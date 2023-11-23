Валерий Газзаев: «Надо отдать должное сборной Казахстана, особенно тренеру Магомеду Адиеву»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.

«Надо отдать должное сборной Казахстана, особенно главному тренеру команды Магомеду Адиеву, который сумел найти подход к футболистам и вдохновить их на такую игру. У них был огромный шанс на выход из группы, но, к сожалению, где-то еще не хватило опыта и мастерства», – отметил Газзаев.

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