы на сборные после финала ЛЧ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Но ведь в любом случае даже федотовский ЦСКА пытался играть не в бей беги, а во что пытался играть Ростов вопрос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не понимаю чего он плачет, я бы понимал бы если условно Сити приехало к аутсайдеру играть, а там такая погода и поле, что уравнивает шансы для худшей команды, но млин Ростов это не Сити, а ЦСКА не аутсайдер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карпин: Зачем мы попросили перенести 2 матча в декабре в Москву? Без понятия. Кто-то скажет, это чтобы мы быстро улетели в отпуска, но это не так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Достал своим нытьем, все ищет оправдания.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
правильно играли!
весной тож может быть снег.
решение имели право принять и приняли
по всем законам-регламентам - верное.
а кто оскорбляет оф. лица РФС -
ДОЛЖЕН БЫТЬ НАКАЗАН!
МИНИМУМ - 2 игры дисква+ 2 условно!
- и пусть эстонец почувствует себя -
как он там назвал судью?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что-то Валера уж очень активно после драки шашкой машет. Не к лицу это уважаемому тренеру. Достаточно было один раз свою позицию высказать, смысл уже несколько дней воду в ступе толочь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У дебила и идиота со слов Карпина после матча есть имя и фамилия, неужели это сойдёт с рук без последствий за публичное оскорбление?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр Степанов
Дико извиняюсь, а где Валера говорит, что они проиграли из-за погоды? Речь в принципе об абсурдности играть в таких условиях и это очевидно любому адекватному человеку. Сплошной риск травмы, видимости ноль, поле ужасное. Какой смысл в таком футболе?
Ну врать тоже не надо. Видимость нормальная для футболистов и арбитра. Риск травмы сплошной, но пока травм нет (уже сыграли не один матч). Наледи нет (как написали), что риск травм снижает.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий