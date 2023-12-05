Шалимов про Абаскаля в «Спартаке»: «Именитого тренера вы не привезете. Нужен аудит работы – тренировочный процесс, почему нет голов со стандартов, что с позиционным нападением»
Игорь Шалимов считает, что «Спартаку» нужно провести аудит работы Гильермо Абаскаля.
«Сейчас идет много разговоров о том, что «Спартаку» делать дальше – менять Абаскаля или нет.
На мой взгляд, надо понять, что именитого тренера, с результатом в резюме, вы не привезете.
На мой взгляд, нужен аудит работы главного тренера – как построен тренировочный процесс, почему нет голов со стандартов, что с позиционным нападением.
То есть разложить элементы игры, проанализировать тренировочный процесс», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов.
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