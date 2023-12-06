Газзаев против системы «весна – осень»: «Раньше начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились! Зачем к этому возвращаться?»
Валерий Газзаев против возвращения к системе «весна – осень».
«Не понимаю разговоров о том, что теперь нам надо обязательно возвращаться к системе «весна – осень». Как будто в этом весь корень бед российского футбола.
Вспомните, что было раньше. Начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились! Ну и зачем к этому возвращаться? Раньше в четные годы сезон летом прерывался на месяц во время проведения чемпионатов мира или Европы.
В ноябре 2002 года ЦСКА и «Спартак» на стадионе «Торпедо» провели матч, который вошел в историю как снежное дерби. Тракторы ездили и все вычищали…
Если проводить параллели с той встречей, сейчас «Ростов» и ЦСКА сыграли просто в идеальных условиях. Пересмотрите обзор той игры и сами в этом убедитесь.
Но ту встречу мы не могли перенести никуда! Почему? 29-й тур! Вот вам и все «прелести» системы «весна – осень». При нынешнем формате проведения соревнований такой перенос возможен.
Сейчас мы начинаем чемпионат на хороших полях и заканчиваем на них. Но надо учитывать форс-мажоры и немного перераспределить количество туров в первой и во второй частях сезона. Вот и все», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Но во втором случае появляется лишний месяц лета в чемпионате.
Я летом не пропускал ни одного матча. Очень комфортно на стадионе. И загореть можно.
На систему осень-весна перешли сдуру подражая западной Европе. Шведы кстати играют весна-осень.
И для совпадения трансферных окон, а также для улучшения подготовки к международным турнирам.
В СССР это не мешало брать кубки.
Если начинать в конце апреля и заканчивать в начале ноября, как многие хотят, всего 30 недель - это маловато.
С учетом того, что нужно будет прерываться на международные паузы, которых набирается 4 за этот период (после финала ЛЧ, в начале сентября, в серединах октября и ноября), и еще нужно вместить Кубок России, то когда играть ?
Дескать, будем успешнее выступать в Европе, находясь в таких же кондицияхя как и их клубы)) Я прекрасно помню эти идиотские аргументы.
А Газзаев, как преданный собакен, тогда взял под козырёк. И никогда не признается, что все они косяка спороли.
Так что не переживайте, все будет хорошо ))
Как нужно было в школе учиться, чтобы не понимать такие простые вещи, я диву даюсь...
Играть в любом случае надо весной и осенью плюс начало и конец лета. Играть в нормальную погоду, не в снег и не в мороз, на современных полях с подогревом, покрытием и тд.
Но отсчет чемпионата начинать с осени, чтобы весной определялся чемпион и призеры, которые в параллельном мире смоги бы участвовать со следующей осени в еврокубках.