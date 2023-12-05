Шалимов про Абаскаля в «Спартаке»: «Именитого тренера вы не привезете. Нужен аудит работы – тренировочный процесс, почему нет голов со стандартов, что с позиционным нападением»

Теги Спартак премьер-лига Россия Игорь Шалимов Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Шалимов считает, что «Спартаку» нужно провести аудит работы Гильермо Абаскаля.

«Сейчас идет много разговоров о том, что «Спартаку» делать дальше – менять Абаскаля или нет.

На мой взгляд, надо понять, что именитого тренера, с результатом в резюме, вы не привезете.

На мой взгляд, нужен аудит работы главного тренера – как построен тренировочный процесс, почему нет голов со стандартов, что с позиционным нападением.

То есть разложить элементы игры, проанализировать тренировочный процесс», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов.

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6 комментариев
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вот вам и разница с Мостовым.
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Мост: Да понятно, что дело в слепой зоне у ложной девятки!
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Согласен 👍!
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Эмери "Спартаку" был нехорош, "Абаскаля лючши". ))
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Ответ Spaten
Мост: Да понятно, что дело в слепой зоне у ложной девятки!
инвертированный вингер. только Царю не говорите
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