Газзаев предложил провести ретроматч ЦСКА – «Зенит»: «Клубы, добившиеся наивысшего достижения в российском футболе — победы в Кубке УЕФА»

Теги ЦСКА Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия РФС ретро Футбол

Валерий Газзаев предложил РФС провести ретроматч с участием ЦСКА и «Зенита».

«РФС регулярно проводит ретроматчи, и они проходят на высоком уровне, привлекают внимание большого количества болельщиков и зрителей. Не стала исключением и наша встреча с «Локомотивом».

Я предложил идею организовать игру между ЦСКА и «Зенитом»: двумя клубами, добившимися наивысшего достижения в российском футболе — победы в Кубке УЕФА. Считаю, что такой матч должен пройти в максимально приближенных к тем финалам составах, в том числе и с тренерскими штабами. Уверен, что если подобная игра пройдет в мае в «Лужниках», то соберутся десятки тысяч болельщиков.

Это отличная возможность для встречи большого количества футболистов и тренеров, чтобы вспомнить яркие победы, пообщаться и показать красочный футбол для болельщиков. Такой матч полезно будет посмотреть и действующим футболистам, и начинающим свой путь ученикам футбольных школ.

Считаю, что такие матчи надо проводить, потому что весь наш спорт находится в изоляции, а эти игры позволяют людям порадоваться, вспомнить триумф своих команд и победные времена», — сказал экс-тренер ЦСКА.

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1 комментарий

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Pok_Toholo
Сейчас у местных 🐷🐷🐷 инфаркт случится
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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