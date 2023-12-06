Газзаев против системы «весна – осень»: «Раньше начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились! Зачем к этому возвращаться?»

Теги Спартак ЦСКА Ростов Валерий Газзаев стадион им. Э.А. Стрельцова премьер-лига Россия ВЭБ Арена календарь Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев против возвращения к системе «весна – осень».

«Не понимаю разговоров о том, что теперь нам надо обязательно возвращаться к системе «весна – осень». Как будто в этом весь корень бед российского футбола.

Вспомните, что было раньше. Начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились! Ну и зачем к этому возвращаться? Раньше в четные годы сезон летом прерывался на месяц во время проведения чемпионатов мира или Европы.

В ноябре 2002 года ЦСКА и «Спартак» на стадионе «Торпедо» провели матч, который вошел в историю как снежное дерби. Тракторы ездили и все вычищали…

Если проводить параллели с той встречей, сейчас «Ростов» и ЦСКА сыграли просто в идеальных условиях. Пересмотрите обзор той игры и сами в этом убедитесь.

Но ту встречу мы не могли перенести никуда! Почему? 29-й тур! Вот вам и все «прелести» системы «весна – осень». При нынешнем формате проведения соревнований такой перенос возможен.

Сейчас мы начинаем чемпионат на хороших полях и заканчиваем на них. Но надо учитывать форс-мажоры и немного перераспределить количество туров в первой и во второй частях сезона. Вот и все», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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46 комментариев
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А сейчас в марте при системе «осень-весна» разве не играют?!
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А Газзаев не говорит, случайно, когда там объединённый чемпионат России и Украины начнется? Он же вроде был одним из главных инициаторов. Да что-то заглохло все. Никто не знает причины?
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На тех полях ты Кубок УЕФА выигрывал…и вот тогда играли, а не мучались
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+5
Ответ JENNINGS
А сейчас в марте при системе «осень-весна» разве не играют?!
Играют. И это тоже говорит о том, что нет никакого смысла.
+6
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+4
Для того, чтобы использовать для футбола все 4 месяца хорошей футбольной погоды, а не 2.5 в пользу морозов и ужасных полей
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В снегопад прям "рай божий" играть)))
+3
0
+3
Осень, весна поля одинаковые при любой системе что осень-весна, что весна-осень.
Но во втором случае появляется лишний месяц лета в чемпионате.
Я летом не пропускал ни одного матча. Очень комфортно на стадионе. И загореть можно.
На систему осень-весна перешли сдуру подражая западной Европе. Шведы кстати играют весна-осень.
И для совпадения трансферных окон, а также для улучшения подготовки к международным турнирам.
В СССР это не мешало брать кубки.
+6
-3
+3
Все правильно говорит. Более того, на большей части футбольной России летом +30 и выше, оставьте формат в покое и разберитесь с календарём. Чтобы не было матчей в Москве в сугробах, когда в Ростове и в Питере можно играть при +16
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При любой системе могут быть форс-мажоры - календарь надо грамотно составлять, а при необходимости переносить матчи, как в нормальных странах делают🥶
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Ответ Vint-Z
А Газзаев не говорит, случайно, когда там объединённый чемпионат России и Украины начнется? Он же вроде был одним из главных инициаторов. Да что-то заглохло все. Никто не знает причины?
скоро объединяться, у нато деньги как кончаться))
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Ответ JENNINGS
А сейчас в марте при системе «осень-весна» разве не играют?!
Играют. Но ВГ делает акцент именно на то, что начало и концовка должны быть на хороших полях. Другой момент, что современные технологии ухода за газоном сокращают количество не качественных полей в марте и этот момент он деликатно замалчивает.
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Да не в системе вопрос, а в том, чтобы на летние месяцы максимум игр проходило. А последние и первые туры осенью и зимой ставить в "тёплых" городах или в Петербурге. Сейчас безо всяких чемпионатов мира (где из РПЛ хорошо, если десяток игроков будет) перерыв под два месяца между турнирами. Когда ни снега, ни минуса нет. Тасскаать значить.
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Ответ Groznyi2024
Все правильно говорит. Более того, на большей части футбольной России летом +30 и выше, оставьте формат в покое и разберитесь с календарём. Чтобы не было матчей в Москве в сугробах, когда в Ростове и в Питере можно играть при +16
Что, и по вечерам +30 и выше? Ты Россию с Катаром не перепутал, случайно?
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убрать два тура в декабре на лето и проблему будет решена. сколько пустой болтовни
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Ответ Asl Ali
в чем проблема перенести на конец апреля ?
Проблема в количестве дней для матчей.
Если начинать в конце апреля и заканчивать в начале ноября, как многие хотят, всего 30 недель - это маловато.

