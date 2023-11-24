Валерий Газзаев предложил РФС провести ретроматч с участием ЦСКА и «Зенита».

« регулярно проводит ретроматчи, и они проходят на высоком уровне, привлекают внимание большого количества болельщиков и зрителей. Не стала исключением и наша встреча с «Локомотивом».

Я предложил идею организовать игру между ЦСКА и « »: двумя клубами, добившимися наивысшего достижения в российском футболе — победы в Кубке УЕФА. Считаю, что такой матч должен пройти в максимально приближенных к тем финалам составах, в том числе и с тренерскими штабами. Уверен, что если подобная игра пройдет в мае в «Лужниках», то соберутся десятки тысяч болельщиков.

Это отличная возможность для встречи большого количества футболистов и тренеров, чтобы вспомнить яркие победы, пообщаться и показать красочный футбол для болельщиков. Такой матч полезно будет посмотреть и действующим футболистам, и начинающим свой путь ученикам футбольных школ.

Считаю, что такие матчи надо проводить, потому что весь наш спорт находится в изоляции, а эти игры позволяют людям порадоваться, вспомнить триумф своих команд и победные времена», — сказал экс-тренер .

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?