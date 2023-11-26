Газзаев о ЦСКА и 2:3 от «Динамо»: «Армейцы могли склонить чашу весов в свою пользу еще в первом тайме. Замены Лички сработали»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Валерий Газзаев оценил поражение ЦСКА от «Динамо» (2:3) в Мир РПЛ.

— Матч двух разных таймов. Армейцы, несмотря на ранний пропущенный гол, быстро вернулись в игру и завладели преимуществом. ЦСКА смотрелся явно лучше, создавал моменты, давил, комбинировал, прессинговал, выигрывал большинство единоборств, подбор, как правило, оставался за хозяевами.

Если бы подопечные Федотова лучше распорядились моментами, то создали бы себе весьма комфортный задел к перерыву. То есть в целом можно было делать весомую заявку на победу еще в первой половине встречи. Игра-то давалась! Вспомните хотя бы шансы у Заболотного, Файзуллаева.

— Что же изменилось после перерыва?

— Сработали замены Лички. Очень хорошо вошел в игру Карраскаль, который принял участие в двух голах. Да и в целом колумбиец все время был нацелен на ворота.

Мне показалось, что армейцы физически просели в последние 20-25 минут. Не хватило силенок, сказалась короткая скамейка ЦСКА. «Динамо» обладает более сильным составом. Тренерский штаб бело-голубых может варьировать тактику, усиливать игру команды по ходу встречи, что мы сегодня и увидели.

Да, Федотов выпустил в концовке Давилу и Глебова, но это уже скорее было от безысходности. Этим футболистам пока сложно переворачивать ход игры. Дерби показало, что если зимой ЦСКА не усилится (а нужно приобрести минимум по одному игроку в каждую линию, кроме вратарской), ему будет сложно зацепиться за призовые места.

— Итоговый результат закономерен?

— Не хочется рассуждать в сослагательном наклонении, хотя, как я заметил выше, ЦСКА мог склонить чашу весов в свою пользу еще в первые 45 минут. Но имеем то, что имеем. Счет на табло. «Динамо» лучше распорядилось своими моментами, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо».

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13 комментариев

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Не уверен!!
ЦСКА мог выиграть в первом тайме с более крупным счётом, но было бы этого достаточно? В первом тайме Динамо играло с Макаровым и Смоловым, которые все делали невпопад. Да и Лещук конечно та ещё дырка.
+6
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воробей джек
Ничего армейцы не могли,чтобы они не делали,как-бы замечательно они не играли! И не важно в каком состоянии будут бело-голубые. Проигрывать Динамо это традиция. И тянется она еще с Газзаевских времен! Одно очко в двух очных матчах с бело-голубыми для ЦСКА всегда шикарный результат! Что удивительно, складывается такое впечатление,что это устраивает всех и руководство,и команду,и даже болельщиков ЦСКА,особенно они не печалятся.
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Magmi
К сожалению, это тянется еще с прошлого сезона. И никакие отговорки типа глубины состава, поля, погоды или чего-то еще не работают
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Machine Head
В 1993 году мы тоже верили в Газаева и думали вынести Айнтрахт на своем поле. Но попали 0:6
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Dinmos
Ответ воробей джек
Ничего армейцы не могли,чтобы они не делали,как-бы замечательно они не играли! И не важно в каком состоянии будут бело-голубые. Проигрывать Динамо это традиция. И тянется она еще с Газзаевских времен! Одно очко в двух очных матчах с бело-голубыми для ЦСКА всегда шикарный результат! Что удивительно, складывается такое впечатление,что это устраивает всех и руководство,и команду,и даже болельщиков ЦСКА,особенно они не печалятся.
Хочешь сказать что привыкли все уже?
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Viktor Martunov
Ответ Machine Head
В 1993 году мы тоже верили в Газаева и думали вынести Айнтрахт на своем поле. Но попали 0:6
И свалил чëрт, заодно и прихватив с собой Гусева и Шембераса.
+2
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Machine Head
Ответ Viktor Martunov
И свалил чëрт, заодно и прихватив с собой Гусева и Шембераса.
Привет, Виктор. Согласен .
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Volgogradets
Федотов по классике поплыл, посредственный тренер, который побеждает только за счет везения, в тактическом плане его переигрывают постоянно.
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МАРЬЯН ДАНИЛОВ
Самое интересное в том что и Динамо в первом тайме штучек .....(молчу) могла закатить. После пропущенного первого растерялись .Но (ранее у ТШ ЦСКА были грабли для удержания одного очка) ныне птичек разводят. По народным приметам синица это плохая новость. Когда на стадионе присуствовал Черчесов у ТШ сразу же проснулся здравый смысл по игре второго тайма .Был Газзаев был результат .Стал Черчесов стал результат.(Возможен?) Пора уже и кнут применить. Для коней кнут более подходит ,чем пряник. Я бы не сказал что команда плоха. Команда отличная Рвётся в бой Но когда в неподходящий момент узда (синичка) попадает в не те ручки случается катастрофа...
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Александр Тараканов
Иуда!!!!!!
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1960лоцман
Зато Федотову карраскали и другие не нужны, ему нужны ермаковы и ему подобные.
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RSI
Ответ воробей джек
Ничего армейцы не могли,чтобы они не делали,как-бы замечательно они не играли! И не важно в каком состоянии будут бело-голубые. Проигрывать Динамо это традиция. И тянется она еще с Газзаевских времен! Одно очко в двух очных матчах с бело-голубыми для ЦСКА всегда шикарный результат! Что удивительно, складывается такое впечатление,что это устраивает всех и руководство,и команду,и даже болельщиков ЦСКА,особенно они не печалятся.
Меня лично это дико злит, тем более что я ментов всегда ненавидел.
Устраивает ли это кого-то - не знаю((
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