С учетом того, что нужно будет прерываться на международные паузы, которых набирается 4 за этот период (после финала ЛЧ, в начале сентября, в серединах октября и ноября), и еще нужно вместить Кубок России, то когда играть ?
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Ответ Утка_по_пекински
Осень, весна поля одинаковые при любой системе что осень-весна, что весна-осень. Но во втором случае появляется лишний месяц лета в чемпионате. Я летом не пропускал ни одного матча. Очень комфортно на стадионе. И загореть можно. На систему осень-весна перешли сдуру подражая западной Европе. Шведы кстати играют весна-осень. И для совпадения трансферных окон, а также для улучшения подготовки к международным турнирам. В СССР это не мешало брать кубки.
Так его хозяин, Гинер, этот переход и продавил. Вместе с Газпромом.
Дескать, будем успешнее выступать в Европе, находясь в таких же кондицияхя как и их клубы)) Я прекрасно помню эти идиотские аргументы.
А Газзаев, как преданный собакен, тогда взял под козырёк. И никогда не признается, что все они косяка спороли.
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Лето - лучшее время для футбола в северном климате. Не удобна система весна-осень только доя трансферов горстки топ-клубов.
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19 тур назначен на 2 марта 2024 года. Дядя Валера, ты дурак?
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Дело не в том как называется, "весна - осень", "осень - весна" или "зима - зима", дело в климатических условиях страны и наличии соответствующих стадионов. Если у нас на всю страну два стадиона с крышей (хотя во время ЧМ могли все сделать с крышей), делать календарь нужно в теплые месяцы, а не вот это вот всё....
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Ответ Vint-Z
Да вот только быстрее они у нас кончатся. Гораздо быстрее.
Вижу букву-символ Z в вашем никнейме поэтому могу открыть страшную тайну - только со следующего года Россия по настоящему начинает выделять деньги на СВО и оборонку.
Так что не переживайте, все будет хорошо ))
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Ответ Groznyi2024
Все правильно говорит. Более того, на большей части футбольной России летом +30 и выше, оставьте формат в покое и разберитесь с календарём. Чтобы не было матчей в Москве в сугробах, когда в Ростове и в Питере можно играть при +16
А кто заставляет летом днем играть? Можно спокойно играть вечером, когда температура нормальная. Это куда как лучше чем играть в холод.
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Ответ Утка_по_пекински
Осень, весна поля одинаковые при любой системе что осень-весна, что весна-осень. Но во втором случае появляется лишний месяц лета в чемпионате. Я летом не пропускал ни одного матча. Очень комфортно на стадионе. И загореть можно. На систему осень-весна перешли сдуру подражая западной Европе. Шведы кстати играют весна-осень. И для совпадения трансферных окон, а также для улучшения подготовки к международным турнирам. В СССР это не мешало брать кубки.
Участник еврокубков год ждал этого турнина. За это время клуб может обанкротиться.
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Ответ Петрович
Да сколько можно... Вся разница в том, что решающие игры сейчас в конце весны, а не в ноябре/декабре, которые никак не перенести было. Есть разница? Другой вопрос почему сейчас ноябрьские/декабрьские не переносят, хотя есть куда, тем более еврокубков нет...
Ты реально не догоняешь, что при нынешней системе просто пропадают 1,5 месяца лета с прекрасной погодой и прекрасными газонами? А это - 6-8 туров - четверть чемпионата.
Как нужно было в школе учиться, чтобы не понимать такие простые вещи, я диву даюсь...
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Удивляюсь тупейшей дискуссии насчет типа системы весна-лсень и наоборот, и каким-то кондовым аргументам про поля, погоду и прочее.
Играть в любом случае надо весной и осенью плюс начало и конец лета. Играть в нормальную погоду, не в снег и не в мороз, на современных полях с подогревом, покрытием и тд.
Но отсчет чемпионата начинать с осени, чтобы весной определялся чемпион и призеры, которые в параллельном мире смоги бы участвовать со следующей осени в еврокубках.
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А сейчас в феврале начинают )
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Во газует
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Сейчас кубок вообще в конце февраля играют.
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Газзаев прав. Отсутствие перерыва на ЧМ/ЧЕ посреди сезона и возможность перенести «снежные» матчи на следующий год - железобетонные аргументы за нынешнюю систему.
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вообще как не крути)) делайте крыши на стадионах
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Шило на мыло. Один год в марте сугробы, лужи в декабре, в другой ровно наоборот. Месяц в год можно как-то помучиться.
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Как смена система повлияет на результат? Кто будет играть в жару? Идея смены была в том, чтобы самые интересные части чемпионата проходили в хороших для болельшика условиях. Вопрос с игрой летом можно легко решить двухнедельеой паузой межлу чемпионатами, при желании. А онл есть?
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Не считая непонятного тезиса про март всё верно сказал в общем то.
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Начинали-мучались.Теперь заканчиваем-мучаемся.)))
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Пофиг уже. Пусть РФС и команды решают как им удобнее играть.
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Как уже заколебали с этим)) Скажите уже им, что 3 марта 2024 года матчи в календаре ))
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в чем проблема перенести на конец апреля ?
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